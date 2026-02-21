Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡Sábado clásico! Universitario de Deportes chocará con Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo después de 15 años. La ‘U’ saldrá a defender su liderato, mientras que los rimenses quieren celebrar su segunda victoria en el campeonato.
Universitario de Deportes llegará al Estadio Alberto Gallardo tras vencer 2-1 a Cienciano en el Monumental, con goles de Jairo Concha y Alex Valera. En la jornada anterior, el equipo igualó 1-1 frente a Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega, en un partido marcado por la polémica arbitral de Kevin Ortega.
El conjunto crema mantiene su invicto en las primeras tres fechas del campeonato. Como tricampeón vigente, una victoria como visitante reforzaría sus aspiraciones de lograr el histórico ‘tetra’ al cierre de la temporada.
Sporting Cristal llega al compromiso en la Liga 1 tras vencer 2-0 a Juan Pablo II en el Complejo Deportivo de Chongoyape, con goles de Felipe Vizeu y Luis Iberico. En su anterior partido como local, el cuadro celeste cayó 1-2 ante FBC Melgar en el Estadio Alberto Gallardo, con anotaciones de Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar para los visitantes.
En paralelo a la liga, el equipo enfrentó la Fase 2 de la Copa Libertadores, igualando 2-2 en su visita a 2 de Mayo en Paraguay. La serie se definirá el martes 24 de febrero a las 19:30 horas en el Estadio Miguel Grau del Callao, dejando abierta la posibilidad de avanzar en el certamen continental.
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.
- Universitario de Deportes: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
El clásico entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal será transmitido por L1 Max, disponible en Claro, Best Cable, DirecTV, Win y ahora también en Movistar TV. Los aficionados podrán ver el partido tanto en televisión como en dispositivos móviles o computadoras, utilizando la aplicación Liga 1 Play. Los usuarios de Movistar cuentan además con la alternativa de Movistar Play para acceder a la señal.
La cobertura se amplía con Infobae Perú, que brinda análisis previos, actualizaciones minuto a minuto y difusión de goles en su portal digital, asegurando que los seguidores no se pierdan ningún detalle del enfrentamiento, sin importar su ubicación.
Universitario de Deportes se medirá ante Sporting Cristal hoy,sábado 21 de febrero, en el estadio Alberto Gallardo, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. El partido comenzará a las 16:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 17:00 en Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 18:00 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.
Los hinchas rimenses todavía tienen oportunidad de adquirir los boletos para alentar a su equipo en el estadio Alberto Gallardo. Los tickets están disponibles a través del portal de Joinnus.
- Oriente Lateral: S/. 99.90 soles
- Oriente Central Butaca 1955: S/. 129.90 soles
- Occidente Butaca Zona D: S/. 159.90 soles
- Occidente Butaca Zona C: S/. 189.90 soles
- Occidente Butaca Zona B: S/. 229.90 soles
- Occidente Butaca Zona A: S/. 239.90 soles
- Occidente VIP: S/. 299.90 soles