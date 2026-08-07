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Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

En el marco del desafío Grill the Grid de la categoría durante las vacaciones del calendario, los competidores tuvieron que adivinar el dorsal del argentino

El juego formó parte de la serie de la categoría durante las vacaciones
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Franco Colapinto volvió a destacar en un contenido oficial de Fórmula 1 durante el receso posterior al Gran Premio de Hungría: el argentino participó del segundo episodio de Grill the Grid, un juego de memoria sobre números de pilotos, y su actuación volvió a circular por sus intentos de sacar ventaja en una serie que acompaña las vacaciones de la categoría mientras crece su exposición tras la primera mitad de temporada con Alpine. Sin embargo, su propio dorsal 43 fue uno de los que más dolores de cabeza le provocó al resto de los pilotos.

El material oficial de la categoría mostró que el capítulo reunió a 22 pilotos en una prueba de memoria y cultura general sobre la historia de la Fórmula 1. Al momento de adivinar el dorsal de Colapinto, varios pilotos tuvieron problemas para recordarlo. Esteban Ocon, Max Verstappen, Carlos Sainz y George Russell, quien soltó entre risas “¡No miro sus números!”, fueron los que no lograron acertar.

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Los que se acordaron del dorsal 43 del argentino fueron Pierre Gasly, Alex Albon, Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto y Lando Norris, quien afirmó que “es un número horrible”.

Otro de los momentos más comentados del episodio volvió a estar en el costado más distendido de Colapinto. “¿Puedo hacer trampa? Oh, tienes las respuestas”, soltó entre risas ante uno de los presentadores, en una escena que reforzó el tono informal del programa. Pierre Gasly, vencedor del desafío de los números, resumió su desempeño con una broma: “Tengo muy buena memoria para los números. Yo les dije, soy bueno en las matemáticas”.

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El argentino se destacó en los juegos de la categoría durante las vacaciones de la categoría

Entre los nombres que el argentino acertó estuvieron Damon Hill (0), Logan Sargeant (2), Daniel Ricciardo (3), Lando Norris (4), Sebastian Vettel (5), Isack Hadjar (6), Kimi Räikkönen (7), Pierre Gasly (10), Sergio Checo Pérez (11), Andrea Kimi Antonelli (12), Pastor Maldonado (13), Fernando Alonso (14), Charles Leclerc (16), Lance Stroll (18), Yuki Tsunoda (22), Alex Albon (23), Guanyu Zhou (24), Kevin Magnussen (26), Esteban Ocon (31), Max Verstappen (33), Lewis Hamilton (44) y Valtteri Bottas (77).

En la ronda dedicada a los dorsales, el piloto argentino de Alpine terminó décimo con 24 unidades, mientras que su compañero Pierre Gasly ganó con 36 puntos. En la clasificación general, que también suma lo ocurrido en el primer desafío, Colapinto permanece en la misma posición con 41, y el líder es Oscar Piastri, de McLaren, con 59.

El primer episodio se publicó el jueves pasado en YouTube. En esa edición, la consigna consistió en identificar a pilotos del pasado y del presente únicamente a partir de las escuderías por las que habían pasado a lo largo de sus trayectorias.

La producción mostró a Colapinto lejos del casco y del cronómetro, con comentarios improvisados frente a cámara, apodos para otros pilotos y miradas de reojo detrás de escena en busca de alguna ayuda. Cada uno de esos intentos fue subrayado por la edición con el rótulo “Trampa detectada”, un recurso que apareció varias veces a lo largo del capítulo.

El argentino también apeló a sobrenombres como “Chequito” para Sergio Pérez y “Carlinhos” para Carlos Sainz. Ese tono relajado ya se había visto en la primera entrega de la temporada, en la que también había quedado expuesto por sus maniobras para sumar puntos dentro del juego.

Ambos videos duran casi media hora y marcan el regreso de una de las producciones más reconocidas de los canales oficiales de la categoría, que este año alcanzó su décima temporada. A diferencia de la competencia en pista, Grill the Grid enfrenta a los corredores con preguntas sobre campeones, circuitos y recorridos deportivos de otros pilotos.

La Fórmula 1 entró en vacaciones después de la carrera en Hungría. En ese contexto, la propia categoría destacó en los últimos días el trabajo del argentino en la primera mitad del año con Alpine, donde reunió 19 puntos y quedó 12° en la tabla de posiciones. De acuerdo con el Power Rankings oficial, Colapinto figura entre los 10 mejores pilotos por su rendimiento reciente. A eso se sumó la elección de su doble sobrepaso a Gasly y Liam Lawson en Bélgica como la mejor maniobra de julio.

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Franco ColapintoAlpineFórmula 1Pierre GaslyMax VerstappenGeorge RussellLando NorrisGabriel Bortoleto

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