Keiko Fujimori espera que no se “haga caso” a denuncia de Juntos por el Perú contra canciller por ser un “acto desesperado”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció este lunes sobre la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y la describió como “un acto desesperado” que, a su juicio, no merece atención por parte del Congreso.
La declaración se dio después de que la agrupación liderada por su rival Roberto Sánchez presentara el recurso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando juicio político y antejuicio contra el canciller por presuntas infracciones a la Constitución y delitos relacionados con el proceso electoral.
La denuncia sostiene que la Cancillería habría desmantelado el sistema de custodia de votos emitidos en el extranjero, además de reemplazar la digitalización de actas por su traslado físico, lo que, según Juntos por el Perú, habría afectado la cadena de custodia.
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No obstante, Fujimori defendió que “no existe ninguna evidencia” de estas acusaciones. “En la audiencia de la semana pasada, cuando se les preguntó a los abogados de Juntos por el Perú cuáles eran las pruebas que ellos mostrarían para pedir la nulidad de los votos del extranjero, pues no mostraron ninguna”, afirmó.
“Creo que esto sí es un acto desesperado de política y estoy segura que este Congreso o el próximo no hará caso a esta denuncia, que no tiene propósito contra el canciller de la República”, agregó.
El propio Pareja ha rechazado “categóricamente cualquier imputación” relacionada con “actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los peruanos en el exterior”.
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“Como canciller de la República y miembro del Servicio Diplomático, he actuado siempre con respeto a la legalidad, a la neutralidad del Poder Ejecutivo, a la autonomía de los organismos electorales y a los deberes de responsabilidad, eficiencia y lealtad al Estado peruano”, afirmó en un comunicado oficial.
Añadió que el portafolio cumplió, “en estricta aplicación de la ley electoral, funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales competentes”.
“La calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponden al Ministerio. Los cuestionamientos planteados ante el Jurado Nacional de Elecciones se refieren, en esencia, a los mismos hechos invocados en la denuncia constitucional presentada”, continuó.
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Pareja mencionó que aguardará “con serenidad y respeto institucional el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer mi derecho de defensa ante las instancias respectivas”.
Seguidamente, reconoció “a los peruanos en el exterior que ejercieron su derecho al voto, así como a quienes actuaron como miembros de mesa y personeros”, a quienes consideró “los verdaderos protagonistas de toda elección”, por lo que “merecen que cualquier cuestionamiento se tramite con responsabilidad, respeto a la verdad y sujeción a las instituciones competentes, sin permitir que se altere la voluntad popular expresada en las urnas”.
Reiteró también que la Cancillería “respetó escrupulosamente la normativa electoral y garantizó en todo momento la cadena de custodia del material electoral”.
Con el 99,706 % de actas contabilizadas, Fujimori registra 9′189,673 votos, lo que representa el 49,890 %, mientras que Sánchez obtiene 9′149,424 votos, equivalente al 49,110 %. La diferencia entre ambos de 40.249 votos.
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