Luis Galarreta: “Varios miembros del equipo técnico de Fuerza Popular van a estar en el futuro gabinete de Keiko Fujimori”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, analiza incorporar a “varios” integrantes de su equipo técnico en su futuro gabinete presidencial, según confirmó este domingo Luis Galarreta, virtual vicepresidente y secretario general del partido.
En diálogo con Punto Final, el portavoz fujimorista, cuyo nombre figura entre los posibles candidatos para encabezar el gabinete ministerial, precisó que el tema sigue abierto, aunque la intención de incluir perfiles técnicos permanece.
“Por lo menos el equipo técnico, varios de ellos, creemos que van a estar en el futuro gabinete”, afirmó al reiterar que aún no hay una decisión definitiva ni se han definido todos los nombres, pese a que algunos ya son conocidos.
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Entre los miembros del equipo técnico se encuentran Luis Carranza, quien intervino en el debate previo al balotaje en materia de Economía y Generación de Empleo; Carlos Neuhaus en Infraestructura; Vladimiro Huaroc en Reforma del Estado; Rosangella Barbarán en Juventud y Deporte; y Marco Antonio Vinelli en Agricultura y Medio Ambiente.
“El Perú de hoy día requiere —y Keiko lo ha dicho— un gabinete amplio. Se usa la palabra ancha base, pero es amplio, es amplio”, volvió a apuntar Galarreta.
Relató que envió un mensaje al actual jefe de Gabinete, Luis Arroyo, ya que el comité de Fuerza Popular está “armando los equipos de transferencia”. Además, mencionó que el equipo técnico ha advertido sobre procesos en curso, como concursos públicos en el Banco de la Nación.
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“¿A razón de qué? Ahorita, hay muchas cosas que pueden hacer ahora, pero definitivamente van a caer en la ilegalidad o la Contraloría tendrá que revisar si correspondía”, remarcó.
Galarreta explicó que el equipo técnico de Fuerza Popular requiere la autorización formal del Jurado Nacional de Elecciones para iniciar el proceso de transferencia y supervisión en las entidades del Estado.
“Queríamos saber cuánto está, si están descolmados los ríos. Te hablaba de unas mallas que parecen se las han sacado acá en Chosica no más, cuánta maquinaria se va a necesitar. Todos sabemos que el 25 de diciembre es Navidad, el 28 de julio es Fiesta Patria, y todos sabemos cuándo llueve en el Perú y cuándo se desbordan los ríos. Y nunca hay prevención. Entonces, nosotros tenemos que arrancar del día uno ya habiendo visto cómo están los números”, indicó.
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El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales concluyó este lunes, veintidós días después de la votación celebrada el 7 de junio, y confirmó el triunfo de la política sobre el excandidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), por una estrecha diferencia de 49.641 votos.
Con el conteo completado al 100 % por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.
La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) logró así ser elegida presidenta en su cuarta candidatura, luego de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).
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