Guatemala: El deslizamiento de tierra en Valle Azul destruyó una vivienda y puso a otras cinco en riesgo

Dos individuos con uniformes de emergencia, uno identificado como 'Bomberos', inspeccionan una zona afectada por un deslizamiento de tierra. La ladera presenta vegetación removida y tierra suelta, con ramas y escombros en el camino. Líneas eléctricas aéreas son visibles a lo largo de la pendiente. En el fondo, se observan estructuras residenciales y colinas verdes bajo un cielo parcialmente nublado. La escena corresponde a una cobertura de evento. Crédito Bomberos Voluntarios

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Un deslizamiento de tierra en Valle Azul, en el límite entre Mixco y Villa Nueva, destruyó una vivienda durante la madrugada de este viernes 7 de agosto, dejó otras cinco en riesgo y obligó a recomendar la evacuación preventiva de las familias del sector, en un contexto de lluvias que ya ha provocado 1.049 emergencias en Guatemala desde abril. No se reportaron personas heridas.

El área afectada quedó con el paso obstruido y con al menos seis inmuebles comprometidos por la inestabilidad del suelo. Los Bomberos Voluntarios inspeccionaron el terreno y determinaron de forma preliminar que una casa quedó soterrada por completo, mientras las otras cinco presentan peligro estructural.

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La emergencia ocurrió mientras el país acumula 42.994 personas afectadas por la temporada de lluvias, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. El informe actualizado por Conred este 7 de agosto a las 06:00 indica además 19.343 evacuados, 1.312 personas albergadas, cuatro heridos, 12 hospitalizados, 14 fallecidos y una persona desaparecida.

Los datos oficiales también registran 9.391 familias afectadas y 8.684 damnificadas. En vivienda, el reporte contabiliza 257 inmuebles con daño leve, 8.270 con daño moderado, 157 con daño grave y 217 en riesgo.

Dos bomberos voluntarios de Guatemala revisan la acumulación de tierra y vegetación caída en un camino rural, con postes y cableado eléctrico visibles al fondo. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

La colonia quedó bajo monitoreo tras la recomendación de evacuar

La respuesta inmediata en Valle Azul estuvo a cargo de los socorristas, que acudieron al sector tras recibir la alerta por el movimiento de tierra. Después de evaluar la zona, recomendaron a los residentes abandonar temporalmente el área para resguardar su integridad física ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.

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La situación central es esta: una vivienda quedó destruida, cinco más permanecen en riesgo y las familias fueron instadas a salir de manera preventiva. Las autoridades no informaron lesionados, pero mantuvieron coordinación para dar seguimiento a la emergencia y definir medidas adicionales.

El terreno permanece bajo observación mientras se revisan las condiciones del suelo y los daños causados por el deslizamiento. Los cuerpos de socorro también advirtieron a los vecinos sobre señales que pueden anticipar un nuevo incidente, entre ellas grietas, filtraciones de agua y desplazamientos del terreno.

Un informe general sobre la época de lluvias en Guatemala en 2026 presenta datos de familias y personas afectadas, daños en viviendas e infraestructura, y un mapa con emergencias por departamento. (Conred)

Las lluvias han dañado carreteras, puentes, escuelas y redes de energía

El episodio en la zona limítrofe de Mixco y Villa Nueva se inserta en una temporada con impactos extendidos sobre infraestructura y servicios públicos. Según Conred, las lluvias han causado daños en 314 carreteras, 21 puentes y 29 escuelas, además de afectaciones en 10 edificios públicos y 12 redes de energía; tres puentes quedaron destruidos.

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El informe también detalla cuáles son las emergencias más frecuentes. Las inundaciones representan el 34,7% del total de incidentes, seguidas por los derrumbes con 18,8%, los deslizamientos con 12,1% y la caída de árboles con 11,7%.

En el mapa nacional, Alta Verapaz concentra la mayor cantidad de emergencias con 322 eventos registrados. Le siguen Izabal con 89, Quetzaltenango con 59, el departamento de Guatemala con 59, Petén con 44 y Chimaltenango con seis.

Conred advirtió que la saturación del suelo durante la temporada de lluvias aumenta la probabilidad de deslizamientos en áreas con vulnerabilidad geológica. Por esa razón, las autoridades de emergencia pidieron a la población mantenerse alerta, reportar cualquier incidente a los cuerpos de socorro y seguir las indicaciones emitidas en cada comunidad afectada.

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Los remanentes de humedad asociados a la onda del este número 25 y el ingreso de humedad desde el mar Caribe favorecerán este viernes la presencia de nublados y lluvias dispersas en varias regiones del país, principalmente en el norte, Caribe, sur y zonas montañosas.

Lluvias dispersas y altas temperaturas marcarán el clima

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en la región norte, el Caribe, sectores de la Franja Transversal del Norte, áreas montañosas o volcánicas de occidente y la bocacosta. En el resto del territorio nacional predominará un ambiente cálido y soleado durante el día, con posibilidad de lluvias aisladas en horas de la tarde y noche.

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Temperaturas máximas previstas

Las temperaturas más altas se esperan en Petén, con máximas entre 37 y 39 grados Celsius; en el oriente, entre 38 y 40 grados; y en la región sur, entre 36 y 38 grados. Para el área central, incluida la ciudad capital, se prevén máximas de 25 a 27 grados, aunque en sectores del norte y del altiplano central podrían alcanzar hasta 29 grados.

Recomendaciones a la población

Las autoridades recomiendan mantener precauciones ante las lluvias previstas, especialmente en las regiones del norte y sur del país. También se aconseja evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse adecuadamente y mantenerse informado por medio de los canales oficiales.

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