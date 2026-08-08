Así funcionará la nueva alerta de contenido de IA en WhatsApp

WhatsApp prepara una etiqueta para identificar multimedia creado con inteligencia artificial en canales - (Foto: Meta)

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WhatsApp prepara una función que permitirá identificar de manera clara el contenido multimedia generado por inteligencia artificial (IA) en los canales de la plataforma.

La herramienta, actualmente en desarrollo, busca responder a exigencias legales y éticas que obligan a los administradores a informar cuándo una imagen, video o archivo ha sido creado o modificado con tecnología de IA. Esta iniciativa representa un paso clave para fortalecer la transparencia en la era de los contenidos digitales y la comunicación instantánea.

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Qué es la etiqueta de contenido de IA y para qué servirá

La nueva función consiste en una etiqueta visible que los administradores de canales podrán añadir a las actualizaciones que incluyan contenido multimedia generado por IA. De acuerdo con WABetaInfo, esta etiqueta aparecerá directamente en la burbuja del mensaje, permitiendo que los seguidores detecten de inmediato el origen artificial del material visual o sonoro.

WhatsApp extiende la transparencia a contenidos hechos con ChatGPT, Gemini o DALL-E - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El objetivo es que quienes administran canales cuenten con una herramienta sencilla para cumplir con las obligaciones de transparencia, sin depender de procesos manuales o avisos genéricos.

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Cómo funcionará la alerta de IA en los canales de WhatsApp

El proceso para añadir la etiqueta será similar al que ya existe para marcar contenido patrocinado. Tras compartir un archivo multimedia generado con IA, el administrador deberá mantener pulsado el mensaje y seleccionar la opción “Añadir etiqueta de contenido de IA” en el menú contextual. Una vez aplicada, la etiqueta será visible para todos los seguidores del canal, y en principio, no podrá ser eliminada por el administrador.

Esta función está en desarrollo para Android y se espera que también llegue a iOS en futuras actualizaciones. Por el momento, la opción no está disponible para pruebas beta, aunque se han conocido detalles a través de la versión preliminar 2.26.31.1 en Google Play Store.

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Qué contenido estará sujeto a la etiqueta

WhatsApp desarrolla la etiqueta de contenido de IA para Android y la proyecta en iOS - (Reuters)

La alerta de IA se aplicará específicamente a archivos multimedia (imágenes, videos, audios, GIFs) generados o editados con inteligencia artificial, independientemente de la herramienta utilizada. Esto significa que no se limita a los productos de Meta AI: cualquier contenido creado con ChatGPT, Gemini, DALL-E o aplicaciones similares debe ser etiquetado.

En cuanto a los mensajes de texto, WhatsApp podría eximirlos de la obligación, incluso si fueron redactados con ayuda de IA. La función de Ayuda para Redacción tampoco estaría sujeta a la etiqueta, ya que el enfoque principal está en los contenidos visuales, que suelen ser más difíciles de identificar como artificiales a simple vista.

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La introducción de esta etiqueta responde a la necesidad de cumplir con legislaciones vigentes en distintas regiones, que buscan garantizar la transparencia y proteger a los usuarios frente a la desinformación y la manipulación digital. Países como los de la Unión Europea ya exigen advertir explícitamente cuando una imagen o video ha sido generado o alterado por IA, y las plataformas están adaptando sus productos para facilitar esa divulgación.

La novedad apareció en una versión preliminar y aún no se habilita para testers, pero apunta a sumarse al conjunto de avisos ya disponibles en canales, como el rotulado de colaboraciones pagadas (Foto: Meta)

No es la primera vez que WhatsApp incorpora herramientas de transparencia en los canales. En los últimos meses, la plataforma introdujo una etiqueta de colaboración pagada, que permite identificar cuándo una actualización corresponde a contenido patrocinado. La nueva alerta de IA complementa este conjunto de funciones, ampliando el alcance de la transparencia a la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la creación de contenido digital.

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Cómo acceder a la función en beta

Para quienes desean probar las novedades antes de su lanzamiento general, es posible unirse al programa beta de WhatsApp. En Android, se debe acceder al programa de pruebas de Google Play, mientras que en iOS es necesario descargar TestFlight y sumarse al enlace público de WhatsApp Beta. No obstante, la función de alerta de IA aún no está disponible para testers y se habilitará próximamente en futuras actualizaciones.

Con la llegada de esta herramienta, WhatsApp refuerza su apuesta por la transparencia y la confianza digital, adaptándose al nuevo panorama de la comunicación impulsada por inteligencia artificial. La función podría influir en la manera en que los usuarios perciben y consumen información en WhatsApp, donde la autenticidad visual y el origen de los archivos se han convertido en temas de interés creciente.

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