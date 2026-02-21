Perú Deportes

Gol de Renzo Garcés para marcar el 1-0 en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2026

El central peruano de 29 años marcó el primer tanto del equipo de Pablo Guede en el vital juego ante los ‘rosados’ en casa. El ecuatoriano Eryc Castillo asistió de cabeza al intentar dirigir su disparo al arco

El defensa abrió el marcador tras un pivoteo en el área del cuadro 'rosado' - Crédito: L1MAX.

Renzo Garcés abrió la cuenta en el juego entre Alianza Lima y Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El defensor peruano estrenó el luminoso en Matute luego de un cabezazo en el área de Eryc Castillo y batir la portería de Diego Melián. El ‘Pastor’ se despachó con su segunda diana en el campeonato.

El conjunto de Pablo Guede, urgido de una victoria en casa, asumió la conducción del juego bajo la dirección en el terreno de juego del chileno Esteban Pavez. El técnico argentino sorprendió con dos sus jugadores más veloces en las bandas. Castillo y Advíncula empezaron a penetrar por sus costados.

Los ‘rosados’ salvaron sobre la línea el gol del ecuatoriano. En la siguiente acción, desde el tiro de esquina, Castillo cabeceó buscando el arco. Su testarazo coincidió con la irrupción de Renzo Garcés en corazón del área. El ‘Pastor’ empujó el balón con su pierna derecha y anotó el primero del partido a los 30 minutos de juego de la primera mitad.

Gol de Renzo Garcés para marcar el 1-0 en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2026. Crédito: L1 MAX.

Garcés ha anotado su segundo tanto en el campeonato. En el anterior duelo en casa por el torneo doméstico, el defensor central de 29 años también había estrenado el marcador. Frente a Comerciantes Unidos, el ex César Vallejo sí pudo conectar de cabeza. Desde su llegada al cuadro ‘blanquiazul’, el nacido en Ucayali registra cinco tantos y tres asistencias en tres temporadas.

Los ‘íntimos’ estuvieron cerca de ampliar la ventaja apenas un par de minutos más tarde de la apertura del marcador. Los laterales se volcaron al ataque y orquestaron el 2-0 que sería anulado. Un centro de Cristian Carbajal terminó en la frente de Marco Huamán, quien movió las redes de Melián. Sin embargo, el VAR advirtió de una falta de Carbajal y finalmente anuló el tanto.

Con este resultado parcial, Alianza Lima sube a lo más alto de la tabla del Torneo Apertura 2026. El conjunto de Pablo Guede mantiene su invicto en el torneo y suma 10 unidades en cuatro jornadas. En la próxima fecha, deberán viajar a Cajamarca para medir fuerzas ante UTC. El duelo está pactado para el sábado 28 de febrero a las 13:15 horas.

Renzo Garcés y sus compañeros celebran el 1-0 en Matute. Crédito: ITEA Sport.

Pablo Guede, cuestionado

Pablo Guede no ha cumplido con las expectativas en el inicio de su etapa al mando de Alianza Lima. La directiva del conjunto de La Victoria conformó un plantel de jerarquía para enfrentar una temporada 2026 desafiante en el plano doméstico e internacional.

El entrenador argentino está bajo constante evaluación debido a la temprana eliminación del club en la Copa Libertadores. Apenas en primera ronda de la fase previa, los ‘blanquiazules’ fueron eliminados a manos de 2 de Mayo y se quedaron sin torneos internacionales para el presente curso.

En la Liga 1, pese a que el equipo está invicto y se mantiene en lo alto de la tabla del Torneo Apertura, el estratega es cuestionado porque sus dirigidos aún no exhiben un juego acorde a la calidad con la que cuenta en el plantel. La victoria ante Sport Boys es necesaria para renovar la confianza ante sus hinchas y ante los dirigentes.

