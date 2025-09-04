Dónde ver Brasil vs Chile HOY: canal tv online del duelo por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Brasil vs Chile: dónde ver partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

Brasil y Chile se enfrentarán hoy, jueves 4 de setiembre, a las 19:30 horas, en el estadio Maracaná por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. El duelo pondrá frente a frente a dos selecciones con realidades opuestas: una ya clasificada a la cita mundialista y la otra eliminada, sin chances ni siquiera de alcanzar el repechaje.

El seleccionado de Brasil afronta este compromiso con la tranquilidad de haber conseguido su boleto para el Mundial 2026. La escuadra ‘verdeamarela’ acumula 25 puntos, una cifra que la hace inalcanzable para quienes pelean por el último cupo de repechaje, como Venezuela, que suma 18 unidades.

En la reciente jornada doble, los dirigidos por Carlo Ancelotti sumaron cuatro puntos vitales: empataron 0-0 en su visita a Ecuador y se impusieron 1-0 ante Paraguay en casa. El gol decisivo lo anotó Vinicius Jr., consolidándose como uno de los nombres más determinantes del ciclo. Clasificados y lejos de la presión matemática, los brasileños buscarán ofrecer una buena imagen ante su público en el legendario Maracaná.

Carlo Ancelotti va por su segunda victoria al mando de Brasil en condición de local.

El seleccionado de Chile vive un presente diametralmente opuesto. Eliminado con varias fechas de anticipación, el equipo se quedó sin chances de alcanzar siquiera el repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026. Este golpe dejó fuera al técnico Ricardo Gareca y motivó la designación interina de Nicolás Córdova para cerrar la eliminatoria.

El panorama se agravó con los últimos resultados adversos: derrota 1-0 ante Argentina como local y caída 2-0 frente a Bolivia en la altura de El Alto. La ‘roja’ marcha último en la tabla, con apenas dos triunfos y sólo 10 puntos sumados en el camino. Con nuevo entrenador y sin objetivos competitivos, el duodécimo enfrenta el desafío de dar señales de recuperación ante uno de los favoritos del continente.

Los dirigidos por Nicolás Córdova están enfocados en el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

Horarios de Brasil vs Chile por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Las acciones de este encuentro comenzarán a las 19:30 horas de Perú, a las 20:30 horas de Chile y a las 21:30 horas de Brasil. Con respecto a otros países, iniciarán a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:30 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 21:30 horas de Paraguay, Uruguay y Argentina.

Dónde ver Brasil vs Chile por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El Brasil vs Chile pasará por la señal abierta de Latina TV en Perú. Asimismo, Movistar Deportes lo emitirá mediante su canal de Youtube de manera gratuita. Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura de este compromiso y de los demás cotejos de las Eliminatorias 2026 en su página web.

En cuanto a la programación televisiva en otros países, será de la siguiente manera:

- Centroamérica: Claro Sports 2

- México: ViX Premium

- Estados Unidos: ViX Premium y Universo

- Uruguay: AUF TV, DSports y Antel TV

- Colombia: Caracol, Canal RCN y ditu

- Chile: Mega, Mega 2 y MegaGO

- Argentina: TyC Sports y TyC Spots 2

- Brasil: SporTV

Brasileños y chilenos chocan por la fecha 17 de Eliminatorias 2026. (Movistar Deportes)

Últimos enfrentamientos

Los últimos cinco duelos entre ambas selecciones demuestran una superioridad marcada de Brasil sobre Chile, debido a que le ganó en cuatro oportunidades, mientras que la ‘roja’ solo se quedó con una victoria. Revisa los resultados:

- Eliminatorias 2026: Chile 1-2 Brasil

- Eliminatorias 2022: Brasil 4-0 Chile

- Eliminatorias 2022: Chile 0-1 Brasil

- Eliminatorias 2018: Brasil 3-0 Chile

- Eliminatorias 2018: Chile 2-0 Brasil