Perú Deportes

FC Cajamarca vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Hernán Barcos busca su primera victoria en el campeonato frente a uno de los líderes invictos del certamen. Choque de pronóstico reservado. Sigue las incidencias

Guardar
09:20 hsHoy

El Estadio Héroes de San Ramón será el escenario donde FC Cajamarca reciba hoy, sábado 21 de febrero, a Melgar en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido, programado para las 13:00 horas de Perú, representa una oportunidad clave para ambos clubes en el inicio de la temporada, pero con objetivos y realidades muy distintas. La señal oficial estará a cargo de L1MAX, que transmitirá el encuentro en vivo para todo el país.

09:18 hsHoy

Así llega FC Cajamarca al partido

FC Cajamarca, reciente ascendido a la máxima división del fútbol peruano, busca revertir un inicio de campeonato que no ha estado a la altura de las expectativas de su afición. El equipo dirigido por Carlos Silvestri ha cosechado solo dos puntos en sus primeros tres compromisos, ubicándose en la decimocuarta posición de la tabla. En su debut, FC Cajamarca igualó en un vibrante encuentro ante Juan Pablo II, seguido de un empate sin mayores emociones frente a Deportivo Garcilaso. Sin embargo, la caída ante Sport Huancayo en calidad de visitante la última jornada encendió las alarmas en el plantel cajamarquino, que ahora está obligado a sumar de a tres para no quedar relegado en la pelea por la permanencia.

09:16 hsHoy

Hernán Barcos, la principal carta de gol de FC Cajamarca

Para FC Cajamarca, la principal esperanza ofensiva continúa siendo Hernán Barcos, delantero argentino de 41 años que ha marcado en cada uno de los tres partidos disputados hasta el momento. Barcos anotó doblete en el empate ante Juan Pablo II y uno frente a Deportivo Garcilaso, aunque en la derrota contra Sport Huancayo debió abandonar el campo durante la primera parte tras un golpe que generó preocupación entre los hinchas. No obstante, imágenes difundidas por el club muestran al ‘Pirata’ entrenando con normalidad y sin rastros de la molestia, lo que indica que estará disponible para enfrentar a Melgar.

La presencia de Barcos en el once titular es fundamental para las aspiraciones de FC Cajamarca, ya que aporta experiencia, liderazgo y olfato goleador, cualidades esenciales para un equipo que intenta consolidarse en la élite del fútbol nacional. El atacante argentino no solo lidera la tabla de anotadores del equipo, sino que también se ha convertido en el referente dentro y fuera del campo, transmitiendo confianza a sus compañeros. Su capacidad para definir en el área y su movilidad en el frente de ataque serán determinantes ante una defensa de Melgar que ha mostrado solidez en el arranque del torneo.

El delantero argentino se lució con definición para el 1-0 ante los cusqueños. (Video: L1MAX)
09:14 hsHoy

Así llegar Melgar al partido

El contexto adverso presiona a FC Cajamarca, que se enfrenta esta vez a uno de los líderes del campeonato: Melgar. El equipo arequipeño, bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, llega con puntaje perfecto tras tres fechas disputadas. Melgar abrió el torneo con una victoria frente a Cienciano, luego sorprendió al imponerse de visita ante Sporting Cristal en Lima y, el fin de semana pasado, goleó con autoridad a CD Moquegua en su estadio de Arequipa. Estos resultados lo posicionan en lo más alto de la tabla, compartiendo el primer lugar con el sorpresivo UTC, que también ha mostrado un inicio sólido en la temporada.

Ambos equipos llegan a la cuarta fecha con la necesidad de sumar: FC Cajamarca para alejarse de la zona baja y Melgar para ratificar su condición de favorito en la presente edición del Torneo Apertura. El duelo promete emociones y buen fútbol en un escenario que, históricamente, ha sido complicado para los equipos de la costa y el sur del país. La expectativa crece entre los hinchas de ambas instituciones, quienes aguardan por un enfrentamiento que podría marcar un punto de quiebre en la campaña de los cajamarquinos o consolidar el arranque perfecto de los arequipeños.

El entrañable 'Berni' se metió al olimpo arequipeño al infligirle un doblete al CD Moquegua, en Arequipa. | VIDEO: L1MAX
09:13 hsHoy

FC Cajamarca vs Melgar: horarios y dónde ver el partido

El encuentro entre FC Cajamarca y Melgar iniciará a las 13:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; a las14:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 15:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. La transmisión estará disponible a través de L1MAX, señal oficial de la Liga 1, disponible en las principales cableoperadoras como Movistar TV. Además, el minuto a minuto, los videos de las mejores jugadas y el análisis post partido podrán seguirse en la cobertura digital de Infobae Perú.

Temas Relacionados

FC CajamarcaMelgarLiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Apertura

La cuarta jornada del primer certamen del año tiene al Sporting Cristal vs Universitario como atractivo principal. Conoce las ubicaciones de los 18 equipos

Tabla de posiciones de la

Alianza Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Facundo Morando busca el pase a la final a un poderoso conjunto brasileño que hasta ahora no perdió ningún set en el torneo internacional. Hay mucho en juego. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Sesi EN

San Martín vs Osasco EN VIVO HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘santas’ enfrentarán al invicto equipo brasileño Saude de Brasil en una semifinal decisiva del Sudamericano de Clubes de vóley, donde ambos equipos buscarán el pase a la final y uno de los cupos al próximo Mundial de Clubes

San Martín vs Osasco EN

A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ buscarán este sábado 21 de febrero el pase a la final del Sudamericano de Clubes de vóley femenino, enfrentándose en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador a Sesi Volei Bauru de Brasil

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido por fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

‘Merengues’ y ‘celestes’ se ven las caras sobre el verde del Estadio Alberto Gallardo luego de 15 años. Conoce los horarios del duelo entre dos de las instituciones deportivas más populares del país

A qué hora juega Universitario

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quién era el automovilista asesinado

Quién era el automovilista asesinado a golpes en una discusión de tránsito en Berazategui

Clima templado y sin lluvias en el AMBA y alerta en ocho provincias: el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Desterrando mitos energéticos

Tiene 20 años, es aficionada a las carreras y quedó detenida por atropellar a un motociclista en Río Cuarto

Tenía una discapacidad, fue esclavizada sexualmente y años después ratificaron la condena de uno de sus abusadores

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos enfrenta una crisis

Estados Unidos enfrenta una crisis de confianza en medicamentos del corazón por desinformación digital

La avalancha en California deja nueve muertos, incluida una madre reconocida en Marin

Tierras raras y soberanía: Lula mira a India mientras crece el desafío global sobre los minerales estratégicos

El oeste de Estados Unidos se queda sin agua por el consumo ganadero y agrícola

Un menor de edad sobrevivió a una avalancha que mató a su padre mientras andaba en moto de nieve en Utah

DEPORTES

La Bombonera habló: del gesto

La Bombonera habló: del gesto de Riquelme a las reprobaciones generalizadas del hincha de Boca con foco en Cavani

Los 6 eventos deportivos imperdibles en 2026 que fusionan estadios con cultura y gastronomía

Tenía un penal a favor, pero por un insólito error terminó en tiro libre para el rival: “Nunca había visto nada parecido”

El rol de Passarella en la pelea Maradona-Toresani y el gol que evitó la hinchada de Boca el día del retorno de Diego

La impresionante imagen que compartió Lindsey Vonn tras una nueva operación por su fractura en los Juegos Olímpicos: “He tenido algunas dificultades”