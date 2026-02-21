FC Cajamarca vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Así llega FC Cajamarca al partido

FC Cajamarca, reciente ascendido a la máxima división del fútbol peruano, busca revertir un inicio de campeonato que no ha estado a la altura de las expectativas de su afición. El equipo dirigido por Carlos Silvestri ha cosechado solo dos puntos en sus primeros tres compromisos, ubicándose en la decimocuarta posición de la tabla. En su debut, FC Cajamarca igualó en un vibrante encuentro ante Juan Pablo II, seguido de un empate sin mayores emociones frente a Deportivo Garcilaso. Sin embargo, la caída ante Sport Huancayo en calidad de visitante la última jornada encendió las alarmas en el plantel cajamarquino, que ahora está obligado a sumar de a tres para no quedar relegado en la pelea por la permanencia.