Segunda vuelta: ¿Cuánto es la mínima diferencia de votos entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori según ONPE?

¿Se repite la historia? El conteo electoral revive el enfrentamiento entre fujimorismo y antifujimorismo, con márgenes estrechos similares a los de 2021 y 2016. El análisis aborda la fractura territorial y social que definen la política peruana. | Panamericana / 24 Horas

Roberto Sánchez mantiene una ventaja de 2 586 votos sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2026, de acuerdo con la actualización oficial divulgada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a las 10:38 de la noche del 10 de junio. Con el 98,109 % de actas contabilizadas, el candidato de Juntos por el Perú suma 9.026 .883 votos válidos, mientras que la representante de Fuerza Popular alcanza 9.024.297 sufragios. El escenario se mantiene indefinido, puesto que resta validar el 1,86% de actas, incluidas aquellas provenientes del extranjero.

La diferencia entre ambos candidatos sigue siendo ajustada y la proclamación oficial del presidente electo se realizará recién a mediados de julio, según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El domingo 7 de junio, más de 24 millones de ciudadanos acudieron a las urnas en todo el país y en consulados de América, Europa, Asia y Oceanía para participar en la segunda vuelta, en una jornada calificada como ordenada por las autoridades electorales.

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Una ilustración acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tirando de la banda presidencial peruana, con el Palacio de Gobierno de Perú de fondo, simbolizando una confrontación política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONPE reporta ventaja mínima de Sánchez sobre Fujimori

Según los datos publicados por la ONPE, el recuento de votos muestra una diferencia de apenas 25.392 sufragios entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. El organismo informó que el 98,14% de las actas ya fue procesado, aunque aún queda pendiente la validación de actas observadas y llegada de votos del exterior. “El proceso avanza con transparencia y las incidencias han sido subsanadas o están bajo investigación del Ministerio Público”, señaló la autoridad electoral en su reporte vespertino a medios locales.

El 1,86% de actas que resta por procesar incluye sobres llegados desde el extranjero y actas que requieren revisión. La normativa establece que el ganador será quien obtenga la mayor cantidad de votos válidos, sin importar el margen final, por lo que la estrechez de la diferencia no altera el criterio legal para definir la presidencia.

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Una ilustración acuarela de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori posando sonrientes frente al Palacio de Gobierno del Perú, simbolizando la contienda política por la presidencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de los votos del exterior y las actas observadas

A partir de las 11:00 de la noche del lunes 8 de junio se empezaron a publicar los primeros resultados de las mesas ubicadas fuera del país. Estos votos podrían modificar la distancia entre los candidatos y modificar la tendencia en las próximas horas, dado que en procesos anteriores el voto extranjero ha sido determinante en márgenes estrechos. La ONPE habilitó una plataforma en línea que permite consultar los resultados oficiales en tiempo real tras el cierre de mesas a las 17:00 del domingo.

El seguimiento ciudadano a cada actualización se ha intensificado, luego de que circularan sondeos a boca de urna tras la clausura de la jornada electoral. Las autoridades han reiterado que la información válida es la difundida oficialmente por los organismos electorales.

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La política Keiko Fujimori y el exministro Roberto Sánchez aparecen juntos frente a un banner de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso electoral supervisado y sin incidentes mayores

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE informaron que el proceso electoral del domingo se desarrolló con normalidad, atribuyendo el buen funcionamiento a la preparación logística y la presencia de observadores nacionales e internacionales. Según las autoridades, las incidencias reportadas fueron solucionadas y se encuentran bajo investigación del Ministerio Público.

El JNE recordó que las actas observadas pasan por un procedimiento de revisión en los jurados especiales electorales de cada jurisdicción. Si persisten dudas, se dispone el recuento de votos en audiencias públicas, garantizando la transparencia del proceso.

Ilustración en acuarela de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, ambos con banda presidencial, posando sonrientes frente al histórico Palacio de Gobierno de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cronograma de proclamación presidencial

Grecia Rentería, portavoz del Jurado Nacional de Elecciones, explicó en conferencia de prensa que la proclamación oficial del presidente electo tendrá lugar a mediados de julio, una vez concluyan los procesos de revisión de actas observadas y se resuelvan eventuales pedidos de recuento de votos. “A mediados de julio es la proclamación de la segunda vuelta”, afirmó Rentería durante su intervención.

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El traslado de actas observadas desde las oficinas descentralizadas hacia los jurados especiales representa el último tramo en el conteo definitivo. La normativa electoral peruana exige agotar todas las instancias de revisión antes de oficializar el resultado, en resguardo de la legitimidad del proceso.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empacte técnico, según conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Expectativa ciudadana y vigilancia internacional

La atención pública se mantiene centrada en las cifras oficiales y en la transparencia de las etapas finales del escrutinio. Organismos internacionales y misiones de observación han destacado la organización y el clima de tranquilidad durante la jornada electoral, lo que refuerza la expectativa sobre un desenlace ajustado pero legítimo.

Mientras se procesan las últimas actas y se resuelven las observaciones, el país aguarda la definición formal del próximo jefe de Estado, en un contexto marcado por la polarización y la estrechez del resultado. El desenlace de la elección dependerá de la incorporación de los votos restantes y de la decisión final de los organismos electorales.

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