Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO HOY: así van las selecciones tras la fecha 1 del torneo

El Mundial Sub 17 de Vóley 2026 se pone en marcha hoy, jueves 6 de agosto en Santiago de Chile, con la participación de las 24 mejores selecciones de la categoría. Perú será uno de los protagonistas del certamen y buscará comenzar con el pie derecho. Revisa cómo se actualizan las tablas de posiciones de los cuatro grupos conforme se disputan los partidos de la jornada inaugural.
Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Fixture y resultados de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley 2026
Fecha 1 — Jueves 6 de agosto
- Finalizado | Egipto 0-3 Estados Unidos
- Finalizado | Argentina 0-3 Polonia
- Finalizado | México 3-2 Venezuela
- Finalizado | Puerto Rico 1-3 Corea del Sur
- Finalizado | Turquía 3-0 Tailandia
- Finalizado | Brasil 2-3 Croacia
- Finalizado | Perú 3-0 Túnez
- Finalizado | China Taipéi 3-0 República Dominicana
- Finalizado | Chile 0-3 República Checa
- Finalizado | Japón 2-3 España
- Finalizado | China 3-0 Filipinas
- Finalizado | Italia 3-0 Argelia
Fecha 2 - Viernes 7 de agosto
- 13:00 horas | Turquía vs. Estados Unidos (Grupo A)
- 13:00 horas | Brasil vs. Polonia (Grupo C)
- 13:00 horas | Perú vs. Venezuela (Grupo B)
- 13:00 horas | China Taipéi vs. Corea del Sur (Grupo D)
- 16:00 horas | Egipto vs. República Checa (Grupo A)
- 16:00 horas | Argentina vs. España (Grupo C)
- 16:00 horas | México vs. Filipinas (Grupo B)
- 16:00 horas | Puerto Rico vs. Argelia (Grupo D)
- 19:00 horas | Chile vs. Tailandia (Grupo A)
- 19:00 horas | Japón vs. Croacia (Grupo C)
- 19:00 horas | China vs. Túnez (Grupo B)
- 19:00 horas | Italia vs. República Dominicana (Grupo D)
Fecha 3 – Sábado 8 de agosto
- 13:00 horas | Turquía vs. Egipto (Grupo A)
- 13:00 horas | Brasil vs. Argentina (Grupo C)
- 13:00 horas | Perú vs. México (Grupo B)
- 13:00 horas | China Taipéi vs. Puerto Rico (Grupo D)
- 16:00 horas | Tailandia vs. República Checa (Grupo A)
- 16:00 horas | Croacia vs. España (Grupo C)
- 16:00 horas | Túnez vs. Filipinas (Grupo B)
- 16:00 horas | República Dominicana vs. Argelia (Grupo D)
- 19:00 horas | Chile vs. Estados Unidos (Grupo A)
- 19:00 horas | Japón vs. Polonia (Grupo C)
- 19:00 horas | China vs. Venezuela (Grupo B)
- 19:00 horas | Italia vs. Corea del Sur (Grupo D)
Domingo 9 de agosto: jornada de descanso para todas las selecciones.
La selección peruana viajó a Chile, donde se realizará el torneo. Créditos: Latina TV.
Fecha 4 — Lunes 10 de agosto
- 13:00 horas | Estados Unidos vs. Tailandia (Grupo A)
- 13:00 horas | Polonia vs. Croacia (Grupo C)
- 13:00 horas | Venezuela vs. Túnez (Grupo B)
- 13:00 horas | Corea del Sur vs. República Dominicana (Grupo D)
- 16:00 horas | Turquía vs. República Checa (Grupo A)
- 16:00 horas | Brasil vs. España (Grupo C)
- 16:00 horas | Perú vs. Filipinas (Grupo B)
- 16:00 horas | China Taipéi vs. Argelia (Grupo D)
- 19:00 horas | Chile vs. Egipto (Grupo A)
- 19:00 horas | Japón vs. Argentina (Grupo C)
- 19:00 horas | China vs. México (Grupo B)
- 19:00 horas | Italia vs. Puerto Rico (Grupo D)
Día 5 — Martes 11 de agosto
- 13:00 horas | Estados Unidos vs. República Checa (Grupo A)
- 13:00 horas | Polonia vs. España (Grupo C)
- 13:00 horas | Venezuela vs. Filipinas (Grupo B)
- 13:00 horas | Corea del Sur vs. Argelia (Grupo D)
- 16:00 horas | Egipto vs. Tailandia (Grupo A)
- 16:00 horas | Argentina vs. Croacia (Grupo C)
- 16:00 horas | México vs. Túnez (Grupo B)
- 16:00 horas | Puerto Rico vs. República Dominicana (Grupo D)
- 19:00 horas | Chile vs. Turquía (Grupo A)
- 19:00 horas | Japón vs. Brasil (Grupo C)
- 19:00 horas | China vs. Perú (Grupo B)
- 19:00 horas | Italia vs. China Taipéi (Grupo D)
Dónde ver el Mundial Sub 17 de vóley en Perú
Latina, que retomó la transmisión del vóley peruano, acompañará a la selección nacional durante el próximo torneo. El canal 2 anunció que emitirá en señal abierta los partidos de Perú en el Mundial Sub 17.
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La cobertura estará disponible también en la aplicación y el sitio web de Latina, lo que permitirá a los aficionados seguir los partidos de la selección desde cualquier lugar.
Por ahora, no se ha confirmado si Latina TV transmitirá otros encuentros del Mundial Sub 17 de vóley 2026. En paralelo, la FIVB ofrecerá todos los partidos a través de su canal de YouTube, Volleyball World.
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