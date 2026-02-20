Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡Noche de partido! Alianza Lima se mide ante Sport Boys , en el estadio Alejandro Villanueva, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El duelo dará inicio a las 20:00 horas locales.

05:23 hs

Así llega Alianza Lima al partido de la fecha 4 del Apertura 2026

Alianza Lima mantiene una tendencia invicta en el Apertura 2026, aunque persisten cuestionamientos sobre el desempeño del equipo bajo la dirección técnica de Pablo Guede. A pesar de los resultados positivos, la calidad del juego desplegado ha generado debates, situando al entrenador argentino en una posición comprometida respecto a su continuidad.

La permanencia de Guede al frente del equipo depende del resultado en el próximo encuentro frente a Sport Boys, que se disputará en Matute. De acuerdo con fuentes cercanas al club, las probabilidades de que el técnico abandone el cargo son elevadas si no logra enderezar el rumbo en este cotejo.