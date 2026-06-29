“Nos han vencido”: Roberto Sánchez reconoce su derrota y anuncia una coalición de resistencia contra Keiko Fujimori

El excandidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) reconoció este lunes su derrota en las elecciones, aunque afirmó que el resultado se produjo de manera “irregular”, y anunció la creación de una coalición de “resistencia” frente a la gestión de su adversaria en el balotaje, Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
En diálogo con RT en Español, el aún congresista admitió que “han derrotado” a su formación, pese a que expresó su intención de llevar adelante acciones políticas y legales ante instancias internacionales.
“La instancia en el Perú es la última y lo que ellos determinen tendrá que respetarse, porque eso es la ley. Pero nuestra certeza no acaba allí. Apelaremos no solamente a la entidad constitucional del Perú”, declaró el mismo día en que el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanzó el 100%.
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Sánchez explicó que existen mecanismos legales en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para continuar defendiendo los derechos políticos que, según su opinión, resultaron vulnerados durante el proceso.
“Hemos luchado nosotros en el sistema electoral y creemos que de manera irregular nos han vencido, pero han vencido a este tema electoral, no a la voluntad de un pueblo que se resiste con esperanza, con alegría, con ética, porque creo que es lo que hace bastante falta en el Perú”, afirmó sobre la virtual mandataria.
“Ganar un proceso electoral no le hace demócrata, mucho menos con todos sus antecedentes (...) Si usted mira el mapa, es un mapa verde. Las regiones del sur no la quieren recibir por su actuación respecto a los derechos humanos”, añadió.
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Seguidamente, anunció que enfrentará ese establishment con “un pueblo que se resiste” a Fujimori y anunció que liderará una “coalición de diputados y senadores y un pueblo de dirigentes sociales del Perú, de todas las sangres, dispuesto a defender sus derechos”.
“Ella dice: Sánchez acepta los resultados (...) Y mentira. A los 34 días de acabado el proceso con el gobierno del presidente Pedro Castillo, rechazó y denegó. Y cuando se estableció el gobierno, hizo una comisión para investigar el fraude. Y después se organizaron para decir: lo vacamos como sea y lo vacaron ilegalmente”, continuó al referirse al exmandatario, quien venció a la política en los comicios del 2021.
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Abogó por justicia para “los asesinados del sur” durante las protestas antigubernamentales registradas bajo la administración de la expresidenta Dina Boluarte, a quien Fuerza Popular respaldó y se negó a destituir en al menos siete ocasiones.
“Esto fue una voluntad política y son las propias balas de nuestro Ejército y la Policía que le dieron muerte a 50 peruanos. Y ella los ha cubierto con impunidad. ¿Con qué cara le va a decir a esas familias, a ese sur? ¿Con qué cara? Nosotros venimos de ese pueblo, representamos el sentimiento de ese pueblo y vamos a estar vigilantes activos, porque la democracia significa acción de los que gobiernan y acción de los gobernados”, apuntó.
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“Nosotros somos democráticos y pacíficos. Rechazamos la violencia venga de donde venga, la muerte venga de donde venga, el terrorismo venga de donde venga. Que no nos terruqueen, no nos insulten, que no, que nos traten con respeto, ¿no? En ese establishment veremos, pues, el reto de un pueblo que se resiste a ella, cómo va a impartir, cómo va a trabajar”, apostilló.
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