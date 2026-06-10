Monique Pardo desmiente a Susy Díaz tras decir que ‘no tenía ni para el menú’: “Nunca le he pedido ayuda para nada”

Monique Pardo desmiente a Susy Díaz tras decir que ‘no tenía ni para el menú. IG

Monique Pardo salió al frente para desmentir a Susy Díaz, luego de que la exvedette afirmara que la artista la llamó porque “no tenía ni para el menú” y necesitaba ayuda.

La cantante negó esa versión, cuestionó que se hiciera pública y aseguró que nunca le pidió apoyo económico a Díaz, ni siquiera cuando ocupó un cargo público.

El intercambio de declaraciones instaló una discusión sobre la exposición mediática de la vida privada y dejó dos relatos opuestos: por un lado, la preocupación que Susy expresó en una entrevista; por otro, la respuesta de Monique, que rechazó el diagnóstico de crisis financiera y dijo sentirse agraviada por cómo se difundió el tema.

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Lo que dijo Susy Díaz: “Me llamó porque no tenía ni para el menú”

Susy Díaz relató que recibió una llamada de Monique Pardo en la que, según ella, la exvedette le pidió ayuda porque no tenía dinero para cubrir su alimentación. En esa misma línea, sostuvo que Pardo estaría pasando apuros para afrontar gastos básicos del hogar.

“Ella no tiene dinero, una vez me llamó que no tenía ni para el menú, que la ayude… Ella vive por la misericordia de Dios, veo que está con las justas para pagar su luz, su agua, sus cosas”, declaró Susy Díaz en una entrevista para Trome.

La excongresista también amplió su comentario hacia una reflexión sobre la inestabilidad económica de los artistas y afirmó que, en su opinión, Monique no tendría ingresos estables en este momento.

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Susy Díaz muestra su apoyo incondicional a Monique Pardo, quien atraviesa un complicado momento económico sin ingresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de Monique Pardo: “Nunca le he pedido ayuda para nada”

La reacción de Monique Pardo no tardó. En declaraciones a Diario Correo, la cantante rechazó la versión de Susy Díaz y negó haber solicitado dinero para comer o pagar servicios.

“Yo nunca le he pedido ayuda para nada, ni cuando era congresista”, sostuvo Pardo, al remarcar que no ha recurrido a Susy como soporte económico, pese a que ambas han sido vinculadas en el mundo del espectáculo durante años.

Monique también dejó claro que le incomodó que el tema se ventilara en medios. En su respuesta, cuestionó el motivo por el cual Díaz lo hizo público y sugirió que ese tipo de exposición la perjudica.

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“Hablar mal de la persona que le debe todo”: el reclamo más duro

En el mismo pronunciamiento, Monique elevó el tono de su crítica y se mostró molesta por el impacto mediático que generaron las declaraciones de la exmadre de la patria.

“Realmente que Susy haga eso por salir en el periódico, realmente hablar mal de la persona que le debe todo, ella me debe todo a mí”, afirmó.

La frase marcó un quiebre en el discurso habitual de solidaridad entre figuras del entretenimiento, porque la artista no solo negó el pedido de ayuda, sino que también deslizó una deuda moral y personal de Susy hacia ella, sin precisar detalles adicionales.

En su respuesta, Monique Pardo aseguró que no atraviesa una crisis financiera y reveló que está casada hace cinco años.

Monique niega una crisis financiera: “Yo como fino, tengo buenos gustos”

Además de desmentir la llamada por el “menú”, Monique rechazó la idea de que atraviese una situación económica crítica, como la que Susy Díaz describió.

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Según su versión, su realidad es distinta a la que se instaló en los últimos días. “Yo como fino, tengo buenos gustos”, expresó, en un intento por dejar en claro que no vive una precariedad como la que se difundió.

Esa afirmación apuntó a cortar de raíz los comentarios sobre carencias en su vida cotidiana. Sin embargo, la controversia se mantiene porque el debate no se limita al dinero, sino también a la forma en que una supuesta conversación privada terminó convertida en noticia.

Un dato inesperado: “Estoy casada hace cinco años”

En medio de su respuesta, Monique Pardo sorprendió con una revelación personal: aseguró que está casada desde hace cinco años con una persona que, según dijo, la adora.

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“Yo estoy casada hace 5 años con una persona que me adora”, contó, y explicó que nunca antes lo mencionó porque considera que su matrimonio pertenece a su esfera privada.

El dato reordenó la conversación pública alrededor de su vida actual y reforzó el argumento que sostuvo durante toda su respuesta: no quiere que asuntos íntimos se conviertan en material de exposición mediática.