Terror en Comas: Engañan, dopan y roban S/ 26 mil a mujer de 72 años dentro de su vivienda

Según las primeras investigaciones, los criminales actuaron con frialdad y planificación. // Video: ATV Noticias

Una nueva modalidad de robo bajo engaño ha sacudido Lima Norte. Esta vez, una adulta mayor de 72 años fue víctima de una pareja de delincuentes que utilizó una estrategia aparentemente inofensiva para ingresar a su vivienda y despojarla de todos sus ahorros. El hecho ocurrió en el condominio Los Girasoles, en el distrito de Comas, donde la inseguridad ciudadana continúa golpeando a los vecinos.

Según las primeras investigaciones, los criminales actuaron con frialdad y planificación. Con mascarillas para evitar ser identificados, una mujer y su cómplice lograron ganarse la confianza de la víctima tras entablar una breve conversación en la vía pública. Lo que parecía un simple pedido de ayuda terminó convirtiéndose en un robo agravado que dejó pérdidas cercanas a los S/ 26 mil entre dinero en efectivo y joyas de alto valor.

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Delincuentes dopan a adulta mayor para robarle S/ 26 mil en Comas

Composición: Infobae Perú

Las cámaras de seguridad del condominio registraron el momento en que una mujer, vestida con sombrero y ropa clara, se acerca a la víctima para iniciar una conversación. Segundos después, aparece un hombre con mochila y camisa de manga larga, quien se suma a la escena. Ambos llevaban mascarillas, lo que dificulta su identificación.

Bajo el pretexto de pedir un vaso con agua, la pareja logró ingresar primero al condominio y luego al departamento de la adulta mayor. Una vez dentro, según la denuncia, habrían utilizado algún tipo de sustancia para doparla, dejándola en estado de vulnerabilidad.

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De acuerdo con el testimonio de los familiares, la víctima perdió el conocimiento tras recibir un objeto que contenía la sustancia. “Mi mamá abrió una cartuchera negra que le dieron y no recuerda nada más”, relató su hija. Tras ello, los delincuentes la sacaron del inmueble y la trasladaron hasta un centro comercial de la zona, donde intentaron retirar dinero de sus tarjetas bancarias.

Sin embargo, no lograron concretar esa parte del plan, ya que la adulta mayor no recordaba las claves. A pesar de ello, los sujetos regresaron a la vivienda y sustrajeron diversas pertenencias, entre ellas joyas de alto valor y aproximadamente S/ 6 mil en efectivo, elevando el monto total del robo a casi S/ 26 mil.

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Cuando la víctima recuperó la conciencia y regresó a su hogar, descubrió que había sido despojada de sus pertenencias. La denuncia fue presentada en la comisaría de Santa Luzmila, donde ya se iniciaron las diligencias correspondientes.

Estado de Emergencia en Lima y Callao: violencia persistente y delitos que no ceden

Estado de Emergencia se extiende: restricciones y medidas vigentes

La reciente ampliación del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días responde a un escenario que las autoridades consideran aún crítico. Informes técnicos de la Policía Nacional del Perú (PNP) advierten que la criminalidad sigue activa y no ha mostrado una reducción sostenida, lo que ha obligado a mantener medidas excepcionales en ambas jurisdicciones.

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Entre los delitos que sustentan esta decisión destacan el homicidio, el sicariato y la extorsión, considerados indicadores clave del incremento de la violencia urbana. De acuerdo con el diagnóstico oficial, estos hechos no se presentan de forma aislada, sino como parte de un patrón delictivo más amplio que afecta tanto a ciudadanos como a actividades económicas, evidenciando la presencia de organizaciones criminales con mayor nivel de operación.

Frente a este panorama, el Estado ha reforzado las intervenciones en calles con la participación conjunta de la PNP y las Fuerzas Armadas, ampliando su capacidad de respuesta en zonas críticas. La medida también contempla restricciones temporales de ciertos derechos y mayores controles en actividades públicas, mientras se evalúan los resultados de estas acciones en un plazo definido por las autoridades.

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