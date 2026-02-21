Perú Deportes

Golazo de Leandro Sosa para descontar en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Paulo Autuori decidió el ingreso del ‘Lobo’ en el entre tiempo y el uruguayo nacionalizado peruano respondió con un tanto para ponerle suspenso al encuentro entre ‘cremas’ y ‘celestes’

Guardar
El lateral puso el descuento del cuadro 'celeste' tras violento remate al primero palo - Crédito: L1MAX.

Leandro Sosa ha anotado el gol del descuento de Sporting Cristal ante Universitario de Deportes por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El elenco ‘rimense’ caía por dos goles hasta que Leandro Sosa le rompió el arco a Diego Romero para que el luminoso del Alberto Gallardo exhiba el 2-1 parcial. El equipo de Autuori se había encimado y asumió un rol más protagónico con los cambios del estratega brasileño.

Las cuatro modificaciones que realizó Autuori le permitió al equipo ‘celeste’ exigir al máximo a los dirigidos por Javier Rabanal. La insistencia rindió frutos. Un balón en el área ‘merengue’ fue recepcionado por Irven Ávila y este asistió a Leandro Sosa, quien remató con un derechazo letal para anotar el 2-1.

Leandro Sosa, desde el banco, ingresó al campo de juego e inyectó a los suyos de dinámica para buscar emparejar la cuenta. El futbolista uruguayo nacionalizado peruano anotó su primer tanto de la temporada y el número 18 desde que llegó a Sporting Cristal en 2022.

Golazo de Leandro Sosa para
Golazo de Leandro Sosa para descontar en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026. Crédito: L1 MAX.

¿Cómo queda la tabla de la Liga 1?

La tabla de posiciones de la Liga 1 atraviesa un momento de alta tensión tras los recientes resultados. De momento, Alianza Lima ocupa la cima de la clasificación con 10 unidades, aunque su liderato es provisional. El cuadro ‘íntimo’ aguarda el desenlace del choque entre UTC y ADT en Tarma, donde el conjunto cajamarquino, con puntaje perfecto tras tres presentaciones, podría retomar la punta si consigue un nuevo triunfo de visita.

En el pelotón de persecución, Melgar se mantiene con nueve puntos, seguido de cerca por Universitario de Deportes. El equipo ‘crema’ desperdició una oportunidad de oro para igualar la línea de los ‘blanquiazules’ y ahora debe recuperar terreno. Por su parte, Sporting Cristal se ubica en la quinta casilla con cinco unidades tras su última presentación. La paridad en la zona alta del torneo garantiza una lucha sin cuartel por el liderato del Torneo Apertura en las próximas jornadas.

Tabla de la Liga 1
Tabla de la Liga 1 tras el empate entre Universitario y Sporting Cristal. Crédito: Sofascore.

Cuándo y dónde se juega el partido de vuelta entre Sporting Cristal y 2 de Mayo

El compromiso de vuelta entre Sporting Cristal y 2 de Mayo tendrá lugar este martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao. Desde las 19:30 horas, el conjunto ‘rimense’ intentará imponer condiciones en su feudo y capitalizar el aliento de su afición para sellar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026.

Obtener el boleto a la Fase 3 es un objetivo estratégico para la institución ‘bajopontina’. Además de quedar a un paso de la fase de grupos, el avance garantiza —como mínimo— un lugar en la Copa Sudamericana ante una eventual eliminación en la siguiente etapa. Este escenario no solo asegura una importante inyección económica para el club, sino que también garantiza la continuidad de su vitrina internacional durante la presente temporada.

Temas Relacionados

Leandro SosaSporting CristalUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

San Martín vs Osasco 3-0: resumen y jugadas de la derrota ‘santa’ en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘santas’ le dieron pelea a las de Brasil, pero el poderío carioca los superó por 27-25, 25-23 y 25-28. Este domingo disputarán el tercer y cuarto lugar del torneo internacional

San Martín vs Osasco 3-0:

Golazo de José Carabalí, con enorme asistencia de Lisandro Azulgaray, para abrir la cuenta en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Una genialidad de ‘Licha’, luego de una habilitación de Caín Fara, devino en la gran anotación saldada por el lateral-volante ecuatoriano. Hubo una intervención más que inteligente de Jairo Concha

Golazo de José Carabalí, con

Universitario vs Sporting Cristal 2-2: goles y resumen del empate por clásico del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Fue un tiempo para cada uno, aunque los ‘celestes’ tuvieron que remar con el 2-0 en contra hasta conseguir la paridad en el Estadio Alberto Gallardo. Buen espectáculo entre ambos equipos

Universitario vs Sporting Cristal 2-2:

Gol agónico de penal de Yoshimar Yotún para 2-2 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

En un momento crucial, el capitán de los ‘cerveceros’ asumió la responsabilidad de ubicarse delante del balón para cobrar la falta. Con mucha carácter, canjeó el tiro por gol

Gol agónico de penal de

Gol de Alex Valera con particular celebración para 2-0 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

El ariete nacido en Pomalca de 29 años se despachó con su cuarto tanto en el campeonato local para ampliar la cuenta en el Estadio Alberto Gallardo

Gol de Alex Valera con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José María Balcázar continúa

Presidente José María Balcázar continúa ronda de runiones: Hernando de Soto, el ministro de Economía y el de Transportes acuden a Palacio

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

José Jerí podría presentar una demanda para anular su censura, advierte presidenta del TC

ENTRETENIMIENTO

Marisel Linares enfrenta citación policial

Marisel Linares enfrenta citación policial tras el accidente que involucra a su hijastro y que terminó con la vida de Lizeth Marzano

Gisela Valcárcel aplaude la fortaleza de Ethel Pozo ante las críticas en televisión: “No la para, no la deprime”

Samahara Lobatón y Youna encienden TikTok con un inesperado beso y fans sueñan con una reconciliación

Falleció Willie Colón: la relación del ícono de la salsa con Perú y su último concierto

Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

DEPORTES

San Martín vs Osasco 3-0:

San Martín vs Osasco 3-0: resumen y jugadas de la derrota ‘santa’ en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Golazo de José Carabalí, con enorme asistencia de Lisandro Azulgaray, para abrir la cuenta en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Universitario vs Sporting Cristal 2-2: goles y resumen del empate por clásico del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol agónico de penal de Yoshimar Yotún para 2-2 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Gol de Alex Valera con particular celebración para 2-0 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026