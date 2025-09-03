A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY en Perú: partido en el Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Argentina vs Venezuela: horarios del partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

Argentina y Venezuela se enfrentan en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Este compromiso se llevará a cabo hoy, jueves 4 de setiembre, y tendrá como escenario el estadio Monumental de Buenos Aires, que lucirá un marco espectacular al ser probablemente el último partido de Lionel Messi en territorio ‘gaucho’.

La ‘albiceleste’ se presenta como líder de la tabla de posiciones de la Conmebol con 35 puntos y una campaña sólida. El empate 1-1 ante Colombia en la última fecha, conseguido con un jugador menos gracias al gol de Thiago Almada en los minutos finales, confirmó el temple del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La lista de convocados no trae demasiadas sorpresas, pero destaca la inclusión de jóvenes promesas como Franco Mastantuono, Nico Paz y Claudio Echeverri, quienes podrían sumar minutos en este duelo.

El contexto del partido suma relevancia por la posible despedida de la afición argentina a Messi en competencias oficiales. El país no disputará las próximas Eliminatorias, ya que albergará un encuentro en la primera fecha del Mundial 2030, asegurando así su presencia en esa cita.

Lionel Messi podría disputar su último partido con su selección en Argentina.

Por su parte, la selección de Venezuela juega en situación de urgencia tras su reciente caída 2-0 frente a Uruguay en Montevideo. La derrota, con goles de Rodrigo Aguirre y Giorgian De Arrascaeta, mantuvo a la ‘vinotinto’ en la séptima posición, zona de repechaje, con dieciocho puntos. Bolivia acecha a solo un punto, lo que obliga al equipo de Fernando Batista a buscar un resultado positivo en suelo argentino para conservar sus aspiraciones mundialistas.

El ataque ‘llanero’ se apoya en la experiencia de Salomón Rondón, máximo anotador histórico del seleccionado, y en el talento de Yeferson Soteldo, quien asume el rol de organizador y referencia creativa. La tensión y la necesidad de puntos por parte de la visita plantean un escenario complejo para ambos equipos.

Yeferson Soteldo y Salomón Rondón es la dupla más destacada de Venezuela en el último tiempo.

A qué hora juegan Argentina vs Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Las acciones están programadas para iniciar a las 18:30 horas de Perú, a las 19:30 horas de Venezuela y a las 20:30 horas de Argentina. Con respecto a otros países comenzarán de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 20:30 horas de Paraguay, Uruguay y Brasil.

Canal para seguir Argentina vs Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El Argentina vs Venezuela será transmitido en Perú mediante la señal de GOLPERU (14 o 704 HD de Movistar Deportes). Los hinchas también podrán seguirlo mediante la aplicación Movistar Play.

En territorio argentino, pasará por Telefe a señal abierta y TyC Sports. En la nación venezolana, será emitido por Venevisión.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este compromiso mediante su web. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

Argentinos y venezolanos chocan por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

Últimos enfrentamientos

En el último choque entre Argentina y Venezuela por Eliminatorias 2026, todo terminó igualado (1-1). Nicolás Otamendi abrió el marcador y Salomón Rondón igualó todo con un golazo de cabeza. Conoce los demás resultados en los enfrentamientos más recientes entre ambas selecciones:

- Eliminatorias 2022: Argentina 3-0 Venezuela

- Eliminatorias 2022: Venezuela 1-3 Argentina

- Eliminatorias 2018: Argentina 1-1 Venezuela

- Eliminatorias 2018: Venezuela 2-2 Argentina

- Eliminatorias 2014: Argentina 3-0 Venezuela