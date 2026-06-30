Las ciudades de EE. UU. y Argentina donde Keiko Fujimori obtuvo más votos y que fueron clave para su victoria

Las principales ciudades de Estados Unidos y Argentina votaron mayoritariamente por Keiko Fujimori, lo que le otorgó una ventaja en el conteo de votos de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori se convirtió en la nueva presidenta electa de la República del Perú tras obtener el 50.135% de los votos, según el cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en una elección sumamente ajustada frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez. En este escenario, el voto en el extranjero fue determinante para consolidar su victoria, especialmente en ciudades de Estados Unidos y Argentina, donde se concentró una importante comunidad de electores peruanos.

El respaldo fuera del país no solo amplió la ventaja de la candidata de Fuerza Popular, sino que también inclinó el resultado en el tramo final del escrutinio. En Estados Unidos, Keiko Fujimori logró imponerse en todas las ciudades con mayor presencia de votantes peruanos, destacando Miami, New Jersey y Washington D.C. como los principales centros de votación.

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En Argentina, el conteo de las últimas actas del exterior terminó por reforzar la tendencia favorable a Fujimori. Buenos Aires concentró el mayor volumen de votos, seguida por Córdoba, La Plata y Mendoza, confirmando la importancia del voto migrante en el resultado final de las elecciones 2026.

¿Quién ganó en cada país? Los resultados del voto extranjero que favorecieron a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. (Foto composición: Infobae Perú/IA/Andina)

Ciudades de EE.UU. que más votaron por Keiko Fujimori

Miami : Keiko Fujimori 9.394 votos / Roberto Sánchez 1.192 votos

New Jersey : Keiko Fujimori 6.809 votos / Roberto Sánchez 2.020 votos

Washington D.C. : Keiko Fujimori 4.885 votos / Roberto Sánchez 1.911 votos

Los Ángeles : Keiko Fujimori 4.717 votos / Roberto Sánchez 1.515 votos

New York : Keiko Fujimori 4.710 votos / Roberto Sánchez 2.012 votos

Hartford : Keiko Fujimori 2.229 votos / Roberto Sánchez 880 votos

San Francisco : Keiko Fujimori 2.083 votos / Roberto Sánchez 952 votos

Atlanta : Keiko Fujimori 1.656 votos / Roberto Sánchez 620 votos

Houston : Keiko Fujimori 1.454 votos / Roberto Sánchez 313 votos

Dallas : Keiko Fujimori 1.162 votos / Roberto Sánchez 326 votos

Orlando : Keiko Fujimori 1.151 votos / Roberto Sánchez 186 votos

Salt Lake City: Keiko Fujimori 1.148 votos / Roberto Sánchez 507 votos

El desempeño en estas ciudades muestra una tendencia uniforme a favor de la candidata de Fuerza Popular, con ventajas amplias en centros urbanos de alta concentración de migrantes peruanos. Miami y New Jersey destacan como los principales aportes al resultado total del voto exterior.

Peruanos en varias ciudades de Estados Unidos votaron por Keiko Fujimori dándole una aplastante victoria en el país norteamericano. (Foto: ONPE)

Ciudades de Argentina que más votaron por Keiko Fujimori

Buenos Aires : Keiko Fujimori 18.749 votos / Roberto Sánchez 11.253 votos

Córdoba : Keiko Fujimori 3.201 votos / Roberto Sánchez 2.203 votos

La Plata : Keiko Fujimori 2.697 votos / Roberto Sánchez 1.926 votos

Mendoza: Keiko Fujimori 1.093 votos / Roberto Sánchez 826 votos

En el caso de Argentina, el impacto del voto exterior fue especialmente relevante debido al volumen de electores en Buenos Aires, que concentró la mayor parte de la participación peruana en ese país. Córdoba y La Plata también aportaron diferencias favorables para Fujimori, mientras que Mendoza mostró un margen más ajustado.

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El cierre del escrutinio en estas ciudades, sumado al sólido desempeño en Estados Unidos, terminó por consolidar el resultado del voto en el extranjero, considerado un factor clave en la victoria de Keiko Fujimori según los datos oficiales de la ONPE.

Keiko Fujimori marco una diferencia victoria en Argentina frente a Roberto Sánchez. (Foto: ONPE)