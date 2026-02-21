FC Cajamarca vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El Estadio Héroes de San Ramón será el escenario donde FC Cajamarca reciba hoy, sábado 21 de febrero, a Melgar en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido, programado para las 13:00 horas de Perú, representa una oportunidad clave para ambos clubes en el inicio de la temporada, pero con objetivos y realidades muy distintas. La señal oficial estará a cargo de L1MAX, que transmitirá el encuentro en vivo para todo el país.
FC Cajamarca, reciente ascendido a la máxima división del fútbol peruano, busca revertir un inicio de campeonato que no ha estado a la altura de las expectativas de su afición. El equipo dirigido por Carlos Silvestri ha cosechado solo dos puntos en sus primeros tres compromisos, ubicándose en la decimocuarta posición de la tabla. En su debut, FC Cajamarca igualó en un vibrante encuentro ante Juan Pablo II, seguido de un empate sin mayores emociones frente a Deportivo Garcilaso. Sin embargo, la caída ante Sport Huancayo en calidad de visitante la última jornada encendió las alarmas en el plantel cajamarquino, que ahora está obligado a sumar de a tres para no quedar relegado en la pelea por la permanencia.
Para FC Cajamarca, la principal esperanza ofensiva continúa siendo Hernán Barcos, delantero argentino de 41 años que ha marcado en cada uno de los tres partidos disputados hasta el momento. Barcos anotó doblete en el empate ante Juan Pablo II y uno frente a Deportivo Garcilaso, aunque en la derrota contra Sport Huancayo debió abandonar el campo durante la primera parte tras un golpe que generó preocupación entre los hinchas. No obstante, imágenes difundidas por el club muestran al ‘Pirata’ entrenando con normalidad y sin rastros de la molestia, lo que indica que estará disponible para enfrentar a Melgar.
La presencia de Barcos en el once titular es fundamental para las aspiraciones de FC Cajamarca, ya que aporta experiencia, liderazgo y olfato goleador, cualidades esenciales para un equipo que intenta consolidarse en la élite del fútbol nacional. El atacante argentino no solo lidera la tabla de anotadores del equipo, sino que también se ha convertido en el referente dentro y fuera del campo, transmitiendo confianza a sus compañeros. Su capacidad para definir en el área y su movilidad en el frente de ataque serán determinantes ante una defensa de Melgar que ha mostrado solidez en el arranque del torneo.
El contexto adverso presiona a FC Cajamarca, que se enfrenta esta vez a uno de los líderes del campeonato: Melgar. El equipo arequipeño, bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, llega con puntaje perfecto tras tres fechas disputadas. Melgar abrió el torneo con una victoria frente a Cienciano, luego sorprendió al imponerse de visita ante Sporting Cristal en Lima y, el fin de semana pasado, goleó con autoridad a CD Moquegua en su estadio de Arequipa. Estos resultados lo posicionan en lo más alto de la tabla, compartiendo el primer lugar con el sorpresivo UTC, que también ha mostrado un inicio sólido en la temporada.
Ambos equipos llegan a la cuarta fecha con la necesidad de sumar: FC Cajamarca para alejarse de la zona baja y Melgar para ratificar su condición de favorito en la presente edición del Torneo Apertura. El duelo promete emociones y buen fútbol en un escenario que, históricamente, ha sido complicado para los equipos de la costa y el sur del país. La expectativa crece entre los hinchas de ambas instituciones, quienes aguardan por un enfrentamiento que podría marcar un punto de quiebre en la campaña de los cajamarquinos o consolidar el arranque perfecto de los arequipeños.
El encuentro entre FC Cajamarca y Melgar iniciará a las 13:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; a las14:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 15:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. La transmisión estará disponible a través de L1MAX, señal oficial de la Liga 1, disponible en las principales cableoperadoras como Movistar TV. Además, el minuto a minuto, los videos de las mejores jugadas y el análisis post partido podrán seguirse en la cobertura digital de Infobae Perú.