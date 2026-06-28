Los tres nombres que Keiko Fujimori baraja para presidir su gabinete y tener “éxitos iniciales” ante virtual victoria

La lideresa de Fuerza Popular y virtual ganadora de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori, evalúa actualmente tres alternativas para presidir el Consejo de Ministros, según un informe difundido por el diario El Comercio este domingo, cuando el escrutinio alcanza el 99,990 % y la candidata cuenta con el 50,134 % de los votos.

De acuerdo con fuentes citadas en el reportaje, los nombres que se consideran con mayor fuerza son Luis Galarreta, secretario general del partido y candidato a la primera vicepresidencia; Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas; y Edgardo Mosqueira, exministro de la Presidencia y colaborador cercano de su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

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Las fuentes consultadas señalaron que Fujimori busca conformar un equipo con “la idea de que sea un gobierno con éxitos iniciales”, enfocado en seguridad ciudadana, economía y agricultura, ante el posible impacto del fenómeno de El Niño costero.

El diario indica que Galarreta cuenta con respaldo dentro de Fuerza Popular, y su experiencia como presidente del Congreso durante la legislatura 2017-2018 le otorga una ventaja estratégica.

La candidata conservadora peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en la sede de su partido, Fuerza Popular, tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierdas Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú. 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Sobre Carranza, las fuentes calificaron como “un lujo” la posibilidad de que asuma la jefatura del gabinete ministerial o el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque reconocen que la decisión también depende de su entorno familiar.

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Mosqueira se desempeña actualmente como coordinador de Gestión Pública en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y participó en la elaboración del plan de gobierno de Fuerza Popular en 2016.

El entorno de la virtual jefa de Estado, quien logra la victoria en su cuarto intento, no descarta la aparición de otros nombres en los próximos días. Ella misma ha señalado en reuniones privadas que no anunciará oficialmente a su jefe de Gabinete hasta la proclamación de los resultados definitivos del balotaje para evitar “las contingencias de la política”.

Consultado por el diario, Galarreta afirmó que “todavía no” definieron la plancha ministerial, aunque remarcó la necesidad de contar con “los mejores cuadros en cada materia”.

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El menciona menciona también a Marco Vinelli, responsable del plan de gobierno, quien podría liderar el proceso de transición y figura como candidato para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Peru's conservative Keiko Fujimori reacts as she addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Para el Ministerio del Interior, Fujimori considera como principal opción a Marco Miyashiro, senador electo y exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional, conocido por su participación en la captura del líder de Sendero Luminoso. No obstante, baraja la posibilidad de que Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, asuma ese despacho como lo hizo en la administración de Alejandro Toledo.

La hija y heredera política del exdictador llegará a Palacio respaldada por un círculo de confianza estructurado en tres niveles. En el primero figuran Galarreta y Miguel Torres, ambos integrantes de la fórmula presidencial y con influencia decisiva en el partido.

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El segundo nivel lo integran miembros del Comité Ejecutivo Nacional, como los diputados electos Diethell Columbus, Marco Pacheco y Cecilia Chacón, junto a asesores técnicos como Carranza, la asesora legal Giuliana Loza y el jefe del comando de personeros Luis Dyer, quien coordinó la movilización de más de 90.000 personeros y la recuperación del 89 % de las actas en la última elección.