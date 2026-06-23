Perú

Resultados ONPE EN VIVO a poco del 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica disputa electoral en Perú

Con el 99.716% de actas procesadas, la diferencia entre ambos candidatos es de 40.600 votos. Solo 263 actas están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial sigue prevista para mediados de julio, según JNE

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Primer plano de dos pares de ojos de color marrón superpuestos: el superior sin gafas, el inferior con gafas de montura negra, mostrando detalles de la piel.
Un montaje fotográfico muestra en primer plano los ojos de la política Keiko Fujimori y el exministro Roberto Sánchez, superpuestos en un estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha entre los dos candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se mantiene en niveles mínimos conforme la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanza con las últimas cifras oficiales. Esta situación de paridad absoluta repite el escenario de comicios anteriores en el país, donde la jefatura del Estado se define por una fracción inferior al uno por ciento. La expectativa se concentra ahora en el flujo de datos de las regiones más alejadas y los distritos con mayor densidad electoral.

Este panorama obliga a los equipos técnicos de los partidos políticos a mantener una vigilancia permanente sobre cada actualización del sistema informático. Los analistas coinciden en que la ventaja actual no permite proyectar un ganador definitivo debido al volumen de sufragios que aún quedan por ingresar al cómputo general de la segunda vuelta presidencial.

13:09 hsHoy

40.600 votos de diferencia a horas del cierre definitivo

Con 99,716% de las actas procesadas, Keiko Sofía Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) acumula 9.190.889 votos (50,111%) frente a los 9.150.289 de Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú), según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 22 de junio a las 9:20 p.m.

La diferencia entre ambos candidatos se sitúa en 40.600 sufragios. Quedan apenas 263 actas pendientes de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y ninguna sin procesar, lo que deja el conteo en su recta final.

13:06 hsHoy

El peso crucial de las actas observadas

Keiko Fujimori con micrófono y Roberto Sánchez con sombrero y lentes gesticulando, ambos con camisas blancas frente a un banner blanco con el logo de ONPE.
La política Keiko Fujimori y el exministro Roberto Sánchez aparecen juntos frente a un banner de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escrutinio oficial ha ingresado a una fase compleja debido a la cantidad de actas impugnadas y observadas que deben ser resueltas por los jurados electorales especiales. Estas mesas de votación, que presentan inconsistencias formales, errores de digitación o reclamos de los personeros, contienen los votos clave que podrían inclinar la balanza de manera irreversible hacia cualquiera de las dos agrupaciones.

El procesamiento de estos expedientes suele tomar varios días, lo que explica la ralentización del resultado final en la plataforma de la ONPE. Hasta que las autoridades electorales no diriman la validez de estas mesas, ninguno de los candidatos podrá adjudicarse la victoria de forma oficial, prolongando la incertidumbre en el panorama político nacional.

13:06 hsHoy

El factor del voto en el extranjero y zonas rurales

Multitud de peruanos, muchos con expresiones de ansiedad, miran fijamente una pantalla que muestra resultados de ONPE: Keiko Fujimori 50.0% y Roberto Sánchez 49.9%.
Ciudadanos peruanos observan con angustia en una pantalla los ajustados resultados de la ONPE que muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, reflejando la incertidumbre del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Históricamente, los resultados en el territorio nacional muestran un comportamiento fragmentado que suele equilibrarse con la llegada del voto de peruanos en el exterior y las actas de comunidades rurales apartadas. Mientras el sufragio internacional tiende a favorecer a ciertos sectores urbanos, el escrutinio de las zonas de la sierra y la selva profunda suele registrar dinámicas de apoyo totalmente distintas, modificando los porcentajes en el último tramo.

La logística para el traslado físico de este material hacia los centros de cómputo en Lima es el principal factor detrás de la demora. El arribo paulatino de estos documentos determinará si la tendencia actual de la elección presidencial se consolida o si experimenta un vuelco definitivo en las próximas horas.

13:06 hsHoy

El rol de los personeros en el control de calidad

Trabajadores electorales organizan las papeletas tras el cierre de las urnas en una segunda vuelta electoral entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Trabajadores electorales organizan las papeletas tras el cierre de las urnas en una segunda vuelta electoral entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

La revisión detallada de cada documento está en manos de los personeros de mesa, quienes representan la última línea de defensa de los votos de cada agrupación. Su labor se intensifica en esta etapa del cómputo oficial, ya que tienen la potestad de vigilar que la digitalización de los datos coincida exactamente con lo firmado en las aulas de votación.

Esta fiscalización minuciosa, aunque garantiza la transparencia del proceso electoral, añade una capa extra de tiempo al flujo regular de la información. Cada observación planteada en las sedes de la ONPE suspende temporalmente el ingreso de esa acta hasta que se verifique su consistencia legal.

13:06 hsHoy

La presión de los mercados financieros ante la espera

Grupo de peruanos con mascarillas observando una pizarra de la ONPE con imágenes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Un hombre cuenta papeletas en mesa. Bandera de Perú.
Ciudadanos peruanos observan con preocupación y angustia el conteo de votos de la ONPE que determinará al próximo gobernante entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de un desenlace claro empieza a generar reacciones en el ámbito económico local. El valor del tipo de cambio y los bonos soberanos suelen mostrar volatilidad cuando el conteo oficial se prolonga más de lo habitual, reflejando el nerviosismo de los inversionistas ante la falta de certezas sobre el rumbo de la política económica.

