Así votaron las regiones y el extranjero en la segunda vuelta 2026: el voto fuera del Perú terminó inclinando el triunfo de Keiko Fujimori

Perú en el centro del tablero regional: la victoria de Keiko Fujimori modificaría el equilibrio político en América Latina y golpearía a la izquierda articulada en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú de 2026 ya cuenta con el escrutinio completo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con el 100% de las actas contabilizadas, los resultados oficiales reflejan una contienda de margen reducido entre las dos candidaturas que llegaron a la etapa decisiva del proceso electoral.

El balance nacional también deja otro dato relevante: el número de votos nulos alcanzó un nivel sin precedentes para una segunda vuelta presidencial durante las dos últimas décadas. Esa cifra se sumó a una diferencia estrecha entre ambas opciones, lo que convirtió al resultado final en uno de los más ajustados de los últimos procesos electorales.

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Las cifras oficiales permiten observar diferencias importantes entre el comportamiento del electorado dentro del territorio nacional y el voto emitido por los peruanos residentes en el extranjero. Asimismo, los resultados regionales muestran una distribución geográfica marcada entre las preferencias de cada candidatura.

ONPE concluye el conteo oficial de votos

FOTO DE ARCHIVO-La conservadora Keiko Fujimori sale de su casa tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierda Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La ONPE informó el conteo del 100% de las actas correspondientes a la segunda vuelta presidencial, realizada el domingo 7 de junio de 2026. El resultado nacional otorgó el 50.135% de los votos válidos a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, candidata de Fuerza Popular, con 9′223,396 votos.

Por su parte, Roberto Helbert Sánchez Palomino, representante de Juntos por el Perú, obtuvo 9′173,755 votos, equivalentes al 49.865% de los votos válidos. La diferencia entre ambas candidaturas quedó en 49,641 votos.

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De acuerdo con las cifras oficiales, el total de votos válidos llegó a 18′397,151. Los votos emitidos sumaron 19′683,383. Además, se registraron 118,396 votos en blanco, equivalentes al 0.602% de los votos emitidos, mientras que los votos nulos alcanzaron 1′167,836, cifra que representó el 5.933% del total de sufragios emitidos.

El resultado cambia al considerar únicamente los votos emitidos en Perú

Las cifras correspondientes exclusivamente al territorio peruano presentan un escenario distinto al resultado general que incorpora el sufragio del exterior.

Dentro del país, Juntos por el Perú consiguió 9′060,022 votos, equivalentes al 50.088% de los votos válidos. Fuerza Popular registró 9′028,008 votos, con el 49.912%.

Estos resultados muestran una ventaja para Roberto Helbert Sánchez Palomino en el voto nacional. Sin embargo, el conteo total incorporó los sufragios provenientes del extranjero, cuya distribución modificó el resultado definitivo.

El respaldo regional quedó dividido entre ambas candidaturas

¿No votaste en la segunda vuelta? Así puedes solicitar una dispensa ante el JNE. (Foto: Agencia Andina)

Los resultados oficiales evidencian diferencias territoriales en las preferencias electorales.

Amazonas: Juntos por el Perú 64.462% – Fuerza Popular 35.538%

Áncash: Juntos por el Perú 56.626% – Fuerza Popular 43.374%

Apurímac: Juntos por el Perú 81.182% – Fuerza Popular 18.818%

Arequipa: Juntos por el Perú 63.598% – Fuerza Popular 36.402%

Ayacucho: Juntos por el Perú 79.294% – Fuerza Popular 20.706%

Cajamarca: Juntos por el Perú 66.758% – Fuerza Popular 33.242%

Cusco: Juntos por el Perú 78.108% – Fuerza Popular 21.892%

Huancavelica: Juntos por el Perú 81.405% – Fuerza Popular 18.595%

Huánuco: Juntos por el Perú 64.158% – Fuerza Popular 35.842%

Ica: Fuerza Popular 51.938% – Juntos por el Perú 48.062%

Junín: Juntos por el Perú 54.933% – Fuerza Popular 45.067%

La Libertad: Fuerza Popular 57.565% – Juntos por el Perú 42.435%

Lambayeque: Fuerza Popular 58.846% – Juntos por el Perú 41.154%

Lima: Fuerza Popular 63.510% – Juntos por el Perú 36.490%

Loreto: Fuerza Popular 53.003% – Juntos por el Perú 46.997%

Madre de Dios: Juntos por el Perú 69.200% – Fuerza Popular 30.800%

Moquegua: Juntos por el Perú 72.557% – Fuerza Popular 27.443%

Pasco: Juntos por el Perú 60.702% – Fuerza Popular 39.298%

Piura: Fuerza Popular 57.020% – Juntos por el Perú 42.980%

Puno: Juntos por el Perú 86.406% – Fuerza Popular 13.594%

San Martín: Juntos por el Perú 54.637% – Fuerza Popular 45.363%

Tacna: Juntos por el Perú 71.333% – Fuerza Popular 28.667%

Tumbes: Fuerza Popular 69.377% – Juntos por el Perú 30.623%

Ucayali: Fuerza Popular 52.560% – Juntos por el Perú 47.440%

Entre los porcentajes más amplios registrados para Juntos por el Perú destacan Puno, Huancavelica y Apurímac, todas con más del 80% de los votos válidos o muy cerca de ese nivel. En el caso de Fuerza Popular, la mayor votación regional correspondió a Tumbes, seguida por Lima.

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El voto en el extranjero favoreció a Fuerza Popular

Los resultados del sufragio emitido fuera del país muestran una ventaja amplia para Keiko Fujimori.

Según el conteo oficial, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 195,388 votos, equivalentes al 63.208% de los votos válidos registrados en el extranjero. Roberto Helbert Sánchez Palomino consiguió 113,733 votos, con el 36.792%.

En este segmento electoral también se contabilizaron 1,941 votos en blanco, que representaron el 0.589% de los votos emitidos, mientras que los votos nulos llegaron a 18,490, equivalentes al 5.611%.

El total de votos válidos emitidos fuera del país alcanzó 309,121, mientras que el número de votos emitidos sumó 329,552. Estas cifras terminaron por inclinar el resultado nacional a favor de Fuerza Popular, luego de que el voto contabilizado únicamente dentro del territorio peruano mostrara una ventaja para Juntos por el Perú.

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