Youna confirma que ya no habrá boda con Samahara Lobatón y explica por qué tomaron distancia: “Me pone triste, pero también me alegra”

La historia de amor entre Youna y Samahara Lobatón ha dado un giro inesperado. Cuando muchos pensaban que la pareja avanzaba hacia uno de los momentos más importantes de su relación, el propio barbero confirmó públicamente que los planes de matrimonio quedaron descartados y que ambos han decidido tomar caminos distintos, una decisión que, según reconoció, le genera una mezcla de emociones difíciles de explicar.
La revelación se produjo durante una transmisión en vivo en la que Youna decidió responder a las preguntas de sus seguidores y aclarar las especulaciones que surgieron en torno a su situación sentimental. Durante la conversación, el influencer explicó que la relación atravesó diversas circunstancias que terminaron afectando el vínculo y los llevaron a replantear su futuro como pareja.
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Lejos de alimentar rumores o controversias, Youna optó por sincerarse sobre el complejo proceso emocional que enfrenta actualmente. Según contó, la separación representa un episodio doloroso en su vida, pero también una decisión que considera necesaria para evitar mayores conflictos en el futuro.
Fue en ese contexto que sorprendió a sus seguidores al reconocer que la noticia le genera sentimientos completamente opuestos. “Es un tema que me pone muy triste pero también me alegra…”, expresó durante la transmisión, dejando entrever que la decisión fue tomada tras una profunda reflexión y no como consecuencia de una pelea o un conflicto puntual.
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El barbero rompió su silencio en una transmisión en vivo y explicó por qué decidió poner fin a sus planes de boda con la hija de Melissa Klug. TikTok.
La conversación definitiva que cambió el rumbo de la relación
Durante el en vivo, Youna detalló que el fin de los planes de matrimonio fue el resultado de una conversación sincera que sostuvo con Samahara tras su salida del reality en el que participaba. El influencer señaló que ambos analizaron cuidadosamente la situación que enfrentaban y concluyeron que insistir en la relación podría terminar afectándolos emocionalmente.
En medio de sus declaraciones, el barbero dejó claro que la decisión no estuvo relacionada con la falta de amor, sino con factores externos y proyectos de vida que actualmente parecen incompatibles.
“Porque hay muchas cosas dentro de ese contexto que no entienden y ustedes pueden creer que es show pero no es show, quizá me confundí por haberlo dicho tras el impulso que tenía… Samahara va a entender mi posición y yo voy a hablar con Samahara tal cual pasó. Samahara salió y llegamos al punto de no hacernos daño… ella va a vivir en Perú, yo la verdad que no tengo esperanza de vivir en Perú… me gustaría pero no tengo algo fijo, tengo que poner a mi hija primero… hay muchas cosas, quizá yo pueda llegar a Perú y participar en La Granja, yo no sé si a la primera semana me voy… es algo incierto… esas cosas hablé con Samahara”, manifestó.
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Las declaraciones evidencian que uno de los principales obstáculos para la pareja es la incertidumbre respecto a su futuro y el lugar donde desarrollarán sus vidas. Mientras Samahara mantiene sus proyectos en Perú, Youna reconoce que no tiene una estabilidad definida que le permita establecerse permanentemente en el país. A ello se suma la responsabilidad que tiene como padre, un aspecto que aseguró debe priorizar por encima de cualquier otra decisión personal.
El amor sigue presente pese a la separación
Uno de los aspectos que más llamó la atención de las declaraciones de Youna fue que nunca habló de una falta de sentimientos hacia Samahara. Por el contrario, sus palabras dejaron entrever que el cariño permanece intacto, aunque reconoció que ello no siempre es suficiente para sostener una relación.
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El influencer explicó que ambos entendieron que insistir en un proyecto de vida que actualmente no coincide podría generar dolor innecesario para los dos. Por ello, optaron por detener los planes de boda antes de que la situación se volviera más complicada.
Esta postura fue interpretada por muchos seguidores como una muestra de responsabilidad emocional, especialmente porque ambos tienen una hija en común y buscan preservar una relación cordial que les permita continuar compartiendo responsabilidades parentales.
Samahara Lobatón confirma que no habrá boda por ahora
Mientras las declaraciones de Youna generaban repercusión en redes sociales, Samahara Lobatón también decidió pronunciarse sobre el tema durante una entrevista concedida al programa “Q’ Bochinche” el pasado 9 de junio.
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La hija de Melissa Klug confirmó que los planes de matrimonio quedaron suspendidos y dejó claro que, por el momento, no existe una fecha para una eventual boda.
Sin embargo, al igual que Youna, evitó referirse al tema desde el resentimiento o la confrontación. Por el contrario, destacó el fuerte vínculo familiar que los seguirá uniendo más allá del estado de su relación sentimental. “Él y yo siempre vamos a ser una familia”, afirmó la influencer.
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