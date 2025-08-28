Perú Deportes

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026: días, horarios y canales TV de todos los partidos

Se viene la penúltima jornada de las Clasificatorias: Argentina vivirá el última partido de Lionel Messi ante Venezuela, Perú buscará la hazaña con Uruguay, y mucho más

Grace Nole Alcántara

Vuelven las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La penúltima fecha de la competencia está por empezar y definirá el futuro de las diez selecciones que están luchando por asegurar su boleto al Mundial Canadá, México, Estados Unidos.

La jornada 17 es la más esperada por todo lo que está en juego y también porque habrán partidazos. Argentina fue primer equipo que aseguró su clasificación a la próxima Copa del Mundo y saldrá con cierta tranquilidad frente Venezuela en Buenos Aires.

Este duelo será muy emotivo para los ‘albicelestes’ porque marcará el final de Lionel Messi en las Clasificatorias, así lo confirmó: “El partido es muy especial para mí porque va a ser el último. Lo voy a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.

Mientras que por el lado de la ‘vinotinto’ será de vida o muerte porque está obligado a sacar un triunfo para defender su puesto en la zona de repechaje: marcha en el séptimo lugar con 18 puntos.

A seguir con las esperanzas

La selección peruana se aferrará a las mínimas chances que tiene para poder llegar a la zona de repechaje y saldrá con todo ante Uruguay en Montevideo, este cotejo abrirá el telón de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

El equipo de Óscar Ibáñez sin Paolo Guerrero, Edison Flores y Alex Valera, buscará la hazaña en su condición de visita para mantener las esperanzas de soñar con el Mundial 2026. Y Carlos Zambrano también podría ser una baja sensible para la ‘blanquirroja’ por lesión. El ‘Kaiser’ no está entrenando a la par de sus compañeros y se espera que pueda trabajar con normalidad en los próximos días.

Mientras que los ‘charrúas’ también tendrán su lucha por asegurar su pase directo a la próxima Copa del Mundo, está en cuarto lugar con 24 puntos.

Lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026 - Crédito: FPF.

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Jueves 4 de septiembre

- Uruguay vs Perú (18:30 horas / estadio Centenario / América Televisión, ATV, Movistar Deportes)

- Argentina vs Venezuela (18:30 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

- Colombia vs Bolivia (18:30 horas / estadio Metropolitano Roberto Meléndez / Movistar Eventos 1)

- Paraguay vs Ecuador (18:30 horas / estadio Defensores del Chaco / Movistar Eventos 2)

- Brasil vs Chile (19:30 horas / estadio de Maracaná / Movistar Deportes Youtube)

Lucha por el segundo cupo al Mundial

Argentina se quedó con el primer boleto al Mundial Canadá, México, Estados Unidos; y esta fecha podría definir el segundo equipo confirmado para la máxima competición. Brasil y Ecuador están peleando por quedarse con el segundo lugar, ambos tienen 25 puntos.

La ‘canarinha’ recibirá a Chile en Río de Janeiro, son favoritos debido al mal momento que viven los ‘mapochos’ y su eliminación temprana de las Clasificatorias. La ‘roja’ se encuentra sin técnico tras la salida de Ricardo Gareca por malos resultados.

