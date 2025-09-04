Dónde ver Paraguay vs Ecuador HOY: canal tv online del duelo por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Paraguay vs Ecuador en Perú: partido en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. Crédito: D10/Transfermarkt

Por el marco de la 17° jornada de las Eliminatorias al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, Paraguay recibirá a Ecuador en Asunción. El duelo se desarrollará hoy, jueves 4 de septiembre, en el Estadio Defensores del Chaco con arbitraje del colegiado brasileño Raphael Claus.

De acuerdo con la programación oficial en territorio nacional, el enfrentamiento entre los representativos ‘guaraníes’ y la ‘tri’ está pactado para las 18:30 horas locales bajo la transmisión oficial de Movistar Eventos 2.

Por el lado de Paraguay, ausente en las últimas cuatro ediciones, la ilusión está al máximo, pese a que perdieron un invicto de nueve encuentros en su última visita a Brasil (1-0 gol de Vinícius Jr.).

El técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, gesticula durante un partido contra Ecuador por la eliminatoria Sudamericana clasificatoria al Mundial 2026 en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, Paraguay, 24 de marzo, 2022. Crédito: REUTERS/César Olmedo

Además, será un duelo especial para Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay. Bajo la conducción del estratega argentino, su rival de este jueves clasificó a Catar 2022 y se quedó en la puerta de instalarse en octavos de final.

“Con Ecuador viví un momento maravilloso, hermoso (...) enfrentar a Ecuador siempre va a ser difícil para mí pero mañana le queremos ganar como le quisimos ganar en Quito y no pudimos”, dijo Alfaro este miércoles en una rueda de prensa.

Por otro lado, el equipo de Sebastián Beccacece ya cuenta con pasaje asegurado al Mundial 2026. Sin embargo, el adiestrador argentino no restó importancia al juego en el Defensores del Chaco de la tarde del jueves.

“Es un partido extremadamente de duelos, de mucho roce, de mucha fricción, donde ellos tienen un gran poderío en todo lo que tiene que ver con balones detenidos, desde un saque lateral hasta un córner. Son futbolistas que también, desde un saque de meta, tienen mucha fluidez de tres cuartos para adelante y mucha libertad de sus atacantes”, explicó el ex Defensa y Justicia.

Once de Ecuador en su último duelo ante ante Perú por Eliminatorias 2026.

Dónde ver Paraguay vs Ecuador por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El cotejo entre Paraguay y Ecuador, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, se disputará este jueves 4 de septiembre. El cuero empezará a rodar desde las 18:30 horas en todo el territorio peruano. La señal encargada de la transmisión del encuentro es Movistar Deportes 2, canal de cable.

Paraguay vs Ecuador: posibles alineaciones

- Paraguay: Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete; Diego Gómez, Andrés Cubas; Miguel Almirón, Alejandro Romero, Ramón Sosa; Antonio Sanabria.

- Ecuador: Hernan Galíndez; Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Leonardo Campana.

Paraguay buscará su regreso a una justa mundialista luego de cuatro ediciones de ausencia.

¿Qué selección se hará con el segundo lugar?

Argentina oficialmente ganó las Eliminatorias al Mundial del 2026. Bajo la dirección de Lionel Scaloni, la ‘albiceleste’ se ubicó en el primer lugar de inicio a fin y refrendaron su gran momento como vigente campeona de América y del mundo.

Dicho esto, la disputa en esta última fecha doble de Eliminatorias —más allá de definir a los clasificados— es el segundo lugar en la tabla. Tanto Ecuador, Brasil, Uruguay y Paraguay y la propia Colombia tienen chances de ubicarse en esta casilla.

De momento, es la selección de Sebastián Beccacece (25 puntos) la que es acreedora de esta plaza por encima de las selecciones de Carlo Ancelotti (25 puntos), Marcelo Bielsa (24 puntos), Gustavo Alfaro (24 puntos) y Néstor Lorenzo (22 puntos).

Tabla de posiciones actualizada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 - crédito Conmebol

Últimos enfrentamientos

En el último choque entre Paraguay y Ecuador, igualaron sin goles en el marco de la novena jornada por Eliminatorias 2026. Conoce los demás resultados en los enfrentamientos más recientes entre ambas selecciones:

Eliminatorias 2022: Paraguay 3-1 Ecuador

Eliminatorias 2022: Ecuador 2-0 Paraguay

Eliminatorias 2018: Ecuador 2-0 Paraguay

Eliminatorias 2018: Paraguay 2-1 Ecuador

Eliminatorias 2014: Ecuador 4-1 Paraguay