El jugador de la selección argentina que quiere ser profesor de historia: “Me encantaría”

El delantero del Racing de Estrasburgo lo contó en una transmisión de Kick

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Joaquín Panichelli continúa su recuperación tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha en marzo pasado durante un entrenamiento de la selección argentina y, en medio de su proceso de rehabilitación, comenzó a stremear en Kick, donde muestra una faceta desinhibida y se anima a contar más cosas de su vida, luego de irse prematuramente de River Plate.

En la transmisión de este viernes en su canal Panichelli09, al delantero del Racing de Estrasburgo le preguntaron cuál carrera le gustaría estudiar por fuera de su profesión actual: “Antes, cuando todavía el fútbol no era una certeza, quería estudiar el profesorado de Educación Física. Eso era cuando tenía 18 años. Ahora, que ya pasaron un par de años, te diría... Me acuerdo cuando se lo dije a la Giuli (Giuliana Giramonti, su pareja), que se rió mucho porque no me veía en esa posición, pero me gusta mucho el profesorado de historia”.

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El punta de 23 años se mostró muy seguro de la decisión y demostró mucho interés en el conocimiento de diferentes sucesos: “Me encantaría ser profe de historia... Más allá de ejercerlo, me gustaría el proceso, estudiarlo, todas las cosas. Todo eso me encantaría”.

En este sentido, uno de los usuarios le preguntó a Panichelli si le gustaría compartir una clase con el Momo, en referencia al popular streamer Gerónimo Benavídes, quien también ha expresado su deseo de realizar el mismo oficio: “¿Con el Momo? Sí, más vale. Invitado. Un día, en la clase, traigo un especialista, Segunda Guerra y entra el Momo. ¿Te imaginás lo que puede ser eso? Se cae el aula”.

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Joaquín Panichelli y Giuliana, su novia, participan en una entrevista en un entorno con elementos deportivos. La pareja, sentada frente a la cámara, comparte la cronología de su relación de siete años. Abordan el inicio de su vínculo en el colegio Racing de Córdoba, destacando un baile de chacarera como evento clave. El hombre lleva auriculares y una camiseta negra, mientras la mujer, con cabello largo, se sitúa detrás de él interactuando sutilmente. La escenografía incluye varias camisetas de fútbol y dos banners visibles.

Días atrás, Joaquín Panichelli eligió este medio también para contar su historia de amor con Giuliana Giramonti, a quien presentó durante su stream. “Hace siete años que estamos juntos. Al principio no me daba bola y yo no insistí. Después bailamos una chacarera para el aniversario de la muerte de San Martín y, cuando ella se presentó, yo me presenté… Tuve un poco de suerte también, porque me podría haber tocado con otra”, contó el futbolista. Ambos se conocieron en el secundario del Colegio Racing de su provincia cuando tenían apenas 16 años.

El futbolista surgido del Racing de Córdoba, que pasó por Belgrano y Deportivo Atalaya antes de emigrar a River Plate, dio el salto a Europa en 2023: dejó el Millonario sin sumar minutos en Primera y recaló en el Alavés de España. Tiempo después, fue cedido al Mirandés de la Segunda División y mostró su mejor nivel con 21 goles y 8 asistencias en 44 encuentros. Eso lo llevó a ser traspasado al Racing de Estrasburgo a mitad de 2025.

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Panichelli fue el máximo goleador de la Ligue 1 durante una parte de su primera temporada en el club, pero su forzado parate lo hizo perder terreno en la lista. De igual manera, terminó la campaña con 20 goles y 4 asistencias en 39 partidos, y fue elegido MVP del equipo en la temporada.

Sumó sus primeros minutos en la selección argentina durante un amistoso contra Angola en noviembre de 2025 y fue citado para los encuentros de marzo de 2026 ante Mauritania y Zambia. Hasta esos duelos, se disputaba un lugar en la Copa del Mundo con José Manuel Flaco López.

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La grave lesión sucedió durante un entrenamiento en el predio de Ezeiza y lo descartó definitivamente de la cita mundialista. El protagonista contó detalles de ese triste momento en charla con Paren la Mano: “Fue antes del partido con Mauritania en una jugada sencilla. Después, en los primeros días, hacía el duelo y me preguntaba por qué me había pasado esto”.

El delantero realizó su primer stream en vivo y reveló el momento en el que se rompió los ligamentos

Incluso, en su primera transmisión en Kick, en la cual se sorprendió por tener una media de 1.000 personas conectadas, brindó mayores precisiones: “Al momento sabía que algo había pasado. Me asusté, yo sabía que podía ser el cruzado. Te hacen la prueba y los médicos ya saben. Me acuerdo de Dani (Martínez), el doctor de la Selección, que es un tipazo, decirle: ‘Dale, Dani, decímelo ahora si ya sabés’. Él hizo muy bien su trabajo de tranquilizarme e ir a la enfermería y ahí decirme que claramente era el ligamento. Yo le decía eso porque en ese trayecto de la cancha a la enfermería siempre tenés una esperanza de que fue un mal movimiento y nada más”.

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A continuación, contó los gestos que tuvo el plantel con él y cómo lo ayudó a sobrepasar esa situación: “Cuando terminó el entrenamiento fueron todos a la enfermería. Entraron todos. Desde Leo (Messi) a Rodrigo (De Paul), Otamendi, Tagliafico, Enzo (Fernández), el Colo (Barco), todos. Al otro día, cuando voy al predio y me cruzo con los chicos, me daba un poco de vergüenza porque no podía levantar la cabeza por llorar. No podía ni hablar. Me daba muchísima vergüenza que tuve que ir y ellos me vieron ahí tirado llorando. Pasaron todos y no me podía levantar para charlar. El éxito de esta Selección y el proceso es por estos gestos que tienen con todos los chicos. Al partido del otro día salieron con la camiseta y la bandera. Eso, aunque sea para mí, fue muy motivante esos primeros días”.