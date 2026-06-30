Cámara de Comercio de Lima felicita triunfo de Keiko Fujimori y le ofrece apoyo técnico y propuestas a su gestión

La Cámara de Comercio de Lima felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en la segunda vuelta presidencial

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) felicitó este lunes a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, luego de que los resultados oficiales la señalaran como virtual presidenta tras vencer en el balotaje a Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú.

En un comunicado difundido tras el conteo al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la entidad empresarial le auguró “el mayor de los éxitos en la trascendental responsabilidad de conducir los destinos del país en un momento decisivo para nuestra nación”

“El Perú necesita recuperar la confianza, fortalecer sus instituciones y retomar una senda sostenida de crecimiento económico que genere empleo, reduzca la pobreza y mejore la calidad de vida de todos los peruanos”, continuó.

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La CCL manifestó su confianza en que “los principios de orden, respeto al Estado de derecho, seguridad ciudadana, promoción de la inversión privada e inclusión de todos los peruanos, planteados durante la campaña electoral, se traduzcan en políticas públicas que permitan construir un país más seguro, competitivo, moderno y con mayores oportunidades para todos”.

La entidad resaltó la necesidad de recuperar la confianza, fortalecer las instituciones y reactivar el crecimiento económico

Asimismo, reiteró su disposición a colaborar con el nuevo gobierno, “aportando propuestas y experiencia técnica para impulsar las reformas y proyectos que el país requiere con urgencia, especialmente en materia de seguridad ciudadana, infraestructura, competitividad, formalización, prevención frente al Fenómeno de El Niño y aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen el comercio exterior y la internacionalización de la economía peruana”.

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“El Perú tiene todo para volver a crecer y liderar la región. Hoy más que nunca, el país necesita unidad, diálogo y el esfuerzo conjunto del Estado, el sector privado y la sociedad civil para construir un futuro de prosperidad y bienestar para todos los peruanos”, concluyó.

Con el 100 % de las actas contabilizadas, la lideresa del partido naranja obtuvo el 50,135 % de los votos, equivalente a 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez alcanzó el 49,865 %, con 9.173.755 votos. La diferencia entre ambos es de menos de 50.000 votos, lo que refleja un resultado sumamente ajustado en esta contienda electoral.

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De esa manera, Fujimori se convierte en la primera mujer que accede a la presidencia mediante elección en Perú, ya que Dina Boluarte ocupó el puesto tras la destitución de Pedro Castillo, sin haber sido elegida en las urnas.

El comunicado expresó confianza en que los compromisos asumidos durante la campaña se traduzcan en políticas públicas inclusivas y efectivas

Acepta derrota

El mismo día en que finalizó el escrutinio, el excandidato de Juntos por el Perú reconoció su derrota, aunque afirmó que el resultado se produjo de manera “irregular”, y anunció la creación de una coalición de “resistencia” frente a la gestión de su adversaria.

“Hemos luchado nosotros en el sistema electoral y creemos que de manera irregular nos han vencido, pero han vencido a este tema electoral, no a la voluntad de un pueblo que se resiste con esperanza, con alegría, con ética, porque creo que es lo que hace bastante falta en el Perú”, dijo en diálogo con RT en Español.

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“Ganar un proceso electoral no le hace demócrata, mucho menos con todos sus antecedentes (...) Si usted mira el mapa, es un mapa verde. Las regiones del sur no la quieren recibir por su actuación respecto a los derechos humanos”, añadió.