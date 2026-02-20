Perú Deportes

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La suerte de Pablo Guede se definirá en el duelo de los ‘blanquiazules’ y los ‘rosados’: solo un triunfo definirá la continuidad del DT argentino. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

17:20 hsHoy

Sin Kevin Quevedo, los convocados de Alianza Lima

- Arqueros: Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz.

- Defensas: Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Cristian Carbajal y Marco Huamán.

- Volantes: Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Piero Cari, Eryc Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Esteban Pavez.

17:12 hsHoy

Cuidados y restricciones

- Apertura de puertas 17:00 horas

- Ingreso solo con DNI

- Prohibido: gorras, lentes oscuros, capuchas, banderas, correas, fósforos, encendedores

- Requisitoria control de alcoholemia

05:23 hsHoy

¡Noche de partido! Alianza Lima se mide ante Sport Boys, en el estadio Alejandro Villanueva, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El duelo dará inicio a las 20:00 horas locales.

05:23 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido de la fecha 4 del Apertura 2026

Alianza Lima mantiene una tendencia invicta en el Apertura 2026, aunque persisten cuestionamientos sobre el desempeño del equipo bajo la dirección técnica de Pablo Guede. A pesar de los resultados positivos, la calidad del juego desplegado ha generado debates, situando al entrenador argentino en una posición comprometida respecto a su continuidad.

La permanencia de Guede al frente del equipo depende del resultado en el próximo encuentro frente a Sport Boys, que se disputará en Matute. De acuerdo con fuentes cercanas al club, las probabilidades de que el técnico abandone el cargo son elevadas si no logra enderezar el rumbo en este cotejo.

Actualmente, los 'íntimos’ se encuentran en la parte alta de la clasificación y se aproximan a los primeros lugares del torneo. En su más reciente presentación, el equipo empató sin goles ante Alianza Atlético en Trujillo, un resultado sorpresivo que intensificó las dudas sobre la propuesta futbolística de Guede.

05:23 hsHoy

Así llega Sport Boys al partido de la fecha 4 del Apertura 2026

Sport Boys logró una victoria significativa al imponerse 1-0 frente a Atlético Grau en el Callao, resultado que representa el primer triunfo del equipo en el Torneo Apertura 2026. Este resultado llegó luego de una serie de dificultades, aportando un momento de calma tras varias jornadas complicadas.

El entrenador Jaime de la Pava permanece bajo un intenso escrutinio por parte de la dirigencia de Sport Boys. Diversos sectores del club han manifestado críticas hacia su gestión, cuestionando su capacidad para conducir al equipo de manera efectiva en el inicio de la temporada.

La continuidad de de la Pava se encuentra en evaluación, ya que el equipo no ha mostrado la contundencia ni el equilibrio esperados en las primeras fechas del torneo. El próximo enfrentamiento ante Alianza Lima es señalado como determinante, ya que el resultado podría definir el futuro del técnico al frente de la ‘misilera’.

05:23 hsHoy

Alianza Lima vs Sport Boys: alineaciones probables del partido por fecha 4 del Apertura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Cristian Carbajal, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula; Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero, Gaspar Gentile.

- Sport Boys: Diego Melián; Oslimg Mora, Renzo Alfani, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda; Federico Illanes, Hernán Da Campo, Juan Torres, Jostin Alarcón; Luis Urruti, Luciano Nequecaur

05:22 hsHoy

Alianza Lima vs Sport Boys: dónde ver el partido por la fecha 4 del Apertura 2026

El choque será transmitido a través de la señal del canal L1MAX (antes Liga 1 MAX) a través de distintas parrillas televisivas como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y ahora Movistar TV.

05:22 hsHoy

Alianza Lima vs Sport Boys: horario del partido por fecha 4 del Apertura 2026

Alianza Lima recibe a Sport Boys, HOY viernes 20 de febrero, desde las 20:00 horas (Perú), en el estadio Alejandro Villanueva, según la programación oficial de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.

05:22 hsHoy

Alianza Lima vs Sport Boys: últimos enfrentamientos en Liga 1

Alianza Lima ha logrado mantener una frecuencia de resultados positivos contra Sport Boys y espera replicar esa tendencia en su duelo por el Apertura 2026.

• Alianza Lima 3-1 Sport Boys | Torneo Clausura 2025

• Sport Boys 0-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2025

• Sport Boys 0-3 Alianza Lima | Torneo Clausura 2024

• Alianza Lima 3-0 Sport Boys | Torneo Apertura 2024

• Sport Boys 1-0 Alianza Lima | Torneo Clausura 2023

• Alianza Lima 2-0 Sport Boys | Torneo Apertura 2023

