Perú

La Presidencia del Perú volvió a definirse por menos de 50 mil votos y encadena tres segundas vueltas con desenlaces muy ajustados

El escrutinio oficial terminó sin actas pendientes y dejó una ventaja de apenas 0,270 puntos porcentuales, uno de los márgenes más estrechos registrados en elecciones presidenciales

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Keiko Fujimori con banda presidencial, delante de Roberto Sánchez, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo con banda presidencial y el Palacio de Gobierno de Perú.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, posa frente al Palacio de Gobierno con Roberto Sánchez, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el escrutinio de la segunda vuelta presidencial de 2026 con el procesamiento del 100 % de las actas. El resultado dejó una diferencia de apenas 49.641 votos entre los dos candidatos que disputaron la Presidencia de la República, una cifra que vuelve a colocar a esta elección entre las más ajustadas de la historia reciente del país.

Los datos oficiales reflejan un escenario de competencia equilibrada desde el inicio del conteo. La distancia final entre ambas candidaturas representa apenas 0,270 puntos porcentuales, una proporción similar a la registrada en otros procesos electorales de la última década, cuando el resultado también se definió por márgenes mínimos.

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La proclamación oficial del presidente electo corresponde ahora al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo que deberá completar el procedimiento previsto para las próximas semanas tras el cierre definitivo del escrutinio realizado por la ONPE.

ONPE confirma el resultado final con el total de actas procesadas

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que las 92.766 actas correspondientes a la segunda vuelta presidencial fueron procesadas en su totalidad. Con ese resultado, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, candidata de Fuerza Popular, obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, equivalentes a 9.223.396 sufragios.

Por su parte, Roberto Helbert Sánchez Palomino, representante de Juntos por el Perú, alcanzó el 49,865 % de los votos válidos, con un total de 9.173.755 respaldos.

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La diferencia definitiva quedó establecida en 49.641 votos. Además, la ONPE informó que no quedaron actas pendientes ni expedientes en tránsito hacia los Jurados Electorales Especiales, por lo que el escrutinio concluyó de forma oficial.

Tras este procedimiento, el siguiente paso corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, institución encargada de efectuar la proclamación oficial del ganador, prevista para mediados de julio.

El voto en el exterior marcó la diferencia

Grupo de peruanos con mascarillas observando una pizarra de la ONPE con imágenes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Un hombre cuenta papeletas en mesa. Bandera de Perú.
Ciudadanos peruanos observan con preocupación y angustia el conteo de votos de la ONPE que determinará al próximo gobernante entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento del electorado mostró diferencias entre las distintas zonas de votación. Mientras Roberto Sánchez consiguió mayor respaldo en diversas áreas rurales del interior del país, Keiko Fujimori obtuvo una ventaja importante entre los peruanos residentes en el extranjero.

Según los resultados oficiales, la candidata de Fuerza Popular consiguió cerca de 79.000 votos de ventaja en el exterior. Esa diferencia terminó por compensar los resultados registrados en otras regiones y resultó decisiva para el desenlace de la elección presidencial.

La distribución territorial del voto volvió a mostrar contrastes entre el respaldo obtenido dentro del país y el emitido por la comunidad peruana residente fuera del territorio nacional.

La elección de 2026 se suma a una serie de finales muy estrechos

Keiko Fujimori y Pedro Kuczynski (AP - Reuters)
Keiko Fujimori y Pedro Kuczynski (AP - Reuters)

La diferencia registrada en la segunda vuelta presidencial de 2026 mantiene una tendencia observada en las últimas elecciones nacionales. Durante la última década, tres procesos consecutivos concluyeron con márgenes inferiores al medio punto porcentual.

En 2016, Pedro Pablo Kuczynski obtuvo el 50,12 % de los votos válidos frente al 49,88 % alcanzado por Keiko Fujimori. De acuerdo con los resultados oficiales de la ONPE, la diferencia fue de 41.438 votos, equivalente a aproximadamente 0,24 puntos porcentuales.

Cinco años después, en la segunda vuelta de 2021, Pedro Castillo consiguió el 50,125 % de los votos válidos, mientras Keiko Fujimori registró el 49,875 %. El resultado final dejó una diferencia de 44.263 votos, correspondiente al 0,251 %.

Ahora, en 2026, la distancia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez alcanzó 49.641 votos, equivalente al 0,270 %. Los tres procesos muestran diferencias muy similares, todas dentro de un rango cercano al cuarto de punto porcentual.

Tres elecciones consecutivas definidas por márgenes mínimos

30-05-2021 Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Pedro Castillo, de Perú Libre, en un debate electoral en Arequipa POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL POOL
30-05-2021 Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Pedro Castillo, de Perú Libre, en un debate electoral en Arequipa POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL POOL

Los registros oficiales permiten establecer una comparación entre las tres últimas segundas vueltas presidenciales. En cada caso, el ganador consiguió una ventaja reducida sobre su competidor inmediato.

En 2016, Pedro Pablo Kuczynski superó a Keiko Fujimori por 41.438 votos. En 2021, Pedro Castillo venció a Keiko Fujimori por 44.263 votos. Finalmente, en 2026, Keiko Fujimori obtuvo una ventaja de 49.641 votos frente a Roberto Sánchez.

Los tres procesos reflejan diferencias comprendidas entre el 0,24 % y el 0,27 % de los votos válidos, una característica que convierte a la última década en uno de los periodos con desenlaces electorales más ajustados registrados en el país, según los resultados oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

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