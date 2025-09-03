A qué hora juega Paraguay vs Ecuador HOY: partido en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Paraguay vs Ecuador por Eliminatorias 2026

Paraguay estará frente a frente con Ecuador hoy, jueves 4 septiembre, en el estadio Defensores del Chaco, partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Este choque será crucial para definir el futuro de ambos equipos rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

La ‘tricolor’ afronta este compromiso con la tranquilidad de haber garantizado su boleto a la próxima Copa del Mundo. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece suma 25 puntos en la tabla y llega con sus figuras disponibles. Entre los principales convocados figuran Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho, Pervis Estupiñán y Gonzalo Plata. Aún con la clasificación asegurada, los norteños buscarán sumar en Asunción para mantener una posición sólida al cierre de las Clasificatorias.

“Terminar lo más arriba posible, alcanzar el máximo porcentaje de puntos en las eliminatorias. Cualquier entrenador quiere estar arriba, todos quieren ganar, los resultados son importantes. Creemos que los mejores son los que están acá. Si surge un futbolista que pueda aportar, tendremos la puerta abierta. No podemos estar pensando en el Mundial cuando todavía tenemos partidos importantísimos por delante, como los amistosos, que se jugarán dentro de casi un año”, apuntó el DT de Ecuador en conferencia de prensa.

Otra realidad viven los ‘guaraníes’, que suma 24 unidades. Los de Gustavo Alfaro necesita como mínimo un empate en este compromiso para asegurar la clasificación directa a la cita mundialista. Sin embargo, el plantel enfrenta la baja de varios titulares por lesión, incluidas las ausencias de Fabián Balbuena, Mathías Villasanti, Isidro Pitta y Julio Enciso, cuatro jugadores habituales en el esquema paraguayo.

El técnico argentino tendrá cuatro bajas importantes: el defensa Fabián Balbuena, el volante Mathías Villasanti, y los delanteros Isidro Pitta y Julio Enciso, piezas habituales en su esquema. optó por no citarlo debido a que sigue sin resolver su futuro a nivel de clubes. El atacante del Brighton & Hove Albion de la Premier League pidió no ser convocado porque está definiendo su futuro futbolístico.

Los jugadores de Paraguay y su técnico Gustavo Alfaro (derecha) al término del partido contra Colombia por las eliminatorias del Mundial, el 25 de marzo de 2025, en Barranquilla. (AP Foto/Fernando Vergara)

¿A qué hora juega Paraguay vs Ecuador por Eliminatorias 2026?

El crucial duelo entre paraguayos y ecuatorianos se jugará este jueves 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El horario establecido será a las 18:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:30 horas.

Canal para seguir Paraguay vs Ecuador por las Eliminatorias 2026

El duelo llegará a los hogares peruanos por la señal de Movistar Eventos 2 a través de sus canales 11 y 711 en HD. También estará disponible por Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para los suscriptores. Mientras que en suelo ecuatoriano será transmitido por El Canal del Fútbol, DSports y GEN.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles del vibrante cotejo que se vivirá en Asunción, resultados en vivo, tabla de posiciones, y mucho más.

Paraguay vs Ecuador: posibles alineaciones

- Paraguay: Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete; Diego Gómez, Andrés Cubas; Miguel Almirón, Alejandro Romero, Ramón Sosa; Antonio Sanabria.

- Ecuador: Hernan Galíndez; Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Leonardo Campana.