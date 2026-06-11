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La Orquesta Filarmónica de Lima rinde homenaje a Stravinsky, Mozart y Sibelius bajo la batuta de Elisa Vegas

Elisa Vegas, directora venezolana, llega a Lima para dirigir un concierto que reúne la obertura de Così fan tutte, la Sinfonía n.º 35 “Haffner”, Valse triste y la Suite Pulcinella como cierre.

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Elisa Vegas será la directora invitada del tercer concierto de la Temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Lima. IG
Elisa Vegas será la directora invitada del tercer concierto de la Temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Lima. IG

La Orquesta Filarmónica de Lima presentará su tercer concierto de la Temporada 2026 con Todo Stravinsky: Fuego y Elegancia, una velada que rendirá homenaje a Igor Stravinsky, Wolfgang Amadeus Mozart y Jean Sibelius bajo la batuta de Elisa Vegas, directora invitada.

El programa se realizará en el Auditorio Central de la Universidad de Lima, en Av. Javier Prado Este 4600, Santiago de Surco, y tendrá como eje la interpretación de la Suite Pulcinella.

La propuesta busca articular tres universos musicales en una misma noche: el clasicismo ágil y teatral de Mozart, la sensibilidad expresiva de Sibelius y el pulso creativo de Stravinsky, compositor clave del siglo XX. La orquesta plantea el concierto como un recorrido por estilos, atmósferas y lenguajes orquestales que siguen vigentes en el repertorio sinfónico.

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Elisa Vegas, directora invitada: una batuta latinoamericana en Lima

La presentación contará con la participación especial de Elisa Vegas, directora venezolana y titular de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Su llegada como invitada se suma a los atractivos de la temporada, en la que la Orquesta Filarmónica de Lima viene apostando por proyectos que combinan repertorio universal con figuras de alcance internacional.

Según la información del anuncio, Vegas se consolidó como una de las personalidades destacadas de la dirección orquestal en América Latina por su liderazgo artístico, su enfoque innovador y su compromiso con la música como herramienta de transformación social.

En 2020, la directora fue distinguida como Young Global Leader por el Foro Económico Mundial, un reconocimiento que reforzó su perfil público más allá del circuito estrictamente musical.

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La Suite Pulcinella de Stravinsky será el eje del concierto Todo Stravinsky: Fuego y Elegancia en el Auditorio Central de la Universidad de Lima. IG
La Suite Pulcinella de Stravinsky será el eje del concierto Todo Stravinsky: Fuego y Elegancia en el Auditorio Central de la Universidad de Lima. IG

El programa: Mozart para abrir con obertura y sinfonía

El concierto se iniciará con la Obertura de Così fan tutte, pieza que resume el nervio teatral de Mozart en pocos minutos: ritmo, contraste y precisión en el diálogo orquestal.

Luego, el público escuchará la Sinfonía n.º 35 “Haffner”, una de las obras más representativas del compositor austríaco dentro del repertorio sinfónico. La inclusión de ambos títulos apunta a un arranque de alta energía y claridad formal, con pasajes que exigen brillo en la articulación y equilibrio entre secciones.

Sibelius después del intermedio: Valse triste y el cambio de atmósfera

Tras el intermedio, el programa girará hacia un tono distinto con Valse triste de Jean Sibelius, una pieza breve que suele destacar por su melancolía y su capacidad de construir una atmósfera en pocos compases.

La obra funciona aquí como puente expresivo: del clasicismo de Mozart al universo de Stravinsky, con un cambio de color y de densidad emocional que prepara el terreno para el cierre del concierto.

Stravinsky como eje: Suite Pulcinella y el lenguaje neoclásico

El gran protagonista de la noche será Igor Stravinsky, presentado como uno de los compositores más influyentes e innovadores del siglo XX. El concierto tendrá como cierre la Suite Pulcinella, partitura que combina referencias al clasicismo con un lenguaje moderno, dentro de una estética asociada al neoclasicismo.

En esta obra, el atractivo está en el contraste: humor, sofisticación, giros armónicos, ritmo y color orquestal, con una escritura que exige precisión colectiva para que la música conserve ligereza sin perder definición.

La elección de Pulcinella como eje refuerza el concepto del concierto: “fuego” por la energía rítmica y la inventiva, y “elegancia” por el pulso clásico que Stravinsky reinterpreta desde su propio idioma.

Sede y temporada: el Auditorio Central de la Universidad de Lima

La función se realizará el 27 de junio en el Auditorio Central de la Universidad de Lima, en Av. Javier Prado Este 4600, Santiago de Surco. La organización destaca el recinto como uno de los espacios culturales relevantes de la capital y plantea el concierto como una experiencia centrada en calidad artística y repertorio de alta demanda interpretativa.

La Orquesta Filarmónica de Lima enmarca el evento dentro de su Temporada 2026, que continúa con una programación orientada a repertorio sinfónico y participación de artistas invitados.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus, plataforma habilitada para la venta de boletos del concierto Todo Stravinsky: Fuego y Elegancia.

Con Mozart en el arranque, Sibelius como quiebre expresivo y Stravinsky como cierre, la Orquesta Filarmónica de Lima propone una noche de repertorio clásico y moderno, con Elisa Vegas como directora invitada en un programa diseñado para resaltar contraste, precisión y color orquestal.

Elisa Vegas, directora titular de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, llega a Lima para dirigir un concierto que reúne la obertura de Così fan tutte, la Sinfonía n.º 35 “Haffner”, Valse triste y la Suite Pulcinella como cierre.
Elisa Vegas, directora titular de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, llega a Lima para dirigir un concierto que reúne la obertura de Così fan tutte, la Sinfonía n.º 35 “Haffner”, Valse triste y la Suite Pulcinella como cierre.

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