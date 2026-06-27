Keiko Fujimori toma importante decisión: cierra una etapa en su vida para empezar otra

Este video es una cobertura noticiosa. Presenta a dos hombres en un estudio de televisión. Se muestra a Keiko Fujimori en un apretón de manos con un hombre, luego caminando hacia un vehículo blanco y participando en una reunión con cuatro hombres. También se incluye una toma de archivo de Pedro Castillo en un podio. Las imágenes corresponden a un noticiero que reporta sobre la reunión de Keiko Fujimori con un senador mexicano en la sede de Fuerza Popular. La emisión es de 'Edición Central'.

Keiko Fujimori, candidata presidencial peruana, concluyó una etapa importante en su vida académica al ofrecer su última clase de liderazgo en el Centro Adam Smith de la Universidad Internacional de Florida. El cierre de este ciclo se produjo el 26 de junio, durante una jornada marcada por múltiples reuniones y encuentros de alto perfil. La decisión, que marca un punto de inflexión, responde a su intención de enfocarse plenamente en el ámbito político a partir del 3 de julio, fecha en la que espera iniciar formalmente una nueva etapa en su carrera pública.

Según informaron fuentes cercanas al entorno de Fujimori, la última clase dictada en el centro académico estadounidense representa el cierre de un capítulo que le permitió fortalecer su perfil como líder y expositora en temas de gobernanza y gestión. Esta determinación busca evitar incompatibilidades con los compromisos políticos que se avecinan, especialmente ante la expectativa por la proclamación de los resultados finales de la segunda vuelta presidencial.

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Fotografía de archivo de la candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, durante una entrevista con EFE, en Sevilla (España). EFE/José Manuel Vidal

Un nuevo capítulo en la trayectoria de Fujimori

La decisión de Keiko Fujimori de finalizar su etapa académica para dedicarse de lleno a la política marca el inicio de una fase decisiva. El cierre de su ciclo como profesora en el Centro Adam Smith de la Universidad Internacional de Florida se produce en un contexto de alta expectación nacional y con una agenda cargada de encuentros estratégicos. El escenario político peruano aguarda la proclamación de los resultados, mientras la candidata refuerza su red de contactos y alianzas de cara a los desafíos que plantea la nueva etapa.

La gráfica de ONPE muestra los resultados de la segunda vuelta electoral en Perú, donde Keiko Fujimori lidera con el 50.1% y Roberto Sánchez obtiene el 49.9% de los votos válidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reuniones clave en la agenda de Fujimori

El día de su despedida de la docencia, Keiko Fujimori sostuvo varias reuniones de relevancia política y social. Uno de los encuentros más destacados fue con Alejandro Moreno, senador mexicano y presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Moreno viajó a Lima expresamente para felicitar a la candidata por su desempeño en la contienda electoral y transmitirle el interés de su partido en fortalecer las relaciones bilaterales entre México y Perú. El senador manifestó que, de alcanzar la presidencia, Fujimori podría sentar las bases para una etapa renovada en el vínculo diplomático y comercial entre ambos países.

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Durante el encuentro, Moreno subrayó la importancia de restablecer los lazos históricos y comerciales que unen a las dos naciones. Según relató, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum envió un mensaje público en el que expresó su disposición a “reforzar los lazos con Perú y con otros países con los que México mantiene relaciones no solo comerciales, sino históricas”.

Sheinbaum celebra propuesta de Keiko Fujimori para reponer relación bilateral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visitas de figuras políticas y deportivas

La jornada de Keiko Fujimori incluyó también la recepción de figuras vinculadas al ámbito político nacional. En su domicilio, la exministra de la Mujer María Luisa Cuculiza y su sobrina Carla Schaeffer, quien figura como senadora electa de Fuerza Popular, le ofrecieron su respaldo y dialogaron sobre el panorama político inmediato. Al concluir la reunión, Cuculiza declaró que Fujimori se encontraba tranquila y aguardando con serenidad los anuncios oficiales respecto a los comicios.

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Posteriormente, la actividad se trasladó al local partidario, donde la candidata recibió a dos deportistas de alto rendimiento: el medallista olímpico Stefano Peschiera y el tirador Nicolás Pacheco. Ambos compartieron sus inquietudes y recomendaciones sobre el futuro del deporte peruano, ante la proximidad de eventos como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

Keiko Fujimori se reúne con medallistas olímpicos y recoge propuestas para el deporte peruano. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

El deporte como parte de la agenda política

Durante la reunión, Peschiera explicó que buscó representar a otros atletas y aportar desde su trayectoria de 19 años en la alta competencia. “El objetivo fue tratar de sumar con un granito de arena en lo que se pueda”, comentó al término del encuentro. El medallista destacó la disposición del equipo de Fujimori para escuchar las propuestas e iniciativas de los deportistas, y consideró que existe un “plan muy bien estructurado” para el sector.

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Stefano Peschiera llama a votar por Keiko Fujimori para evitar la llegada de la izquierda que representa Roberto Sánchez al poder. - Crédito: AFP / EP

El deportista mencionó la importancia de enfrentar los próximos compromisos internacionales con una visión renovada y un mayor nivel de exigencia, tras los resultados obtenidos en París. “Estamos contentos de poder ser incluidos dentro de esta propuesta y, como lo dije, es nuestro rol como deportista”, afirmó.

Expectativas ante la proclamación de resultados

Mientras tanto, la expectativa en el entorno de Keiko Fujimori se mantiene centrada en la inminente proclamación de los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral. Según fuentes del entorno partidario, la candidata ha intensificado sus contactos con aliados nacionales e internacionales, reforzando su posición ante un eventual gobierno.

Keiko Fujimori dialoga con Alejandro Moreno sobre relaciones Perú–México y agenda política regional. (Foto: X/@cobras_santiago)

El senador Alejandro Moreno insistió en que la próxima administración de Fujimori representa una oportunidad para “dar buenos pasos en el fortalecimiento de la relación bilateral”, un mensaje que fue bien recibido en el entorno de la candidata. Por su parte, las visitas de dirigentes políticos y representantes del deporte reflejan la amplitud de apoyos y sectores interesados en participar de una eventual gestión de la líder de Fuerza Popular.

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