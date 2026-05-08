ONPE: mesas 900000 cumplen 20 años facilitando el voto en comunidades alejadas del país

ONPE resalta impacto de mesas especiales para reducir ausentismo electoral en zonas alejadas. (Foto. Agencia Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las denominadas mesas de sufragio de la serie 900000 cumplen 20 años facilitando el acceso al voto en centros poblados, comunidades campesinas, comunidades nativas, caseríos y anexos ubicados en distintas regiones del país. Según indicó la entidad, estas mesas especiales fueron implementadas desde el año 2006 con el objetivo de reducir el ausentismo electoral en localidades de difícil acceso.

De acuerdo con información difundida por Andina Noticias, la decisión institucional se adoptó debido a que muchos ciudadanos debían recorrer largas distancias para llegar hasta las capitales de distrito donde normalmente se instalaban los locales de votación. En varios casos, el costo del traslado resultaba mayor que el pago de la multa por no sufragar.

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La ONPE explicó que las mesas identificadas con códigos de seis dígitos que empiezan en 900001 funcionan bajo las mismas reglas que cualquier otra mesa electoral del país. En ese sentido, precisó que únicamente pueden votar las personas incluidas en el padrón electoral y cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) coincida con el distrito donde se ubica la mesa de sufragio.

Barreras geográficas y económicas

Según detalló la ONPE a Andina Noticias, la conformación de estas mesas se basa en criterios relacionados con la distancia, la cantidad de electores y las dificultades geográficas y económicas que enfrentan los ciudadanos para trasladarse a sus locales de votación habituales.

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La institución señaló que actualmente funcionan alrededor de 4.700 mesas de la serie 900000 en diferentes puntos del territorio nacional. Estas se encuentran principalmente en zonas rurales y, de manera excepcional, en áreas urbanas de difícil acceso. La entidad añadió que gran parte de la población beneficiada se encuentra en situación de pobreza o extrema pobreza.

La ONPE también indicó que antes de instalar una mesa de este tipo se realiza una evaluación sobre su necesidad y los posibles beneficios para la población. Para ello, coordina con instituciones públicas y organizaciones vinculadas a las comunidades locales, las cuales proporcionan información relevante sobre las condiciones de acceso y cantidad de votantes potenciales.

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ONPE informa que mesas especiales benefician a miles de electores en localidades de difícil acceso. (Foto:Agencia Andina)

Solicitudes de electores y coordinación con comunidades

El organismo electoral explicó que otro de los factores considerados para la instalación de estas mesas es la voluntad de los propios ciudadanos. Los posibles electores pueden presentar solicitudes fundamentadas para que se habiliten mesas de sufragio en sus localidades, especialmente en lugares donde el acceso a los centros de votación resulta complicado.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, la ONPE informó que coordinó con autoridades de los pueblos chapra, shawi, urarinas y kukamas para habilitar mesas de sufragio en comunidades nativas de la región Loreto. Según precisó la institución, algunos electores de estas zonas debían realizar viajes de hasta 12 horas para poder emitir su voto.

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De acuerdo con Andina Noticias, la instalación de estas mesas permitió facilitar el sufragio de más de 2.000 ciudadanos residentes en dichas comunidades amazónicas. La ONPE sostuvo que este mecanismo busca garantizar el ejercicio del derecho al voto y fortalecer la participación electoral en sectores históricamente alejados de los principales centros urbanos.

La ONPE ha reforzado los requisitos con el fin de prevenir problemas logísticos como los ocurridos en la primera vuelta. Foto: MercoPress

Derecho y deber ciudadano del voto

La institución recordó que la legislación electoral le otorga facultades para conformar mesas de sufragio en todo el territorio nacional, con el objetivo de asegurar que todos los peruanos puedan ejercer su derecho y deber ciudadano de participar en los procesos electorales.

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Asimismo, la ONPE destacó que las mesas de la serie 900000 han permitido acercar el sistema electoral a miles de ciudadanos que anteriormente enfrentaban dificultades económicas y geográficas para sufragar. La entidad remarcó que la iniciativa forma parte de las estrategias implementadas para ampliar la participación electoral y reducir el ausentismo en las zonas más alejadas del país.

Mesas de sufragio 900000 permitieron ampliar acceso al voto en comunidades rurales del país. (Foto: Agencia Andina)

Finalmente, el organismo electoral reiteró que continuará evaluando la instalación de nuevas mesas especiales en comunidades donde persistan barreras de acceso, especialmente en regiones rurales y amazónicas.

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