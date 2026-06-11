Perú

Elecciones Regionales y Municipales 2026: partidos políticos se ubicarán en la parte superior de las cédulas de votación

La ONPE precisó criterios técnicos para la distribución de alianzas electorales dentro de los bloques, según su alcance nacional o regional en competencia

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Primer plano de una cédula electoral blanca con símbolos de partidos políticos en cuadrados de colores y el texto en negrita "Elecciones Regionales y Municipales 2026".
Una cédula electoral con los símbolos inventados de varios partidos políticos y el texto "Elecciones Regionales y Municipales 2026" se muestra en un primer plano, ilustrando el proceso democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación de las opciones electorales en la cédula de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ya tiene un orden definido. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció que los partidos políticos ocuparán la parte superior del formato de votación, mientras que los movimientos regionales se ubicarán en la parte inferior.

La disposición se aplicará en los comicios del domingo 4 de octubre de 2026, cuando los ciudadanos acudan a las urnas para elegir autoridades regionales y municipales en todo el país. El orden no responde a criterios de preferencia política, sino a un procedimiento técnico de sorteo público realizado por la entidad electoral.

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Gráfico muestra una urna electoral con papeletas, la bandera de Perú, un mapa delineado del país y personas participando en un proceso de votación.
Representación gráfica de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 en Perú, mostrando una urna con papeletas, la bandera nacional y ciudadanos ejerciendo su derecho al voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se definió la ubicación?

La ubicación de los bloques en la cédula se determinó mediante un mecanismo aleatorio aplicado en la sede central de la ONPE. El proceso inició con la asignación de números a cada bloque: el 1 fue asignado a los movimientos regionales y el 2 a los partidos políticos, siguiendo el orden alfabético establecido en el reglamento.

Estos números fueron colocados en un bolillero para su extracción en un acto público. Tras el sorteo, el resultado colocó al bloque de partidos políticos en la primera posición del diseño de la cédula. La operación fue certificada por una notaria pública, quien validó la transparencia del procedimiento.

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Supervisión institucional

El acto de sorteo contó con la presencia de organismos del sistema electoral y entidades de observación. Entre ellos estuvieron el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la Defensoría del Pueblo, además de representantes de la sociedad civil organizada.

También participaron personeros legales de diversas organizaciones políticas con inscripción vigente. Su presencia permitió el seguimiento directo del proceso de definición del orden en la cédula, un elemento que forma parte del diseño oficial del material electoral.

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¿Qué pasará con las alianzas políticas?

La ONPE estableció que las alianzas electorales no tendrán un bloque independiente, sino que serán integradas según su alcance territorial. Las alianzas de ámbito nacional serán consideradas dentro del bloque de partidos políticos, mientras que aquellas con alcance regional se ubicarán en el bloque de movimientos regionales.

Este criterio también se aplica en los casos en los que no exista participación de alguno de los bloques en determinadas circunscripciones. En esas jurisdicciones, la cédula mostrará únicamente las organizaciones políticas que sí compitan en el proceso electoral correspondiente.

Ilustración del mapa de Perú con colores de la bandera, mostrando urnas, un votante, un grupo de personas y el texto 'Elecciones Regionales y Municipales 2026'.
Esta ilustración muestra una representación gráfica de las Elecciones Regionales y Municipales en Perú, destacando urnas, votantes y el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marco legal del proceso

El diseño de la cédula de sufragio se realiza bajo las disposiciones de la Ley Orgánica de Elecciones, que asigna a la ONPE la responsabilidad de organizar y ejecutar el diseño del material electoral, incluyendo la ubicación de las opciones mediante sorteo público.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 permitirán la elección de gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores en todo el país. El proceso se desarrolla conforme al calendario electoral vigente, tras la realización de elecciones internas en las organizaciones políticas para la selección de sus candidatos.

Mano insertando una cédula en urna electoral blanca con logo de ONPE en mesa de madera clara. Fondo con pizarrón verde y banderas peruanas desenfocadas.
Un votante deposita su cédula en una urna electoral de la ONPE en un centro de votación peruano, destacando la participación ciudadana en el proceso democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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