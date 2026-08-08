Elecciones 2026: 37 partidos y 7.378 candidatos tienen hasta el 24 de agosto para declarar gastos de campaña

Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fiscaliza la segunda entrega de información financiera de campañas políticas para las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un total de 37 organizaciones políticas y 7.378 candidatos o responsables de campaña tienen plazo hasta el 24 de agosto de 2026 para presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la segunda entrega de información financiera correspondiente a las Elecciones Generales 2026. La obligación comprende los aportes e ingresos recibidos y los gastos efectuados durante la campaña.

La fecha límite fue establecida mediante la Resolución Gerencial N.° 000008-2026-GSFP/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano. La información que se presente deberá comprender las actividades económico-financieras realizadas entre el 14 de marzo y el 1 de agosto de 2026.

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La ONPE precisó que esta entrega tiene carácter legal, imperativo y obligatorio. La medida forma parte del sistema de fiscalización del financiamiento electoral y busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones políticas y candidaturas que participaron en los comicios.

La sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el Cercado de Lima, Perú, exhibe su logo y el lema institucional en la fachada azul.

¿Qué información deben declarar?

La segunda entrega debe contener información sobre los aportes, ingresos y gastos efectuados durante la campaña electoral dentro del periodo establecido por la ONPE. Esta obligación alcanza a las organizaciones políticas y a los candidatos cuyas postulaciones fueron inscritas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE).

De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), la ONPE tiene competencia exclusiva para realizar la verificación y el control externo de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas. Esta función comprende todos los procesos electorales, incluidas las elecciones primarias.

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El Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios establece que, para las Elecciones Generales 2026, las organizaciones políticas y candidaturas inscritas deben cumplir con las dos entregas obligatorias de información financiera. La excepción alcanza únicamente a quienes postularon a los cargos de consejeros regionales y regidores municipales.

Una mujer revisa documentos durante el proceso de rendición de cuentas financieras de organizaciones políticas peruanas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los 37 partidos obligados

Las organizaciones políticas que deben presentar la segunda entrega de información financiera son:

Ahora Nación (AN)

Alianza Electoral Venceremos

Alianza para el Progreso

Avanza País-Partido de Integración Social

Fe en el Perú

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Fuerza Popular

Fuerza y Libertad

Juntos por el Perú

Libertad Popular

Partido Aprista Peruano

Partido Cívico Obras

Partido del Buen Gobierno

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú

Partido Demócrata Unido Perú

Partido Demócrata Verde

Partido Democrático Federal

Partido Democrático Somos Perú

Partido Frente de la Esperanza 2021

Partido Morado

Partido País para Todos

Partido Patriótico del Perú

Partido Político Cooperación Popular

Partido Político Integridad Democrática

Partido Político Nacional Perú Libre

Partido Político Perú Acción

Partido Político Perú Primero

Partido Político PRIN

Partido SíCreo

Perú Moderno

Podemos Perú

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Progresemos

Renovación Popular

Salvemos al Perú

Un Camino Diferente

Unidad Nacional

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que hasta el 7 de mayo del 2024 hay 27 partidos políticos con inscripción vigente. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

¿Qué ocurre con candidatos excluidos o renunciantes?

La obligación de informar no desaparece automáticamente cuando una candidatura es excluida, tachada o renuncia después de su inscripción. En esos casos, los ciudadanos deben reportar los aportes e ingresos recibidos y los gastos realizados hasta el momento en que se produjo dicha situación.

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La fecha que determina el cierre de la obligación es aquella establecida mediante la resolución correspondiente emitida por el JEE. De esta manera, la fiscalización comprende el periodo en que la candidatura estuvo vigente y realizó actividades económicas vinculadas con la campaña.

Los gastos electorales considerados por la normativa son aquellos efectuados por las organizaciones políticas y las candidaturas, con excepción de quienes integraron la fórmula presidencial. En el caso de las organizaciones políticas, también se incluyen los gastos realizados en favor de dicha fórmula.

¿Dónde se presenta la información?

Los responsables pueden presentar la información financiera a través del portal digital de financiamiento CLARIDAD, habilitado por la ONPE para el registro y entrega de la documentación correspondiente.

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También existe la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial en las oficinas de la ONPE a nivel nacional. Esto incluye las Oficinas Regionales de Coordinación, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y la mesa de partes de la sede central, ubicada en el jirón Washington N.° 1894, Cercado de Lima.

La presentación dentro del plazo establecido permitirá a la ONPE continuar con las labores de verificación y control del financiamiento electoral de las Elecciones Generales 2026. El incumplimiento de las obligaciones de transparencia financiera puede dar lugar a las acciones que correspondan conforme a la legislación electoral vigente.

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