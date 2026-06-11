IPD distinguió con los Laureles Deportivos a 11 atletas y paraatletas por sus destacados logros internacionales

En el marco de las celebraciones por su 45.° aniversario institucional, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) rindió homenaje a once destacados deportistas y paradeportistas peruanos con la entrega de los Laureles Deportivos del Perú, la máxima distinción honorífica que otorga el Estado a quienes alcanzan logros extraordinarios en competencias internacionales.
La ceremonia se desarrolló en los exteriores del Estadio Nacional de Lima y reunió a autoridades, familiares y representantes del deporte peruano en una jornada cargada de emoción y reconocimiento. Los homenajeados recibieron los Laureles en los grados de Gran Cruz y Gran Oficial, un reconocimiento que además permitirá que sus nombres queden inscritos en el frontis del principal recinto deportivo del país.
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Los deportistas distinguidos fueron María Fernanda Reyes, Lucca Mesinas, Miguel Tudela y Vania Torres, todos exponentes de la tabla; Itzel Delgado, destacado representante del canotaje; los paradeportistas Rubí Fernández, Pilar Jáuregui, Giuliana Poveda, Nilton Quispe y Jesús Salvá, integrantes de la selección nacional de parabádminton; y Angélica Espinoza, máxima figura peruana del parataekwondo.
Entre los once homenajeados, dos deportistas recibieron la máxima categoría de la distinción: el grado de Gran Cruz. Se trata de Angélica Espinoza y Vania Torres, quienes fueron reconocidas por conquistas que marcaron hitos para el deporte peruano.
Espinoza recibió el reconocimiento por la obtención de la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024 —ya se había coronado con la presea dorado en Tokio 2020—, logro que la consolidó como una de las deportistas más importantes en la historia del país. Por su parte, Torres fue distinguida tras proclamarse campeona mundial en el ISA World SUP Paddleboard Championship 2025, disputado en El Salvador, donde consiguió la medalla de oro para el Perú.
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Los demás atletas fueron condecorados con el grado de Gran Oficial por sus sobresalientes resultados internacionales y por representar al país al más alto nivel competitivo.
La ceremonia también sirvió para destacar el crecimiento sostenido de disciplinas que en los últimos años han brindado importantes alegrías al deporte nacional. El surf, el parabádminton, el canotaje y el parataekwondo han colocado repetidamente la bandera peruana en lo más alto de podios continentales y mundiales, consolidándose como referentes del alto rendimiento nacional.
La emotiva dedicatoria de Giuliana Poveda
Uno de los momentos más conmovedores de la jornada tuvo como protagonista a Giuliana Poveda. La destacada paradeportista recibió el quinto y sexto Laurel Deportivo de su carrera y aprovechó la ocasión para recordar el largo camino recorrido hasta convertirse en una de las máximas figuras del parabádminton peruano.
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“Me siento profundamente emocionada y agradecida por recibir mi quinto y sexto Laureles Deportivos. Pienso en la niña que fui, cuando soñaba con ser voleibolista. Hace diez años encontré el bádminton y una pasión que transformaría mi vida para siempre”, expresó durante la ceremonia.
IPD condecora a 11 deportistas y paradeportistas con los laureles deportivos en el Estadio Nacional. Crédito: Instagram IPD.
Poveda también resaltó que detrás de cada éxito existe una historia de sacrificio, disciplina y perseverancia, valores que considera fundamentales para alcanzar el alto rendimiento.
“Quiero hacer un agradecimiento muy especial a mis padres. Desde que nací, nunca permitieron que mi discapacidad definiera quién era ni hasta dónde podía llegar”, señaló visiblemente emocionada.
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La paradeportista recordó especialmente a su padre, quien falleció cuando ella tenía apenas 11 años, y destacó el papel fundamental que desempeñó su madre para acompañarla en cada etapa de su desarrollo deportivo.
“Mi papá falleció cuando yo tenía 11 años y mi mamá se convirtió en mi mayor apoyo. Si hoy recibo este homenaje, es también para ellos. Por eso agradezco al IPD y a todos los que me siguen apoyando”, concluyó.
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