Los gremios empresariales han hecho un llamado a la calma, instando a respetar los tiempos institucionales del sistema electoral. Sin embargo, los analistas financieros advierten que la parálisis en la toma de decisiones corporativas se mantendrá hasta que se proclame un ganador de la segunda vuelta.

13:05 hsHoy

La estrategia de comunicación de los candidatos

Gráfico de periódico que muestra los rostros de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori con barras de progreso bajo sus nombres, indicando una ventaja para Fujimori.
La imagen muestra una representación gráfica de los resultados electorales, indicando una ventaja estrecha pero consistente de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en el conteo de votos presidenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos comandos de campaña han modificado sus agendas públicas para adecuarse al ritmo pausado del escrutinio. Lejos de las declaraciones masivas y los mítines de celebración anticipada, la orden actual es el silencio electoral y la prudencia, centrando sus mensajes únicamente en la defensa del voto en los centros de cómputo.

Las redes sociales se han convertido en el canal principal para calmar a las bases partidarias y evitar conjeturas. Las estrategias se concentran ahora en mostrar solidez técnica y legal a través de sus voceros oficiales, evitando pronunciamientos que puedan alterar el orden público.

13:05 hsHoy

Fiscalización internacional avala el procedimiento

Una mano sostiene una lupa sobre un gráfico de barras comparando los resultados de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con papeletas de voto apiladas en el fondo.
La reñida contienda electoral en Perú se ilustra con un gráfico de barras, donde una lupa amplifica la mínima ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en el recuento de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las misiones de observadores internacionales desplegadas en todo el país siguen de cerca el desarrollo de esta fase de digitación y control. Organismos como la OEA y la Unión Europea mantienen equipos técnicos dentro de los locales donde se procesan los datos para dar fe de la rigurosidad del sistema.

Su presencia busca neutralizar las narrativas de fraude y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Los informes preliminares de estos observadores suelen ser clave para la legitimidad internacional del próximo presidente electo de la República.

13:05 hsHoy

La digitalización y los candados de seguridad de la ONPE

Pantalla mostrando a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez con barras de votos. La barra de Fujimori muestra una ligera delantera. Personas con teléfonos en primer plano.
Una pantalla muestra los resultados del conteo de votos de las elecciones presidenciales, donde Keiko Fujimori aventaja ligeramente a Roberto Sánchez, mientras la audiencia captura el momento con sus teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El software utilizado para la sumatoria de los votos opera bajo estrictos protocolos de ciberseguridad que impiden modificaciones externas. Cada una de las actas electorales digitalizadas es visible para el público general en la web institucional, permitiendo un ejercicio de auditoría abierta por parte de cualquier ciudadano o medio de comunicación.

Este sistema de doble verificación asegura que un error humano en el ingreso de datos sea detectado rápidamente por los filtros automáticos. La rigidez de estos candados informáticos es, precisamente, una de las razones por las cuales el flujo de actualización de la ONPE no puede acelerarse artificialmente.

13:05 hsHoy

Precedentes históricos de conteos ajustados

Gráfico de resultados electorales con los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Se ven porcentajes de 49.9% y 50.1% y el texto ONPE.
La gráfica de ONPE muestra los resultados de la segunda vuelta electoral en Perú, donde Keiko Fujimori lidera con el 50.1% y Roberto Sánchez obtiene el 49.9% de los votos válidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario actual no es inédito en la historia política reciente del país, que ya cuenta con antecedentes de definiciones por márgenes menores a los 50,000 votos. En esos procesos previos, la incertidumbre se prolongó por más de una semana hasta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió la última apelación y entregó las credenciales oficiales.

La memoria de esos comicios sirve como hoja de ruta para los organismos actuales, que aplican los mismos criterios de jurisprudencia para resolver las controversias. La experiencia demuestra que la paciencia institucional es el único mecanismo eficaz para cerrar una elección presidencial con plena validez jurídica.

13:05 hsHoy

El comportamiento ciudadano en las calles

Un gráfico de barras muestra los resultados electorales de Keiko Fujimori (barra naranja más alta) y Roberto Sánchez (barra azul). Manos procesan documentos electorales.
Un gráfico de barras muestra la ventaja consistente de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en el conteo de votos de las elecciones presidenciales, con manos procesando documentos en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la alta polarización que caracterizó a la campaña, las principales ciudades del país muestran un clima de calma expectante. El flujo comercial y el transporte público operan con normalidad en Lima y regiones, mientras la población sigue las incidencias a través de las coberturas de noticias en vivo y redes sociales.

Las autoridades del orden han reforzado la seguridad en los alrededores de los locales electorales y las sedes centrales de los organismos encargados del conteo. El objetivo es prevenir cualquier tipo de altercado y garantizar que el personal técnico pueda concluir el escrutinio de los votos en un ambiente de total seguridad.

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