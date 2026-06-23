Resultados ONPE EN VIVO a poco del 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica disputa electoral en Perú

Un montaje fotográfico muestra en primer plano los ojos de la política Keiko Fujimori y el exministro Roberto Sánchez, superpuestos en un estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha entre los dos candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se mantiene en niveles mínimos conforme la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanza con las últimas cifras oficiales. Esta situación de paridad absoluta repite el escenario de comicios anteriores en el país, donde la jefatura del Estado se define por una fracción inferior al uno por ciento. La expectativa se concentra ahora en el flujo de datos de las regiones más alejadas y los distritos con mayor densidad electoral.

Este panorama obliga a los equipos técnicos de los partidos políticos a mantener una vigilancia permanente sobre cada actualización del sistema informático. Los analistas coinciden en que la ventaja actual no permite proyectar un ganador definitivo debido al volumen de sufragios que aún quedan por ingresar al cómputo general de la segunda vuelta presidencial.