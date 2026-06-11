Hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona habla de sus hermanos mayores y deja claro el lugar que tienen en su vida: "Son mi familia"

Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez y el recordado Javier Carmona, se abre en una entrevista sobre sus planes a futuro, la relación que mantiene con sus hermanos y las cirugías a las que se ha sometido por temas de salud. Video: América TV / Más Espectáculos

Valentina Carmona, hija de la conductora Tula Rodríguez y del fallecido empresario Javier Carmona, regresó por unos días al Perú desde Estados Unidos, donde cursa sus estudios, y aprovechó la visita para acompañar a su madre al set de ‘Mande quien mande’. Allí, en declaraciones a Más Espectáculos, la joven de 17 años se pronunció sobre uno de los temas más sensibles de su entorno familiar: el vínculo que mantiene con sus hermanos mayores, Tadeo y Lucas, hijos del empresario de una relación anterior.

“Tadeo, Lucas, son mis hermanos, yo los amo igual. No los veo muy seguido, pero nada, los amo, son mi familia también”, declaró. Las palabras de Valentina llegaron con naturalidad y sin conflicto aparente. La joven reconoció que la distancia y los compromisos de cada uno limitan los encuentros, pero subrayó que el afecto se mantiene.

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Recordó además un episodio que la marcó positivamente: cuando viajó a vivir a Estados Unidos, su hermano Tadeo fue a despedirse de ella, pese a que Valentina se encontraba en plena recuperación de una operación y se sentía incómoda por su apariencia en ese momento. “Yo con un poco de vergüenza porque se veía súper hinchada de la operación, pero lindo verlos”, contó entre risas.

Una familia marcada por la pérdida y los procesos legales

La historia de Valentina está atravesada por la pérdida de su padre. Javier Carmona, quien fuera un ejecutivo relevante del mundo televisivo peruano, falleció en 2020 tras permanecer dos años en estado vegetativo por una grave afección cardiovascular. Valentina tenía entonces apenas 12 años. Desde entonces, la joven ha mantenido vivo el recuerdo de su padre con mensajes públicos en fechas especiales.

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Valentina Carmona afirmó que Tadeo y Lucas, hijos mayores de Javier Carmona, son sus hermanos y también su familia.

El vínculo entre Valentina y sus medios hermanos, Tadeo y Lucas —hijos de Carmona con su primera esposa, Paola Bisso— ha existido en un contexto de tensiones legales relacionadas con la herencia del empresario. Tula Rodríguez ha declarado en distintas oportunidades que las puertas de su casa siempre han estado abiertas para ellos, aunque también ha dejado claro que su prioridad es defender los derechos que legalmente corresponden a su hija.

“No puedo hacer renunciar legalmente a mi hija lo que a ella le corresponde. Así quiera ella, así quiera yo, no puede”, señaló la conductora en una oportunidad.

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Sus planes de carrera y la relación con su madre

Durante la entrevista, Valentina también habló sobre su futuro profesional. La joven confesó que siente atracción por carreras vinculadas a la salud, aunque reconoció que la extensión de los estudios le genera cierta inquietud. “Audiología o fonología siempre ha sido algo que me llama mucho la atención. Eso me gustaría, pero también cabe decir que me da mucho miedo el hecho de que es una carrera muy larga”, precisó.

Tula Rodríguez, por su parte, describió la relación con su hija como una de las más importantes de su vida. La conductora contó que Valentina suele ser la primera en escribirle cada mañana. “Siempre me levanta, yo agarro el teléfono y lo primero que tengo es el mensaje de ella”, expresó emocionada.

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Tula Rodríguez revela cómo es su relación actual con los hijos de Javier Carmona. YouTube: Soy Gianotti.

Rodríguez también destacó la confianza que existe entre ambas: “Ella sabe que yo soy su autoridad, porque eso queda clarísimo, pero sabe que soy su madre y soy su amiga. No hay nadie más en quien ella no pueda confiar que no sea en mí”, afirmó.

La visita de Valentina al Perú es temporal. Semanas atrás, Tula reveló que evalúa mudarse de la casa familiar, donde ha vivido los momentos más dolorosos de su vida, incluido el fallecimiento de Carmona y el de su propia madre. “Mi casa ha cumplido. Los mejores momentos de mi vida han estado ahí… ahí partió mi esposo, también mi mamá y acabó de ver partir a mi hija a otro país”, confesó entre lágrimas.

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