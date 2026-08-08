Feriados 2027 cambiarán de día: nuevo calendario que propone el gobierno de Keiko Fujimori

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que la medida permitirá a las familias organizar con mayor anticipación sus actividades y contribuirá a impulsar el turismo interno. Foto: composición Infobae Perú/¿Y tú qué planes?

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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori plantea modificar la distribución de los feriados nacionales a partir de 2027, sin reducir ni aumentar su número. La propuesta consiste en trasladar a los viernes aquellos días festivos que actualmente caen entre lunes y jueves, con excepciones para Año Nuevo, Fiestas Patrias y Navidad, con el objetivo de generar más fines de semana largos.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que la medida busca facilitar la planificación de las familias y fortalecer el turismo interno. Bajo este esquema, los peruanos conocerían con anticipación las fechas de descanso del próximo año, mientras que las empresas podrían organizar sus actividades considerando los días que tendrán menor impacto sobre la productividad.

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¿Cómo cambiarían los feriados en 2027?

De acuerdo con el calendario proyectado, Año Nuevo se mantendrá el viernes 1 de enero, mientras que Jueves Santo y Viernes Santo conservarán sus fechas originales, el 25 y 26 de marzo. En cambio, el Día del Trabajo, que caerá sábado 1 de mayo, tendría su descanso el viernes 30 de abril.

El feriado por la Batalla de Arica y Día de la Bandera, originalmente previsto para el lunes 7 de junio, pasaría al viernes 11 de junio. El día de San Pedro y San Pablo, que caerá martes 29 de junio, se trasladaría al viernes 2 de julio. El Día de la Fuerza Aérea del Perú permanecería el viernes 23 de julio.

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El Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, ofrece una declaración en un evento oficial del Gobierno del Perú. Expone medidas de política económica, detallando el aumento del sueldo mínimo en dos etapas. También aborda la propuesta de optimizar los feriados, sin modificar su cantidad, moviéndolos a los viernes para favorecer el turismo interno y la productividad. El ministro habla en un podio con micrófonos, frente a un panel con los escudos del Gobierno del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Para Fiestas Patrias no se contempla traslado. Por ello, el miércoles 28 y jueves 29 de julio continuarían siendo los días de descanso correspondientes a esta celebración. La Batalla de Junín también permanecería en viernes, el 6 de agosto.

El segundo semestre también tendrá cambios

En la segunda mitad del año, Santa Rosa de Lima, que originalmente caerá lunes 30 de agosto, tendría como día de descanso el viernes 3 de septiembre. El Combate de Angamos conservaría el viernes 8 de octubre, mientras que el feriado por Todos los Santos, previsto para el lunes 1 de noviembre, se trasladaría al viernes 5 de noviembre.

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En diciembre se produciría otro ajuste debido a la proximidad de dos feriados. La Inmaculada Concepción, originalmente fijada para el miércoles 8 de diciembre, tendría su descanso el jueves 9. A su vez, la Batalla de Ayacucho, que corresponde al jueves 9, pasaría al viernes 10 de diciembre. Navidad, al igual que Año Nuevo, mantendría su fecha original: sábado 25 de diciembre.

Gobierno busca impulsar turismo y planificación

Elmer Cuba señaló que la propuesta pretende generar un efecto favorable tanto para las familias como para las empresas vinculadas al turismo interno. Según explicó, conocer con anticipación los días de descanso permitiría organizar viajes y actividades recreativas, además de facilitar que los negocios turísticos calculen sus necesidades de alimentos, personal temporal y otros recursos.

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Nuevo calendario de feriados para el 2027. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

“Si ya sabes tú, a principios de año, todos los feriados que pasan a los viernes, después puedes planificar mejor tus descansos familiares, tus descansos laborales, quizá viajes internos y también a todos los sectores del turismo interno que viven de ello, pueden también planificar mejor sus compras de alimentos, personal que contratan de manera transitoria para emprender ese fin de semana para maximizar el uso de las instalaciones sin costos logísticos, porque hoy en día si cae feriado un martes o un jueves, nadie baja por un día”, indicó.

