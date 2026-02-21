El lateral puso el descuento del cuadro 'celeste' tras violento remate al primero palo - Crédito: L1MAX.

Leandro Sosa ha anotado el gol del descuento de Sporting Cristal ante Universitario de Deportes por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El elenco ‘rimense’ caía por dos goles hasta que Leandro Sosa le rompió el arco a Diego Romero para que el luminoso del Alberto Gallardo exhiba el 2-1 parcial. El equipo de Autuori se había encimado y asumió un rol más protagónico con los cambios del estratega brasileño.

Las cuatro modificaciones que realizó Autuori le permitió al equipo ‘celeste’ exigir al máximo a los dirigidos por Javier Rabanal. La insistencia rindió frutos. Un balón en el área ‘merengue’ fue recepcionado por Irven Ávila y este asistió a Leandro Sosa, quien remató con un derechazo letal para anotar el 2-1.

Leandro Sosa, desde el banco, ingresó al campo de juego e inyectó a los suyos de dinámica para buscar emparejar la cuenta. El futbolista uruguayo nacionalizado peruano anotó su primer tanto de la temporada y el número 18 desde que llegó a Sporting Cristal en 2022.

Golazo de Leandro Sosa para descontar en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026. Crédito: L1 MAX.

¿Cómo queda la tabla de la Liga 1?

La tabla de posiciones de la Liga 1 atraviesa un momento de alta tensión tras los recientes resultados. De momento, Alianza Lima ocupa la cima de la clasificación con 10 unidades, aunque su liderato es provisional. El cuadro ‘íntimo’ aguarda el desenlace del choque entre UTC y ADT en Tarma, donde el conjunto cajamarquino, con puntaje perfecto tras tres presentaciones, podría retomar la punta si consigue un nuevo triunfo de visita.

En el pelotón de persecución, Melgar se mantiene con nueve puntos, seguido de cerca por Universitario de Deportes. El equipo ‘crema’ desperdició una oportunidad de oro para igualar la línea de los ‘blanquiazules’ y ahora debe recuperar terreno. Por su parte, Sporting Cristal se ubica en la quinta casilla con cinco unidades tras su última presentación. La paridad en la zona alta del torneo garantiza una lucha sin cuartel por el liderato del Torneo Apertura en las próximas jornadas.

Tabla de la Liga 1 tras el empate entre Universitario y Sporting Cristal. Crédito: Sofascore.

Cuándo y dónde se juega el partido de vuelta entre Sporting Cristal y 2 de Mayo

El compromiso de vuelta entre Sporting Cristal y 2 de Mayo tendrá lugar este martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao. Desde las 19:30 horas, el conjunto ‘rimense’ intentará imponer condiciones en su feudo y capitalizar el aliento de su afición para sellar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026.

Obtener el boleto a la Fase 3 es un objetivo estratégico para la institución ‘bajopontina’. Además de quedar a un paso de la fase de grupos, el avance garantiza —como mínimo— un lugar en la Copa Sudamericana ante una eventual eliminación en la siguiente etapa. Este escenario no solo asegura una importante inyección económica para el club, sino que también garantiza la continuidad de su vitrina internacional durante la presente temporada.