Políticos colombianos celebran el triunfo de Keiko Fujimori en Perú: “La libertad vence”

Tras un extenso proceso de escrutinio, Keiko Fujimori fue la ganadora de la segunda vuelta en Perú y gobernará para el periodo 2026-2031 - crédito Ángela Ponce/REUTERS

Es oficial: con el 100% de los votos escrutados, Keiko Fujimori Higuchi, hija del expresidente Alberto Fujimori, será la nueva mandataria del Perú, tras un extenso proceso de conteo de los votos que empezó el domingo 7 de junio y solo hasta el lunes 29 de junio llegó a su fin. Con apenas 49.641 sufragios de diferencia con respecto al izquierdista Roberto Sánchez, la nueva mandataria se impuso en una elección reñida.

Fujimori, que propende por el orden, la democracia y la libertad, recibió un total de 9.223.396 votos, equivalentes al 50,135% de los sufragios válidos, frente a 9.173.755 de Sánchez, que alcanzó el 49,865%. Lo anterior, tras contabilizarse las 92.766 actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), que certificó este balance y dio con ello vía libre para su proclamación, con miras a la posesión el 28 de julio.

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Desde Colombia, las reacciones que se dieron, en su gran mayoría, fueron de satisfacción por el éxito de una mujer que en cuatro oportunidades puso en consideración su nombre. Una de esas voces fue la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, que en sus redes sociales felicitó a la líder de Fuerza Popular y sostuvo que “Perú ha elegido orden y prosperidad con una mujer valiente y defensora de la democracia”.

La senadora Paloma Valencia celebró con este mensaje el triunfo de Keiko Fujimori, que será nueva presidenta del Perú - crédito @PalomaValenciaL/X

Valencia, que contrario a Fujimori no pudo convencer al electorado y adhirió en segunda vuelta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, no solo celebró el triunfo electoral de su colega, sino que hizo énfasis en el alcance de este resultado. “Tu victoria es un mensaje claro de esperanza para toda América: la libertad vence y las mujeres de convicción lideran”, indicó la congresista, próxima a entregar su curul.

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A este saludo se sumó el partido Centro Democrático, que destacó la importancia del triunfo de esta líder en la región. “Latinoamérica avanza hacia la libertad, la democracia y el orden, dejando atrás años de progresismo y socialismo del siglo XXI.¡Felicitaciones a Keiko Fujimori! Que su gobierno devuelva al pueblo peruano la esperanza y el bienestar que tanto merece", afirmó la colectividad de oposición a través de X.

En sus redes sociales, el partido de derecha Centro Democrático saludó a la nueva presidenta del Perú, Keiko Fujimori - crédito @cedemocratico/X

Por su parte, la representante a la Cámara Lina María Garrido también reaccionó a la elección con un mensaje breve, pero que evidenció su felicidad. “Felicitaciones, presidenta”, fue lo dicho por Garrido, conocida por su oposición marcada al actual presidente colombiano, Gustavo Petro, y su decidido apoyo al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, que estaría considerándola para que integre su equipo de Gobierno.

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Con este mensaje, la representante a la Cámara Lina María Garrido celebró triunfo de Keiko Fujimori - crédito @LinaMariaGarri1/X

¿Quién es Keiko Fujimori?

La mujer, de 50 años, fue elegida para el periodo 2026-2031 y llegará a Palacio de Gobierno después de 15 años de carrera política, en los que había sido derrotada por Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021). Con esto, también se puso fin a uno de los recorridos políticos más accidentados del país, pues estuvo presa más de 500 días, relacionada con presuntos actos de corrupción.

En efecto, la hija de Alberto Fujimori cargó durante su trayectoria con el peso del legado de su padre, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. También enfrentó acusaciones por lavado de activos en el caso Cócteles, del que fue exonerada judicialmente en 2026: aunque el fallecimiento su progenitor en 2023 y el archivo de los cargos permitieron que redujera de forma marcada su rechazo electoral.

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Entre sus propuestas, la mujer -que gobernará con Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres como vicepresidentes- figuran la creación de centros de videovigilancia, la construcción de mega penales y la atracción de inversión privada. El punto más destacado de su propuesta es suu plan Perú con Orden, que priorizará la seguridad, la reducción del déficit fiscal y la lucha contra la pobreza.