Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

La VNL Masculina 2026 ya entró en acción con una agenda cargada de partidos. Crédito: FIVB

La Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 (VNL) ya se encuentra en marcha. Desde este 10 de junio, las principales potencias del voleibol mundial iniciaron su participación en el prestigioso certamen organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), que reúne a 18 selecciones en busca de un lugar en la fase final y la posibilidad de luchar por el título.

La primera semana de competencia se disputa de manera simultánea en Ottawa (Canadá), Brasilia (Brasil) y Linyi (China), sedes que albergan un total de 36 encuentros. Equipos como Brasil, Estados Unidos, Francia, Polonia, Italia, Japón y Argentina buscarán comenzar con resultados positivos en una etapa clave para sumar puntos en la clasificación general.

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A lo largo de esta nota podrás seguir los marcadores actualizados de cada jornada y conocer cómo marcha el torneo en sus primeros días de actividad. La VNL Masculina 2026 promete ofrecer duelos de alto nivel desde el arranque, con varias de las mejores selecciones del planeta enfrentándose en una intensa lucha por avanzar a la ronda decisiva.

Las 18 mejores selecciones del mundo iniciaron su pelea por el título de la VNL Masculina 2026. Crédito: FIVB

Programación y resultados EN VIVO de la VNL Masculina 2026 – Semana 1

La primera semana de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 se desarrollará entre el 10 y el 14 de junio, periodo en el que las 18 selecciones participantes disputarán un total de 36 encuentros. Será el primer examen para las potencias del voleibol mundial en su camino hacia la fase final del certamen. A continuación, consulta los resultados actualizados de cada jornada:

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Miércoles 10 de junio

Finalizado | Cuba 0–3 Polonia (Grupo 3) | 16–25, 20–25 y 21–25

Finalizado | China 2–3 Eslovenia (Grupo 3) | 17–25, 25–20, 25–20, 23–25 y 10–15

Finalizado | Ucrania 0–3 Japón (Grupo 3) | 22–25, 21–25 y 22–25

Turquía vs Estados Unidos – 10:00 horas (Grupo 1)

Bélgica vs Bulgaria – 11:00 horas (Grupo 2)

Serbia vs Argentina – 14:30 horas (Grupo 2)

Francia vs Italia – 15:00 horas (Grupo 1)

Brasil vs Irán – 18:00 horas (Grupo 2)

Canadá vs Alemania – 18:30 horas (Grupo 1)

Jueves 11 de junio

China vs Ucrania – 03:30 horas (Grupo 3)

Eslovenia vs Polonia – 07:00 horas (Grupo 3)

Bulgaria vs Irán – 14:30 horas (Grupo 2)

Alemania vs Italia – 15:00 horas (Grupo 1)

Brasil vs Bélgica – 18:00 horas (Grupo 2)

Canadá vs Francia – 18:30 horas (Grupo 1)

Viernes 12 de junio

Ucrania vs Cuba – 03:30 horas (Grupo 3)

Japón vs Polonia – 07:00 horas (Grupo 3)

Bélgica vs Serbia – 14:30 horas (Grupo 2)

Alemania vs Estados Unidos – 15:00 horas (Grupo 1)

Irán vs Argentina – 18:00 horas (Grupo 2)

Turquía vs Francia – 18:30 horas (Grupo 1)

Sábado 13 de junio

China vs Japón – 03:30 horas (Grupo 3)

Cuba vs Eslovenia – 07:00 horas (Grupo 3)

Brasil vs Serbia – 09:00 horas (Grupo 2)

Bulgaria vs Argentina – 13:30 horas (Grupo 2)

Canadá vs Estados Unidos – 15:00 horas (Grupo 1)

Turquía vs Italia – 18:30 horas (Grupo 1)

Domingo 14 de junio

Ucrania vs Polonia – 00:00 horas (Grupo 3)

China vs Cuba – 03:30 horas (Grupo 3)

Eslovenia vs Japón – 07:00 horas (Grupo 3)

Bélgica vs Irán – 09:00 horas (Grupo 2)

Alemania vs Francia – 10:00 horas (Grupo 1)

Bulgaria vs Serbia – 12:30 horas (Grupo 2)

Canadá vs Turquía – 13:30 horas (Grupo 1)

Brasil vs Argentina – 16:00 horas (Grupo 2)

Estados Unidos vs Italia – 17:00 horas (Grupo 1)

El camino hacia las Finales de la VNL Masculina 2026

La Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 se disputa a lo largo de tres semanas de fase preliminar. La primera se desarrolla del 10 al 14 de junio en Canadá, Brasil y China; la segunda tendrá lugar del 24 al 28 de junio en Polonia, Eslovenia y Francia; mientras que la tercera y última se jugará del 15 al 19 de julio en Japón, Serbia y Estados Unidos. Durante estas tres etapas, las 18 selecciones participantes buscarán sumar la mayor cantidad de victorias posibles para escalar posiciones en la clasificación general.

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Una vez concluidas las 108 partidas de la fase regular, los ocho mejores equipos de la tabla avanzarán a las Finales de la VNL Masculina 2026. La instancia decisiva se disputará del 29 de julio al 2 de agosto en el Ningbo Beilun Gymnasium de China, donde los clasificados competirán en eliminatorias directas por el título de una de las competencias más prestigiosas del voleibol internacional.