El titular del MEF también sostuvo que concentrar los descansos en viernes podría reducir el impacto de los feriados entre semana sobre la productividad empresarial. “Moverlos a los viernes para que pueda ser menos dañino el hecho de tener un feriado. Como ustedes saben, a nadie se le ocurre que los feriados al infinito van a mejorar la gran economía. Los feriados cuestan producción y productividad. Lo que le vamos a hacer en el corto plazo es, dado que ya están ahí, moverlos a los viernes para que tengamos ese doble efecto: menor efecto en productividad y mayor efecto en el turismo”, apuntó.

La otra opción: feriados los lunes

En conversación con Canal N, Elmer Cuba sorprendió al asegurar que el “lunes es mejor día para los feriados”. Con este repentino cambio de opinión, el Día del Trabajo, que cae sábado 1 de mayo, pasaría al lunes 3; San Pedro y San Pablo, del martes 29 de junio, al lunes 28; el Día de la Fuerza Aérea del Perú, del viernes 23 de julio, al lunes 26; la Batalla de Junín, del viernes 6 de agosto, al lunes 9; y el Combate de Angamos, del viernes 8 de octubre, al lunes 11. La Inmaculada Concepción, que cae miércoles 8 de diciembre, se trasladaría al lunes 6.

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Año Nuevo permanecería el 1 de enero, mientras que Fiestas Patrias conservaría el 28 y 29 de julio y Navidad seguiría celebrándose el 25 de diciembre. También se mantendrían en sus fechas originales el Jueves Santo (25 de marzo) y el Viernes Santo (26 de marzo), debido a que ambas fechas están directamente vinculadas con la tradición cristiana y trasladarlas a otros días haría que las denominaciones de Jueves y Viernes Santo dejaran de corresponder con la jornada en la que se conmemoran.

El Ministro de Economía detalla la propuesta del gobierno para trasladar los días feriados a los lunes, creando así fines de semana largos. Según el ministro, esta medida busca beneficiar al sector turismo sin afectar la productividad de otras industrias. (Canal N)

Además, también consideraremos que, cuando en una misma semana existan dos feriados que deban ser trasladados, no se acumularían ambos en el lunes. En esos casos, el primero se movería al lunes y el segundo al martes, de manera que se mantengan separados y se genere un bloque consecutivo de dos días de descanso. Esta regla se aplicaría en diciembre: la Inmaculada Concepción, originalmente el miércoles 8, pasaría al lunes 6, mientras que la Batalla de Ayacucho, del jueves 9, se trasladaría al martes 7.

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Con estos criterios, la Batalla de Arica y Día de la Bandera, que ya cae lunes 7 de junio, y Santa Rosa de Lima, que corresponde al lunes 30 de agosto, permanecerían en sus fechas originales. De esta manera, el calendario conservaría sus 16 días feriados, pero modificaría la fecha de aquellos que puedan trasladarse sin afectar el significado de la festividad.

Cambio comenzaría en 2027

Cuba precisó que la reorganización no se aplicará durante agosto de 2026, sino desde el próximo año. La intención del Ejecutivo es que durante 2026 se conozca el calendario de feriados 2027, de modo que las familias y las empresas puedan anticipar sus planes.

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“La idea es que sea aplicable para todo el ejercicio del 27. O sea, todos los peruanos deberíamos saber durante este año cómo son los feriados del año 27, para que con anticipación puedan comprar pasajes, adecuarse, prepararse mejor. Tanto el sector turismo como las familias que lo van a hacer”, indicó.

La medida busca promover el turismo en Perú. Foto: Incas Perú

El ministro añadió que el tiempo previo permitirá a los gerentes de empresas ajustar sus objetivos y actividades para evitar que un feriado afecte la planificación semanal. La medida, por tanto, apunta a reorganizar los días de descanso sin modificar la cantidad de feriados existentes.