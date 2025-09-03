A qué hora juega Colombia vs Bolivia HOY en Perú: partido en Barranquilla por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Colombia vs Bolivia en Barranquilla por fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

Hoy, jueves 4 de septiembre, Colombia buscará hacerse con el último pasaje directo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá que tendrá lugar el próximo año. El elenco ‘cafetero’ tiene entre ceja y ceja sellar su boleto a falta de una jornada. Para lograr su objetivo, deberá doblegar a su similar de Bolivia, un cometido que ha cumplido desde 1997 con 17 goles a favor y ninguno en contra de los ‘altiplanos’.

De acuerdo con la programación oficial en territorio nacional, el enfrentamiento entre los ‘cafeteros’ y la ‘verde’ está pactado para las 18:30 horas locales bajo la transmisión oficial de Movistar Eventos 1. En esa misma línea, la website Infobae Perú realizará una cobertura total del compromiso a través del minuto a minuto.

El seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo se ha trazado reencontrarse con la victoria. Son seis encuentros en total que el representativo finalista de la última Copa América no conoce de triunfos. En esa línea, el duelo ante Bolivia se erige como la gran posibilidad de sumar de a tres.

Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Dayro Moreno son los tres delanteros convocados por la selección Colombia para la recta final de las eliminatorias - crédito Reuters / AFP / FCF

Para batir las redes de Guillermo Viscarra, arquero titular de Bolivia que milita en Alianza Lima, el estratega argentino ha apostado por la experiencia y vigencia de Dayro Moreno. En el frente de ataque, también cuenta con las opciones de Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez.

Por otro lado, Bolivia irá a hacer su trabajo en Barranquilla y sumar para llegar a la última jornada con vida. El equipo de Óscar Villegas estará también a la expectativa del juego entre Argentina y Venezuela. La ‘vinotinto’, por ahora, es acreedora del boleto al repechaje.

“Yo creo que ninguna selección que está en carrera, que está clasificada, está para regalar nada. Se juegan siempre los puntos, se juega el prestigio, no creo que Colombia quiera terminar en un lugar donde está o yo creo que quiere sumar mucho más, y está el prestigio de un país, de una selección, así que creemos que en ambos partidos saldrá de la misma manera a buscar ganar”, declaró Villegas.

El duelo entre Colombia y Bolivia, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, se disputará este jueves 4 de septiembre. El cronograma de la CONMEBOL ha programado el compromiso para las 18:30 horas en el territorio peruano, al igual que en Colombia y Ecuador.

Asimismo, en países como Bolivia, Estados Unidos (Miami), Paraguay y Venezuela el cotejo empezará una hora más tarde, 19:30 horas. Por último, en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay la transmisión arrancará a las 20:30 horas.

Esta es la nómina de Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela - crédito FCF

Antecedentes

Colombia mantiene una racha de siete triunfos al hilo ante Bolivia en territorio ‘cafetero’. La última se remonta a la penúltima jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. En ese encuentro, los entonces dirigidos por Reinaldo Rueda derrotaron a la ‘verde’ por 3-0 con tantos de Luis Díaz, Miguel Borja y Matheus Uribe, rompiendo una racha de siete partidos sin anotar.

En este proceso clasificatorio, el equipo del ‘altiplano’ se cobró revancha en el Estadio Municipal de El Alto, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Con gol de Miguel Terceros, el representativo local se impuso por la mínima, pese a jugar con un hombre menos desde los 20 minutos por expulsión de Héctor Cuellar.

Esta es la lista de jugadores que tendrá Bolivia para sus duelos ante Colombia y Brasil - crédito @laverde_fbf / Instagram