Marcha ‘En Defensa del Voto’ enfrenta obstáculos, Roberto Sánchez denuncia negativa del Mininter: “Lamentable”

El líder político Roberto Sánchez informó en la noche del 26 de junio que el Ministerio del Interior (Mininter), le negó nuevamente el derecho de garantías para la realización de la marcha ciudadana denominada “En Defensa del Voto”. La movilización, programada para las 16:00 horas del sábado, busca exigir justicia electoral y transparencia en los resultados electorales.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Sánchez publicó la carta de notificación enviada por el Mininter, documento en el que la entidad expone los argumentos para rechazar la solicitud. El dirigente, representante de Juntos por el Perú (JP), calificó la decisión como lamentable y rechazó los fundamentos esgrimidos por la autoridad. “Hemos solicitado garantías al Mininter para poder hacer uso mañana del derecho a libre tránsito en una movilización ciudadana exigiendo justicia electoral y transparencia del voto y nos deniegan el derecho, lamentable”, escribió el político.
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Argumentos presentados por el Ministerio del Interior
La carta emitida por el Ministerio del Interior detalla los motivos institucionales detrás de la negativa. Según el texto, la entidad considera que la movilización podría afectar el orden público y generar alteraciones en la seguridad ciudadana. El documento está disponible en la cuenta oficial de Sánchez y expone una serie de consideraciones legales y técnicas que, de acuerdo con el Mininter, justifican la denegatoria.
El líder de Juntos por el Perú rechazó categóricamente los argumentos presentados, señalando que se trata de un acto que limita el ejercicio de los derechos fundamentales, en especial el de libre tránsito y el de reunión pacífica. “Nos niegan el derecho de garantías en un contexto donde la ciudadanía exige justicia electoral y transparencia”, publicó Sánchez en su mensaje.
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Reacciones en redes sociales y contexto político
La publicación de Sánchez rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde usuarios y simpatizantes manifestaron su apoyo a la convocatoria. Diversos mensajes replicaron la consigna de “Justicia Electoral” y demandaron una actuación imparcial de las autoridades. El hashtag #PedroCastilloLibertad también se posicionó entre los temas de conversación asociados a la protesta.
La movilización surge en medio de un clima de tensión política, marcado por cuestionamientos a la transparencia de los procesos electorales recientes. Organizaciones civiles y sectores políticos han demandado a las autoridades garantías para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y una respuesta institucional que priorice la confianza pública.
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Posibles escenarios y antecedentes
No es la primera vez que una solicitud de garantías para movilizaciones ciudadanas recibe una respuesta negativa por parte del Ministerio del Interior. Diversos colectivos han enfrentado situaciones similares en el pasado, alegando restricciones a la participación social y limitaciones en el uso del espacio público. En cada ocasión, los argumentos oficiales han girado en torno a la prevención de disturbios y la preservación del orden público.
La decisión de negar las garantías a la marcha “En Defensa del Voto” podría incidir en la realización de la protesta y condicionar la asistencia de sectores ciudadanos que habían anunciado su participación. La carta oficial publicada por Sánchez reitera que la medida busca evitar posibles alteraciones, aunque no cita incidentes previos específicos vinculados a esta organización.
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Declaraciones de Roberto Sánchez y postura de Juntos por el Perú
En declaraciones difundidas a través de sus canales oficiales, Sánchez insistió en que la negativa del Mininter representa un obstáculo para el ejercicio democrático. El líder de JP convocó a la ciudadanía a mantener la demanda de transparencia y respeto por el voto, subrayando la importancia de la movilización pacífica. “La democracia se sostiene en la garantía de los derechos ciudadanos”, afirmó el dirigente.
Por su parte, voceros del partido reiteraron el llamado a que las autoridades reconsideren su postura y permitan el desarrollo de manifestaciones bajo condiciones de respeto y protección. La organización aseguró que continuará promoviendo acciones dirigidas a fortalecer la transparencia electoral y la participación ciudadana.
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Reacciones de organizaciones y próximos pasos
Diversos colectivos sociales y agrupaciones políticas expresaron respaldo a la convocatoria, enfatizando la necesidad de que el Estado garantice el derecho a la protesta pacífica. En mensajes difundidos en redes sociales y comunicados, estos sectores subrayaron la importancia de la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas por parte de las autoridades.
La marcha “En Defensa del Voto” mantiene su convocatoria para el sábado a las 16:00 horas, aunque la negativa de garantías por parte del Ministerio del Interior introduce incertidumbre sobre el desarrollo de la jornada. La situación seguirá de cerca en los próximos días, mientras los organizadores evalúan alternativas para asegurar una movilización segura y pacífica.
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