“El cáncer se extendió”: el hijo de Joe Biden habló sobre el avance de su enfermedad

Hunter Biden señaló que Joe Biden mantiene su compromiso político y su decisión de hablar en espacios públicos (REUTERS/Craig Hudson).

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Hunter Biden afirmó en una entrevista con la BBC, en el programa Newsnight, que el cáncer de próstata de su padre, el expresidente Joe Biden, se extendió a los huesos y describió el cuadro como doloroso y debilitante.

En esa misma conversación, habló sobre el debate presidencial de 2024 que marcó el final de la campaña de reelección de su padre, el indulto que recibió en diciembre de ese año, su historial de adicciones y su decisión de mantenerse al margen de una carrera electoral.

El estado de salud de Joe Biden

Durante la conversación, Hunter Biden se emocionó al hablar de su padre y sostuvo que “el cáncer es realmente duro”.

El hijo del exmandatario aseguró que la enfermedad “ha hecho metástasis en sus huesos y más allá” y describió el cuadro como “muy doloroso” y “muy debilitante”.

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A su vez, relató que es “muy triste verlo” y remarcó el lugar que mantiene dentro de su familia: “Mi padre sigue siendo, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia. Es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo”.

“Lo único que puedo decir sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que desearía que se quejara más”, agregó.

Al explicar qué es lo que más admira de Joe Biden, no apuntó a su trayectoria pública, sino a su capacidad para sobreponerse a las crisis: “Estoy muy orgulloso de su resiliencia. Ha demostrado una y otra vez que cuando te derriban, puedes levantarte. Es el hombre más duro que conozco”.

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Además, señaló que su padre mantiene su compromiso político y la determinación de pronunciarse en espacios públicos.

Hunter Biden destacó la resiliencia de Joe Biden y sostuvo que es "el centro de su familia" (REUTERS/Evelyn Hockstein).

El debate presidencial de 2024

En la entrevista se abordó un tema controvertido entre defensores y opositores al expresidente: el debate presidencial de las elecciones de 2024. Tras ese episodio, Biden retiró su candidatura y lo reemplazó Kamala Harris.

Su hijo contó que siguió el debate desde su casa en California y que percibió de inmediato que algo no estaba bien: “Me quedé impactado. Sabía que algo andaba mal”.

Hunter planteó la posibilidad de que la enfermedad ya hubiera tenido algún efecto en ese momento y argumentó que los extensos viajes también le provocaban un agotamiento físico, algo que, según dijo, se reflejaba en el “bajo rendimiento” de sus debates.

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Tras el debate presidencial de 2024, Joe Biden retiró su candidatura y Kamala Harris lo reemplazó (REUTERS/Brian Snyder).

El indulto presidencial y sus adicciones

Otro de los temas que mencionó fue el indulto presidencial que recibió en diciembre de 2024 por la condena federal por armas, una causa fiscal en la que se había declarado culpable y cualquier delito federal cometido entre 2014 y 2024.

Hunter Biden reconoció que se sentía “la persona más privilegiada que existe”, pese a que consideró que la decisión no fue buena para el país, para la Constitución ni para el legado de su padre. Asimismo, señaló que entendía las críticas, pero cuestionó: “¿Qué habrían pensado de mi padre si no hubiera hecho eso por mí?”.

En sus declaraciones, explicó que su padre actuó por temor a que pudiera convertirse en un objetivo bajo la futura administración de Donald Trump.

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“Yo era la única persona en el mundo que podía haber recibido lo que recibí de la única persona en el mundo que podía dármelo: mi padre”, aseguró.

Sobre la posibilidad de un diálogo previo con su padre acerca de esa decisión, lo negó y expresó: “No hay forma de tener ese tipo de conversaciones sin que se hagan públicas”.

Hunter Biden afirmó que Joe Biden lo indultó por temor a que fuera un objetivo bajo la administración de Donald Trump (AP foto/Rod Lamkey, Jr.).

En otro tramo de la entrevista, habló sobre su historial de adicciones y recordó que, en su peor momento, llegó a consumir casi 3,8 litros de vodka por día y a fumar crack cada 15 minutos.

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“Fue un infierno en la tierra. No tiene nada de glamuroso”, reflexionó.

A la vez, rechazó que sus adicciones tuvieran que ver con “sentirse intocable” por ser hijo de un presidente. Por el contrario, enfatizó que “no buscaba nada más que el olvido” e indicó que su adicción era una forma de escapar de la ansiedad y el aislamiento.

Por último, descartó cualquier intención de competir por cargos públicos porque, según precisó, no tiene interés en la política electoral y quiere dedicar su tiempo a hablar sobre su adicción y recuperación.

“Creo que la adicción y la esperanza de recuperación son algo que nos conecta a todos”, manifestó.