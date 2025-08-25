Lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026

Perú despide las Eliminatorias 2026 con un rendimiento deplorable. - Crédito: FPF

Óscar Ibáñez está listo para, en teoría, ofrecer su última lista oficial en las Clasificatorias Sudamericanas 2026. El entrenador interino, que llegó a la parcela técnica para suceder a Jorge Fossati y arreglar un poco el caos originado, se dispone a citar a 26 futbolistas para cerrar con decoro un proceso cargado de caídas por constante inoperancia y desprolijidad.

Aunque las matemáticas aún resisten dentro de la tabla de colocaciones, lo cierto es que Perú tiene chances casi nulas de luchar por el último boleto del repechaje. Así las cosas, solo se encargará de cumplir con el calendario afrontando dos encuentros de muchísima exigencia. El jueves 4 de septiembre (18:30 horas / Movistar Deportes) se medirá contra Uruguay, en el estadio Centenario, y el martes 9 (18:30 horas / Movistar Deportes) dirá adiós midiéndose ante Paraguay, en el estadio Nacional.

La selección peruana empató 0-0 con Ecuador en su último partido por Eliminatorias 2026.

Es muy posible que en la nómina, que será revelada luego de la finalización del clásico de la Liga 1, aparezca Alex Valera como una de las grandes novedades, sobre todo por la ausencia obligada por lesión de Paolo Guerrero. De hecho, el goleador de la ‘U’ ha explicado que, recientemente, charló con Óscar Ibáñez con respecto a su actualidad y solo se encuentra a la espera del llamamiento.

Valera empezó como un nombre fijo en las citaciones de las Eliminatorias CONMEBOL 2026, pero no era una prioridad central por las presencias de Guerrero y Lapadula. Hubo un momento, con Fossati como seleccionador, que el ‘Cholo’ asumió protagonismo, pero pronto quedó relegado. En medio de ese contexto, dio un paso al costado argumentando problemas de índole personal que nunca se hicieron conocidas al público.

El entrenador de la selección peruana aclaró la situación actual del goleador de Universitario y respaldó su llamado a la 'bicolor'. (Video: Jax Latin Media)

Podría entrar también en la última lista de la selección peruana el experimentado Yoshimar Yotún, que regresaría a la Villa Deportiva Nacional después de casi dos años producto de una severa lesión en la rodilla que, además, contrajo una infección bacteriana. Sus apariciones puntuales con Sporting Cristal, una de ellas con anotación, le abrieron las puertas de la ‘bicolor’.

Joao Grimaldo es otro nombre que puede aparecer en el llamamiento de Óscar Ibáñez. Sus constantes exhibiciones con Riga FC no han pasado desapercibidas en la evaluación del CT de Perú y ahora quieren observar con detenimiento a qué nivel ha llegado desde su despegue en la categoría principal de Letonia. La oportunidad sería clave para un extremo que ha sido desterrado no bien arrancaron las Clasificatorias.

Lista de convocados

Porteros: Pedro Gallese (Orlando City SC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (FBC Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Burnley FC), Marcos López (FC Copenhague) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Mediocampistas: Renato Tapia (Al Wasl FC), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Edison Flores (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima) y Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali), Joao Grimaldo (Riga FC) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps FC).

El extremo peruano ofreció un pase gol a Anthony Contreras para dejar fuera de carrera a Beitar Jerusalén. | VIDEO: Riga FC

Bochornosa crisis

La selección peruana vive un auténtico descalabro en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 por malas decisiones ejecutadas de la Federación Peruana de Fútbol. Desfilaron un total de tres entrenadores para tan solo saldar 12 unidades, un margen que es inservible para soñar con una épica clasificación mundialista.

La ‘bicolor’, que en su momento fue una revelación a nivel continental, tan solo ha logrado, recientemente, empates ante Colombia y Ecuador bajo la dirección de Óscar Ibáñez, situación que prácticamente sella su eliminación.

Paolo Guerrero confirmó la fecha de su último partido con la selección peruana. - créditos: Andina

Peor aún, la campaña empezó con el arranque más desastroso en décadas: cuatro derrotas y dos empates tras seis fechas bajo la disciplina de Juan Reynoso, cuya labor estuvo muy marcada y cuestionada por la falta de peso ofensivo.

En su reemplazo llegó Jorge Fossati como una especie de remedio, pero sus funciones como seleccionador dejaron mucho que desear. Por más que hubo una ligera recuperación en cuanto a estadísticas, su trabajo deportivo era constantemente discutido por enfatizar más en su dogma que en las herramientas. Terminó siendo destituido por malos resultados y su espacio fue encargado a Óscar Ibáñez como interino hasta la conclusión del proceso.