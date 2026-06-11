“Universitario tiene que pagar bien”: experto en derecho deportivo analiza el escenario de Aixa Vigil para dejar San Martín

La novela entre Aixa Vigil, la Universidad San Martín y Universitario de Deportes continúa sumando capítulos. A pesar del interés de la institución ‘crema’ por incorporar a una de las principales figuras del voleibol peruano, las negociaciones entre ambos clubes todavía no han llegado a buen puerto y el futuro de la atacante nacional permanece en la incertidumbre.
La posición de la Universidad San Martín es clara: la jugadora mantiene un contrato vigente por una temporada más y, por lo tanto, no existe intención de liberarla sin que se respeten las condiciones pactadas. Sin embargo, Vigil y su entorno han manifestado su deseo de desvincularse del club de Santa Anita para iniciar una nueva etapa en Universitario, aunque hasta el momento no se ha encontrado una solución definitiva.
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En medio de esta controversia, el abogado especializado en derecho deportivo Marco La Jara analizó el caso y explicó cuáles serían los escenarios para resolver el conflicto. Según indicó, Universitario tiene posibilidades concretas de concretar el fichaje, aunque para ello deberá realizar un esfuerzo económico mayor al inicialmente previsto.
El especialista en derecho deportivo, Marco La Jara, la situación contractual de Aixa Vigil con San Martín en medio del interés de Universitario en el programa Quinto Set. Crédito: Instagram La Cátedra Deportes.
“Técnicamente, se llama concurrencia de acreedores, la disputa entre los clubes por la jugadora. Hay dos partes que pretenden la misma acreencia. En este caso, la posición de San Martín es no soltarla; y de la U, quererla. Es la federación quien tiene que tomar la decisión”, señaló.
Asimismo, consideró que el vínculo contractual firmado entre la deportista y San Martín será un elemento determinante en cualquier resolución. No obstante, sostuvo que Universitario cuenta con herramientas para inclinar la balanza a su favor.
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“¿Qué es lo que tiene que hacer Universitario? Pagar bien. La única condición es pagar bien. Tiene todas las de ganar y para ello tiene que pagar bien, es decir, mejorar el salario, mejorar la contraprestación o mejorar las condiciones”, agregó.
La postura de San Martín
Mientras el conflicto sigue sin resolverse, desde la Universidad San Martín también han salido al frente para defender su posición. La gerente deportiva del club, Yudy Balcázar, aseguró que la institución cuenta con un contrato firmado por dos temporadas y cuestionó los intentos de involucrar a la Federación Peruana de Vóley en el caso.
“No tiene que ver nada la Federación, no tendría que intervenir porque es un tema de clubes. Yo creo que sí ha querido intervenir porque yo tengo entendido que la ‘U’ ha mandado una carta a la Federación, incluso Aixa Vigil también, y yo también”, explicó en el programa 'Bloqueo y Punto’.
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La dirigente del club de Santa Anita insistió en que la documentación contractual respalda plenamente a la institución ‘santa’ y criticó el manejo que se viene realizando alrededor de la situación de la seleccionada peruana.
“Yo he enviado el documento correspondiente, indicando que Aixa tiene un documento firmado con nosotros por dos años. Ahora, lo que quiera pensar el representante, que quiera vender humo acá, eso es otra cosa. Nosotros sabemos, todos los dirigentes, no de ahora, sabemos desde siempre cómo son las cosas”, sentenció.
¿Aixa Vigil tiene acuerdo con Universitario?
La posible incorporación de Aixa Vigil al plantel de vóley de Universitario de Deportes mantiene en vilo a la afición crema, mientras la dirigencia del club avanza en las gestiones para asegurar su llegada de cara a la Liga Peruana 2026/2027. El principal obstáculo sigue siendo la situación contractual de la jugadora con la Universidad San Martín, que aún no ha sido resuelta.
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Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, detalló en diálogo con ‘TV Perú Deportes’ que ya existe un acuerdo verbal con Vigil. “El tema de la liberación, como sabemos. Nada más. Después, con ella ya hay un acercamiento bastante cerca y ya nos hemos entendido”, señaló el directivo, subrayando que solo resta solucionar el vínculo contractual con su club actual.
El directivo reconoció el nivel de la voleibolista y destacó el interés genuino por sumarla al equipo, aunque pidió mantener la cautela mientras se resuelve el trámite de desvinculación. “Veremos cómo se desencadena y si al final ella se puede vestir de crema. Es una gran jugadora. ¿Quién no la quisiera tener? Pero paso a paso”, manifestó, dejando en claro que el proceso exige paciencia y discreción.
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