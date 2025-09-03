Perú Deportes

A qué hora juega Brasil vs Chile HOY: partido en Río de Janeiro por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El cuadro dirigido por Carlo Ancelotti buscará hacer respetar el estadio Maracaná ante una ‘roja’ que busca salir del fondo de la tabla. Conoce los horarios del partido

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

A qué hora juega Brasil
A qué hora juega Brasil vs Chile por Eliminatorias 2026.

La selección de Brasil se medirá en condición de local ante Chile hoy, jueves 4 de setiembre, en un duelo válido por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026. El estadio Maracaná será el escenario de un cotejo entre dos equipos que llegan de diferentes realidades, pero buscarán obtener la victoria.

A diferencia de otras ediciones, a estas alturas la ‘canarinha’ no lidera la tabla y se ubica en el tercer lugar con 25 puntos, tan solo tres por encima del sexto (Colombia). Y es que ha sufrido un bajón y la irregularidad ha estado bastante presente.

El técnico italiano, Carlo Ancelotti, asumió con la consigna de enderezar el rumbo de un equipo que pretende volver a lo más alto del fútbol. Aunque cuenta con tres bajas por problemas físicos: Joelinton, Alex Sandro y Vanderson. A ellos se le suman las de Éder Militao, Vinicius Jr. y Rodrygo, quienes no fueron llamados por decisión técnica.

Marquinhos es el hombre clave
Marquinhos es el hombre clave en la defensa de Brasil para Carlo Ancelotti. - créditod: EVARISTO SA / AFP

Por otro lado, la selección de Chile viene atravesando uno de los peores procesos clasificatorios de su historia. De hecho, en los últimos cuatro partidos perdió tres veces y empató en una, colocándose en el fondo de la tabla.

El DT Ricardo Gareca no pudo reflotar a una ‘roja’ que ahora es dirigida interinamente por Nicolás Córdova y tiene dos dudas por problemas físicos: Felipe Loyola y Bruno Barticciotto. Justamente, el entrenador chileno no llamó a la ‘generación dorada’ porque no llegarán al Mundial 2030 y apunta a otros nombres como Bren Brereton, Lucas Cepeda, Darío Osorio, entre otros.

Ben Brereton volvió a la
Ben Brereton volvió a la convocatoria de la selección de Chile tras no ser considerado por Ricardo Gareca. - créditos: Rodrigo ARANGUA / AFP

Último enfrentamiento

Las selecciones de Brasil y Chile se han visto las caras en 76 oportunidades a lo largo de la historia futbolística entre amistosos, Eliminatorias Sudamericanas, Copas Américas y Mundiales. Y si hacemos un balance nos daremos cuenta de que la ‘canarinha’ tiene una gran ventaja con 54 victorias, contra 14 de la ‘roja’ y ocho empates.

El último partido se dio el 10 de octubre del año pasado, como parte de la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. El estadio Nacional de Santiago fue testigo de un triunfo de parte del cuadro ‘carioca’ por 2-1 con los goles de Igor Jesús y Luiz Henrique. Eduardo Vargas anotó para los locales.

El resumen del duelo entre Chile y Brasil

Brasil vs Chile: posibles alineaciones

Brasil: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Caio Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha y Richarlison. DT: Carlo Ancelotti

Chile: Brayan Cortés, Fabián Hormazabal, Benjamin Kuscevic, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Javier Altamirano, Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda y Ben Brereton. DT: Nicolás Córdova

A qué hora juega Brasil vs Chile por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El duelo entre Brasil y Chile por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 se realizará el jueves 4 de setiembre a las 19:30 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En tanto, en Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) será a las 20:30 horas. En Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina comenzará a las 21:30 horas. En México arrancará a las 18:30 horas, mientras que en España el pitazo inicial será a las 02:30 horas del viernes 5.

Canal TV de Brasil vs Chile por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El Brasil vs Chile tendrá lugar en el estadio Maracaná y contará con transmisión para el público peruano a través de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 en HD mediante el servicio de Movistar. El compromiso también se ofrecerá mediante la aplicación Movistar TV App y el canal oficial de YouTube, Movistar Deportes Perú. Adicionalmente, Latina TV emitirá el partido por sus señales 2 y 702.

Si estás en otros países de América, los canales autorizados serán los siguientes: Chile (Mega y Mega 2), Brasil (Globo y SporTV), Argentina (TyC Sports 2), Bolivia (Tigo Sports), Ecuador (El Canal del Fútbol, Zapping Sports), Colombia (Ditu y YouTube RCN), Uruguay (AUF TV, Antel TV y DSports), Paraguay (Popu TV en diferido), Venezuela (Venevisión y ByM Sport), Centroamérica (Claro Sports), México (ViX, Amazon Prime Video), Estados Unidos (fuboTV, Universo, Telemundo Deportes, ViX).

Movistar Deportes transmitirá el Brasil
Movistar Deportes transmitirá el Brasil vs Chile para los usuarios de TV, para la vía de streaming y por YouTube. - captura: Movistar Deportes Perú

