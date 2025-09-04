Perú Deportes

Dónde ver Argentina vs Venezuela HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Leo Messi se dispone a cerrar su ciclo con la ‘albiceleste’ en las Clasificatorias Sudamericanas luego de su choque contra la ‘vinotinto’. Conoce las frecuencias del esperado enfrentamiento

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Messi y Rincón, los capitanes
Messi y Rincón, los capitanes de ambos seleccionados. - Crédito: AFP

Hoy, jueves 4 de septiembre, Argentina se apronta para el partido contra Venezuela, en la ciudad de Buenos Aires, para cumplir con el calendario y darle mayor rodaje a nuevos jugadores con miras al Mundial. Con ello, la ‘albiceleste’ debe hacer respetar su localía, en el marco de la jornada 17° de las Eliminatorias 2026, y pasar por encima de un rival que se presenta con la ilusión de sostenerse en la plaza de repechaje.

La programación de la CONMEBOL ha dispuesto que el choque sea programado para las 18:30 horas de Perú y la señal encargada de la transmisión televisiva será GOLPERÚ (Canal 14 / Canal 714 HD). Además, la website Infobae Perú realizará una cobertura digital plasmada en un minuto a minuto.

Lionel Scaloni se ha rendido
Lionel Scaloni se ha rendido ante la trascendencia de Leo Messi con Argentina. - Crédito: EFE

Argentina vive un panorama demasiado tranquilo en el circuito. Ya ha conseguido su boleto mundialista con éxito al consolidarse en la cima de la tabla y ahora el cuerpo técnico ha comenzado a observar nuevos puntuales para darles pistas en la selección. A ello se unirá un Leo Messi conmovido por lo que será su último llamado oficial en las Clasificatorias. De tal manera que un triunfo en el Monumental de Núñez significará una alegría inmensa para el ‘10′.

No mucho tiempo atrás estábamos primeros, pero sabiendo que todo se apretaba si no conseguíamos resultados positivos. Al ganarle a Uruguay y a Brasil se abrió la brecha, pero esta Eliminatoria fue más complicada que la anterior, nos costó más”, sostuvo Lionel Scaloni añadiendo que “antes del Mundial tenemos que buscar rivales que quieran venir a jugar acá”.

Por su parte, Venezuela se agarra al optimismo y a su notable posición en las Clasificatorias Sudamericanas. La ‘vinotinto’, contra todo pronóstico, ha realizado una campaña formidable a comparación de los anteriores procesos y ahora se ha instalado en la séptima plaza, una posición que debe defender con fuerza y sacrificio. Eso sí, el obstáculo se antoja demasiado difícil.

Hoy estamos en los últimos 180 minutos para ver si podemos lograr el sueño que tenemos todos para llegar al Mundial. No somos menos que nadie y confié en este grupo de jugadores que tienen muy buen nivel y ellos mismos se la creyeron, en el buen sentido; es todo muy lindo”, mencionó Bocha Batista.

Salomón Rondón vuelve al Monumental
Salomón Rondón vuelve al Monumental de Núñez. - Crédito: AFP

Dónde ver Argentina vs Venezuela por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El Argentina vs Venezuela se difundirá por la señal de GOLPERÚ (Canal 14 / Canal 714 HD) ubicado en la parrilla de Movistar. Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura de este encuentro, y de los demás cotejos de las Eliminatorias 2026 en su página web, a través de un minuto a minuto detallado, que incluirá los clips de las mejores acciones y el resumen completo.

Horario de Argentina vs Venezuela por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Las acciones de este choque comenzarán a las 18:30 horas de Perú, a las 19:30 horas de Chile y a las 20:30 horas de Brasil. Con respecto a otros países, iniciarán a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 20:30 horas de Paraguay, Uruguay y Argentina.

