Las ciudades de EE. UU. y Argentina donde Keiko Fujimori obtuvo más votos y que fueron clave para su victoria

Keiko Fujimori se convirtió en la nueva presidenta electa de la República del Perú tras obtener el 50.135% de los votos, según el cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en una elección sumamente ajustada frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez. En este escenario, el voto en el extranjero fue determinante para consolidar su victoria, especialmente en ciudades de Estados Unidos y Argentina, donde se concentró una importante comunidad de electores peruanos.
El respaldo fuera del país no solo amplió la ventaja de la candidata de Fuerza Popular, sino que también inclinó el resultado en el tramo final del escrutinio. En Estados Unidos, Keiko Fujimori logró imponerse en todas las ciudades con mayor presencia de votantes peruanos, destacando Miami, New Jersey y Washington D.C. como los principales centros de votación.
PUBLICIDAD
En Argentina, el conteo de las últimas actas del exterior terminó por reforzar la tendencia favorable a Fujimori. Buenos Aires concentró el mayor volumen de votos, seguida por Córdoba, La Plata y Mendoza, confirmando la importancia del voto migrante en el resultado final de las elecciones 2026.
Ciudades de EE.UU. que más votaron por Keiko Fujimori
- Miami: Keiko Fujimori 9.394 votos / Roberto Sánchez 1.192 votos
- New Jersey: Keiko Fujimori 6.809 votos / Roberto Sánchez 2.020 votos
- Washington D.C.: Keiko Fujimori 4.885 votos / Roberto Sánchez 1.911 votos
- Los Ángeles: Keiko Fujimori 4.717 votos / Roberto Sánchez 1.515 votos
- New York: Keiko Fujimori 4.710 votos / Roberto Sánchez 2.012 votos
- Hartford: Keiko Fujimori 2.229 votos / Roberto Sánchez 880 votos
- San Francisco: Keiko Fujimori 2.083 votos / Roberto Sánchez 952 votos
- Atlanta: Keiko Fujimori 1.656 votos / Roberto Sánchez 620 votos
- Houston: Keiko Fujimori 1.454 votos / Roberto Sánchez 313 votos
- Dallas: Keiko Fujimori 1.162 votos / Roberto Sánchez 326 votos
- Orlando: Keiko Fujimori 1.151 votos / Roberto Sánchez 186 votos
- Salt Lake City: Keiko Fujimori 1.148 votos / Roberto Sánchez 507 votos
El desempeño en estas ciudades muestra una tendencia uniforme a favor de la candidata de Fuerza Popular, con ventajas amplias en centros urbanos de alta concentración de migrantes peruanos. Miami y New Jersey destacan como los principales aportes al resultado total del voto exterior.
Ciudades de Argentina que más votaron por Keiko Fujimori
- Buenos Aires: Keiko Fujimori 18.749 votos / Roberto Sánchez 11.253 votos
- Córdoba: Keiko Fujimori 3.201 votos / Roberto Sánchez 2.203 votos
- La Plata: Keiko Fujimori 2.697 votos / Roberto Sánchez 1.926 votos
- Mendoza: Keiko Fujimori 1.093 votos / Roberto Sánchez 826 votos
En el caso de Argentina, el impacto del voto exterior fue especialmente relevante debido al volumen de electores en Buenos Aires, que concentró la mayor parte de la participación peruana en ese país. Córdoba y La Plata también aportaron diferencias favorables para Fujimori, mientras que Mendoza mostró un margen más ajustado.
PUBLICIDAD
El cierre del escrutinio en estas ciudades, sumado al sólido desempeño en Estados Unidos, terminó por consolidar el resultado del voto en el extranjero, considerado un factor clave en la victoria de Keiko Fujimori según los datos oficiales de la ONPE.
Más Noticias
Jefferson Farfán lamentó el hundimiento de Raziel García con Perú y señaló a los culpables: “Imagínate el daño que le hicieron, se la creyó”
De aquel mediocentro ofensivo que revolucionó las semifinales contra Brasil, en la Copa América 2021, no queda nada. La ‘Foquita’ cree que un factor externo lo arruinó en todos los sentidos. “Me sorprendió, porque tenía mucho potencial”, dijo
Luis Galarreta: “Varios miembros del equipo técnico de Fuerza Popular van a estar en el futuro gabinete de Keiko Fujimori”
El virtual vicepresidente anticipó que la próxima conformación ministerial priorizará la presencia de especialistas cercanos al partido, aunque recalcó que la decisión sobre los nombres aún no es definitiva
Países Bajos vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Los ‘leones del atlas’ tendrán un duro desafío ante la ‘naranja mecánica’ por un lugar entre los 16 mejores del certamen. Sigue las incidencias del encuentro
Callao buscará ingresar al Guinness World Records con la clase de salsa más grande del mundo el 4 de julio en la Plaza Grau
Las inscripciones son gratuitas y están abiertas para personas de todas las edades que tengan conocimientos básicos de salsa
Resultados ONPE al 100%: ¿Cuánto es la diferencia de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?
El organismo electoral reporta que la distancia entre los dos principales candidatos se definió tras contabilizar el voto exterior, dejando a la candidata de Fuerza Popular al frente
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD