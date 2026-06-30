OEA felicita a Keiko Fujimori por su elección como presidenta electa y reafirma cooperación con Perú

Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA felicitó a Keiko Fujimori pro su triunfo en las elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta electa del Perú y le expresó sus mejores deseos de éxito durante su mandato. El pronunciamiento se produjo luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera el cómputo de la segunda vuelta presidencial.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Ramdin informó que la presidenta electa lo invitó a asistir a la ceremonia de toma de posesión. Asimismo, señaló que ambos acordaron sostener una reunión al margen de dicho acto para dialogar sobre temas de interés común.

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El secretario general de la OEA manifestó además su interés en trabajar estrechamente con el próximo Gobierno peruano para fortalecer la cooperación institucional. Precisó que las áreas prioritarias serán la seguridad, la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible, como parte de la agenda conjunta entre el organismo y el Perú.

Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA. (Foto: OEA)

OEA reafirma cooperación con Perú

En respuesta al saludo, la lidereza de Fuerza Popular agradeció las felicitaciones y los buenos deseos expresados por Albert R. Ramdin. La presidenta electa afirmó que espera mantener una relación de trabajo con la OEA orientada al fortalecimiento de la democracia y las instituciones.

“Estoy convencida de que podremos fortalecer nuestra cooperación y trabajar de manera conjunta para consolidar la democracia, la institucionalidad y el desarrollo de nuestra región", manifestó Fujimori mediante sus redes sociales.

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La comunicación entre ambas autoridades se produce en el inicio del proceso de transición hacia el nuevo Gobierno. La reunión prevista durante la ceremonia de investidura permitirá abordar las prioridades de cooperación entre la OEA y el Perú para los próximos años.

Keiko Fujimori queda a la espera de la proclamación oficial del JNE tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100% en la segunda vuelta presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OEA destaca la participación de Roberto Sánchez

Además de felicitar a Keiko Fujimori, Albert R. Ramdin envió un mensaje al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por la campaña desarrollada durante el proceso electoral.

Albert R. Ramdin destacó que la participación de todos los candidatos y el respeto a la competencia democrática constituyen elementos fundamentales para fortalecer las instituciones del Perú y respaldar la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

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Con este pronunciamiento, el organismo hemisférico reconoció el desarrollo del proceso electoral y reiteró la importancia de preservar los mecanismos democráticos como base para la estabilidad institucional del país.

Declarado "improcedente" el recurso del candidato peruano Roberto Sánchez para anular el voto en el extranjero. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuándo juramentará Keiko Fujimori?

El calendario constitucional peruano establece que la juramentación de la presidenta electa Keiko Fujimori se realizará el 28 de julio de 2026. Esta fecha coincide con las celebraciones por Fiestas Patrias, siguiendo la tradición en la que los mandatarios asumen sus funciones el día del aniversario de la independencia nacional. La ceremonia tendrá lugar en la sede del Congreso de la República, que ha retornado al sistema bicameral, y contempla la entrega de la banda presidencial y el primer mensaje a la Nación de la mandataria.

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Previo a la toma de posesión, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe concluir la etapa de proclamación oficial y entrega de credenciales. Este proceso incluye la resolución de apelaciones y actas impugnadas, así como el reconocimiento legal de la candidatura vencedora. El presidente del JNE, Roberto Burneo, estimó que la proclamación se realizará el 3 de julio de 2026, tras lo cual se entregarán las credenciales necesarias para la asunción del nuevo gobierno.

Keiko Fujimori saluda con la mano levantada en el Congreso de Perú, usando una banda presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La juramentación de Keiko Fujimori marcará el inicio del periodo presidencial 2026-2031 y dará paso a la transferencia de funciones entre las autoridades salientes y el nuevo Ejecutivo. Entre las primeras acciones figuran la designación del presidente del Consejo de Ministros y la conformación del gabinete ministerial. El proceso de transición busca asegurar la continuidad de la gestión pública antes de la instalación oficial del nuevo gobierno el 28 de julio.

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