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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Coquimbo Unido por fecha 4

El conjunto que dirige Jorge Araujo asume un desafío clave en territorio chileno. La última victoria ante Nacional le dio vida a la ’U’ en un grupo donde las cuatro escuadras están igualadas en puntos en la previa del inicio de la jornada

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Tabla del Grupo B de la Copa Libertadores.
Tabla del Grupo B de la Copa Libertadores.

Universitario de Deportes asume un nuevo reto en materia continental. El conjunto ’merengue’ se medirá ante Coquimbo Unido por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores. El elenco peruano urge de sumar de a tres para revalidar sus chances de clasificar a octavos de final. En el otro juego de la jornada, Nacional visitará a Deportes Tolima.

La escuadra ’crema’ llega a este encuentro luego de una victoria por 4-2 sobre Nacional en el Estadio Monumental. El triunfo ante el ’bolso’ le dio vida al equipo que ahora dirige Jorge Araujo. Previamente, Universitario había igualado en su estreno con Tolima; y luego cayó por 2-0 en casa a manos de Coquimbo Unido. Es decir, la escuadra estudiantil buscará cobrarse revancha.

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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

La victoria de Universitario por 4-2 ante Nacional de Uruguay en el estadio Monumental terminó por apretar al máximo la tabla de posiciones del Grupo B. Con este resultado, sumado al triunfo previo de Deportes Tolima por 3-0 sobre Coquimbo Unido, los cuatro equipos de la zona quedaron igualados con cuatro puntos, reflejando lo competitivo que será el cierre de la serie.

El conjunto ‘crema’ logró responder en casa y escalar posiciones hasta ubicarse en la tercera casilla por diferencia de goles. La victoria no solo le permite salir del fondo de la tabla, sino también reinsertarse de lleno en la pelea por la clasificación a los octavos de final en un grupo completamente parejo.

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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Conmebol

Fixture y resultados del Grupo B de la Copa Libertadores

Fecha 1

  • Deportes Tolima 0-0 Universitario | Finalizado
  • Coquimbo Unido 1-1 Nacional | Finalizado

Fecha 2

  • Nacional 3-1 Deportes Tolima | Finalizado
  • Universitario 0-2 Coquimbo Unido | Finalizado

Fecha 3

  • Deportes Tolima 3-0 Coquimbo Unido | Finalizado
  • Universitario 4-2 Nacional | Finalizado

Fecha 4

  • Deportes Tolima vs Nacional | Miércoles 6 de mayo | 21:00 horas de Perú | Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué
  • Coquimbo Unido vs Universitario | Jueves 7 de mayo | 19:00 horas de Perú | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo 

Fecha 5

  • Coquimbo Unido vs Deportes Tolima | Martes 19 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo 
  • Nacional vs Universitario | Miércoles 20 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Gran Parque Central, Montevideo

Fecha 6

  • Universitario vs Deportes Tolima | Martes 26 de mayo | 19:30 horas de Perú | Estadio Monumental, Lima
  • Nacional vs Coquimbo Unido | Martes 26 de mayo | 19:30 horas de Perú | Estadio Gran Parque Central, Montevideo
El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.

El camino de Universitario en la Copa Libertadores 2026

El arranque de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026 no había sido el esperado; sin embargo, la victoria conseguida esta noche frente a Nacional de Uruguay le ha dado un nuevo aire en el Grupo B. Tras un inicio titubeante donde el equipo no lograba consolidar su idea de juego, este resultado llegó en el momento preciso para recuperar el terreno perdido en el certamen continental.

El camino de los ’cremas’ comenzó con un discreto empate 0-0 ante Deportes Tolima en suelo colombiano, seguido de un duro revés en el Estadio Monumental, donde cayeron 0-2 ante Coquimbo Unido. Estos resultados habían dejado al cuadro estudiantil en una situación crítica, obligándolo a reaccionar de forma inmediata para no despedirse prematuramente del torneo.

Finalmente, la ’U’ cumplió con su tarea: sumó sus primeros tres puntos ante su hinchada y emparejó la tabla, dejando el grupo totalmente abierto y con las opciones de clasificación intactas para todos los integrantes.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

Es importante destacar que el listón estaba alto para esta temporada, considerando que en la edición pasada el elenco merengue logró instalarse en los octavos de final. No obstante, la irregularidad de este año y el cuestionado rendimiento colectivo terminaron provocando la salida de Javier Rabanal de la dirección técnica.

Tras el triunfo ante el ’bolso‘, Universitario entiende que este debe ser el punto de inflexión para sostener el ritmo y buscar el pase a la siguiente fase, entendiendo que, en un Grupo B tan reñido, el margen de error es prácticamente inexistente.

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