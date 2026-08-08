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Elecciones 2026: 37 partidos y 7.378 candidatos tienen hasta el 24 de agosto para declarar gastos de campaña

La información financiera de campaña tiene carácter obligatorio y será verificada por el organismo electoral como parte de sus funciones de fiscalización

Tres personas revisan documentos en un escritorio con computadora. Fondo: bandera de Perú, urnas de votación y rollos con inscripciones electorales
Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fiscaliza la segunda entrega de información financiera de campañas políticas para las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un total de 37 organizaciones políticas y 7.378 candidatos o responsables de campaña tienen plazo hasta el 24 de agosto de 2026 para presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la segunda entrega de información financiera correspondiente a las Elecciones Generales 2026. La obligación comprende los aportes e ingresos recibidos y los gastos efectuados durante la campaña.

La fecha límite fue establecida mediante la Resolución Gerencial N.° 000008-2026-GSFP/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano. La información que se presente deberá comprender las actividades económico-financieras realizadas entre el 14 de marzo y el 1 de agosto de 2026.

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La ONPE precisó que esta entrega tiene carácter legal, imperativo y obligatorio. La medida forma parte del sistema de fiscalización del financiamiento electoral y busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones políticas y candidaturas que participaron en los comicios.

Edificio azul y blanco con el logo y el nombre ONPE, y el lema 'Hacemos que tu voto cuente' en la fachada. Personas en la acera
La sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el Cercado de Lima, Perú, exhibe su logo y el lema institucional en la fachada azul.

¿Qué información deben declarar?

La segunda entrega debe contener información sobre los aportes, ingresos y gastos efectuados durante la campaña electoral dentro del periodo establecido por la ONPE. Esta obligación alcanza a las organizaciones políticas y a los candidatos cuyas postulaciones fueron inscritas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE).

De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), la ONPE tiene competencia exclusiva para realizar la verificación y el control externo de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas. Esta función comprende todos los procesos electorales, incluidas las elecciones primarias.

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El Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios establece que, para las Elecciones Generales 2026, las organizaciones políticas y candidaturas inscritas deben cumplir con las dos entregas obligatorias de información financiera. La excepción alcanza únicamente a quienes postularon a los cargos de consejeros regionales y regidores municipales.

Tres mujeres sentadas en un salón, la del primer plano con camisa a rayas, lentes, sostiene papeles y un bolígrafo
Una mujer revisa documentos durante el proceso de rendición de cuentas financieras de organizaciones políticas peruanas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los 37 partidos obligados

Las organizaciones políticas que deben presentar la segunda entrega de información financiera son:

  • Ahora Nación (AN)
  • Alianza Electoral Venceremos
  • Alianza para el Progreso
  • Avanza País-Partido de Integración Social
  • Fe en el Perú
  • Frente Popular Agrícola FIA del Perú
  • Fuerza Popular
  • Fuerza y Libertad
  • Juntos por el Perú
  • Libertad Popular
  • Partido Aprista Peruano
  • Partido Cívico Obras
  • Partido del Buen Gobierno
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú
  • Partido Demócrata Unido Perú
  • Partido Demócrata Verde
  • Partido Democrático Federal
  • Partido Democrático Somos Perú
  • Partido Frente de la Esperanza 2021
  • Partido Morado
  • Partido País para Todos
  • Partido Patriótico del Perú
  • Partido Político Cooperación Popular
  • Partido Político Integridad Democrática
  • Partido Político Nacional Perú Libre
  • Partido Político Perú Acción
  • Partido Político Perú Primero
  • Partido Político PRIN
  • Partido SíCreo
  • Perú Moderno
  • Podemos Perú
  • Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  • Progresemos
  • Renovación Popular
  • Salvemos al Perú
  • Un Camino Diferente
  • Unidad Nacional
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que hasta el 7 de mayo del 2024 hay 27 partidos políticos con inscripción vigente. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que hasta el 7 de mayo del 2024 hay 27 partidos políticos con inscripción vigente. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

¿Qué ocurre con candidatos excluidos o renunciantes?

La obligación de informar no desaparece automáticamente cuando una candidatura es excluida, tachada o renuncia después de su inscripción. En esos casos, los ciudadanos deben reportar los aportes e ingresos recibidos y los gastos realizados hasta el momento en que se produjo dicha situación.

La fecha que determina el cierre de la obligación es aquella establecida mediante la resolución correspondiente emitida por el JEE. De esta manera, la fiscalización comprende el periodo en que la candidatura estuvo vigente y realizó actividades económicas vinculadas con la campaña.

Los gastos electorales considerados por la normativa son aquellos efectuados por las organizaciones políticas y las candidaturas, con excepción de quienes integraron la fórmula presidencial. En el caso de las organizaciones políticas, también se incluyen los gastos realizados en favor de dicha fórmula.

¿Dónde se presenta la información?

Los responsables pueden presentar la información financiera a través del portal digital de financiamiento CLARIDAD, habilitado por la ONPE para el registro y entrega de la documentación correspondiente.

También existe la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial en las oficinas de la ONPE a nivel nacional. Esto incluye las Oficinas Regionales de Coordinación, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y la mesa de partes de la sede central, ubicada en el jirón Washington N.° 1894, Cercado de Lima.

La presentación dentro del plazo establecido permitirá a la ONPE continuar con las labores de verificación y control del financiamiento electoral de las Elecciones Generales 2026. El incumplimiento de las obligaciones de transparencia financiera puede dar lugar a las acciones que correspondan conforme a la legislación electoral vigente.

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