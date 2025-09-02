Perú Deportes

A qué hora juega Perú vs Uruguay: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El plantel nacional, a cargo de Óscar Ibáñez, confía en la obtención de un resultado categórico contra Uruguay para seguir soñando con la heroica en el circuito mundialista. Conoce los horarios del choque

Este jueves 4 de septiembre, Perú se aferra a la esperanza de las matemáticas, aunque la realidad dicta que solo un milagro sin precedentes puede configurar una épica clasificación a la próxima Copa del Mundo. Y el inicio de esa ilusión debe concretarse sacando un resultado triunfal en el partido contra Uruguay, en el estadio Centenario, por la penúltima fecha de las Eliminatorias CONMEBOL 2026.

De acuerdo con la programación oficial, el enfrentamiento entre la ‘bicolor’ y la ‘celeste’ está pactado para las 18:30 horas locales bajo la transmisión oficial de Movistar Deportes (Canal 3), América Televisión (Canal 4) y ATV (Canal 9). En esa misma línea, la website Infobae Perú realizará una cobertura integral a través de un minuto a minuto.

La selección peruana se presenta en el mítico Centenario como un oponente flojo y aletargado, dada su débil condición deportiva reflejada en los últimos lugares de la tabla general de las Clasificatorias 2026. Aun así, el plantel del interino Óscar Ibáñez viaja con el optimismo de cosechar un resultado memorable pese a la indiferencia de los compatriotas, quienes ya se sienten fuera de carrera.

Yo estoy hace cuatro partidos con el grupo, la intención siempre fue generar el mejor ambiente, que quieran venir, que mantengan ese sentido de pertenencia, no me canso de agradecerles, de a poco hemos sumado a chicos jóvenes, algunos que estuvieron en la banca, otros que tendrán minutos en los partidos que vienen”, reconoció Ibáñez.

Por su parte, la selección uruguaya presenta un rostro distinto, dado que cuenta con un pie y medio para disputar un nuevo Mundial toda vez que ha recuperado a sus mejores elementos, salvo Darwin Núñez que está a una fecha de cumplir su sanción total tras los incidentes de la pasada Copa América. Aun así, existe cierto descontento por el manejo del grupo ejercido por Marcelo Bielsa.

“Cuando uno gestiona un capital humano de tanta riqueza, tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado. La primera conclusión que yo puedo decir es que soy consciente de que mi gestión, que tiene como principal objetivo rentabilizar el material humano que me toca manejar, en proporción a las cualidades que tienen, es un objetivo no cumplido”, manifestó Bielsa.

A qué hora juega Perú vs Uruguay por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El duelo entre Perú y Uruguay, por la fecha 17° de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, se disputará este jueves 4 de septiembre. El itinerario CONMEBOL ha programado el compromiso para las 18:30 horas locales, al igual que en Colombia y Ecuador.

Asimismo, en países como Bolivia, Estados Unidos (Miami), Paraguay y Venezuela el cotejo empezará una hora más tarde, 20:45 horas. Por último, en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay la transmisión arrancará a las 20:30 horas.

El defensa abrió el marcador de cabeza en el estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes)

Último precedente

La selección peruana consiguió un triunfo fundamental ante Uruguay en Lima por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Un cabezazo de Miguel Araujo cerca del final, a los 88 minutos, desató la euforia en el Estadio Nacional y permitió a la ‘blanquirroja’ levantarse de los últimos lugares.

El tanto llegó tras un preciso centro de Piero Quispe, mientras que la defensa, con figuras como Carlos Zambrano y Luis Abram, mostró solidez y garra. El gestor de aquella victoria inolvidable fue Jorge Fossati.

