Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ volverán a chocar con los rimenses en el Gallardo después de 15 años. Será una final adelantada que marcará el futuro de ambos equipos en la competencia. Sigue las incidencias del partidazo

14:11 hsHoy

¡Sábado clásico! Universitario de Deportes chocará con Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo después de 15 años. La ‘U’ saldrá a defender su liderato, mientras que los rimenses quieren celebrar su segunda victoria en el campeonato.

14:10 hsHoy

Así llega Universitario al partido

Universitario de Deportes llegará al Estadio Alberto Gallardo tras vencer 2-1 a Cienciano en el Monumental, con goles de Jairo Concha y Alex Valera. En la jornada anterior, el equipo igualó 1-1 frente a Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega, en un partido marcado por la polémica arbitral de Kevin Ortega.

El conjunto crema mantiene su invicto en las primeras tres fechas del campeonato. Como tricampeón vigente, una victoria como visitante reforzaría sus aspiraciones de lograr el histórico ‘tetra’ al cierre de la temporada.

Revive los mejores momentos del encuentro entre Universitario de Deportes y Cienciano del Cusco. Un partido lleno de intensidad donde el equipo crema logró imponerse con un marcador de 2-1 en la tercera fecha de la Liga 1. No te pierdas los goles de Jairo Concha y Alex Valera que le dieron la victoria a la 'U'. L1 Max
14:10 hsHoy

Así llega Sporting Cristal al partido

Sporting Cristal llega al compromiso en la Liga 1 tras vencer 2-0 a Juan Pablo II en el Complejo Deportivo de Chongoyape, con goles de Felipe Vizeu y Luis Iberico. En su anterior partido como local, el cuadro celeste cayó 1-2 ante FBC Melgar en el Estadio Alberto Gallardo, con anotaciones de Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar para los visitantes.

En paralelo a la liga, el equipo enfrentó la Fase 2 de la Copa Libertadores, igualando 2-2 en su visita a 2 de Mayo en Paraguay. La serie se definirá el martes 24 de febrero a las 19:30 horas en el Estadio Miguel Grau del Callao, dejando abierta la posibilidad de avanzar en el certamen continental.

El cuadro peruano rescató un empate en los minutos finales. La vuelta será el próximo martes 24 de febrero en el Callao - Crédito: ESPN.
14:10 hsHoy

Universitario vs Sporting Cristal: posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

- Universitario de Deportes: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

14:10 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

El clásico entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal será transmitido por L1 Max, disponible en Claro, Best Cable, DirecTV, Win y ahora también en Movistar TV. Los aficionados podrán ver el partido tanto en televisión como en dispositivos móviles o computadoras, utilizando la aplicación Liga 1 Play. Los usuarios de Movistar cuentan además con la alternativa de Movistar Play para acceder a la señal.

La cobertura se amplía con Infobae Perú, que brinda análisis previos, actualizaciones minuto a minuto y difusión de goles en su portal digital, asegurando que los seguidores no se pierdan ningún detalle del enfrentamiento, sin importar su ubicación.

Se viene una nueva edición del Clásico Moderno, un partido que vale más que tres puntos. (L1 Max)
14:09 hsHoy

Horarios para Universitario vs Sporting Cristal

Universitario de Deportes se medirá ante Sporting Cristal hoy,sábado 21 de febrero, en el estadio Alberto Gallardo, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. El partido comenzará a las 16:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 17:00 en Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 18:00 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

14:09 hsHoy

¿Quedan entradas para Universitario vs Sporting Cristal?

Los hinchas rimenses todavía tienen oportunidad de adquirir los boletos para alentar a su equipo en el estadio Alberto Gallardo. Los tickets están disponibles a través del portal de Joinnus.

- Oriente Lateral: S/. 99.90 soles

- Oriente Central Butaca 1955: S/. 129.90 soles

- Occidente Butaca Zona D: S/. 159.90 soles

- Occidente Butaca Zona C: S/. 189.90 soles

- Occidente Butaca Zona B: S/. 229.90 soles

- Occidente Butaca Zona A: S/. 239.90 soles

- Occidente VIP: S/. 299.90 soles

