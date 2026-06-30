Abelardo de la Espriella felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta del Perú y celebró nueva era de relaciones entre los países

El presidente electo de Colombia se comunicó con la nueva mandataria de los peruanos, que asumirá su cargo el próximo 28 de julio - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, felicitó en la noche del lunes 29 de junio a Keiko Fujimori por convertirse en la primera jefa de Estado del Perú y en su pronunciamiento reiteró los lazos entre ambos países tras la confirmación de los resultados electorales por parte de las autoridades electorales del país vecino. Lo anterior, luego de 22 días de espera por tener el 100% del escrutinio consolidado.

El mensaje del entrante mandatario colombiano, que viene de recibir su credencial como el legítimo sucesor de Gustavo Petro, llegó poco después de que el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) ratificó la ajustada victoria de Fujimori frente a Roberto Sánchez, con lo que cerró un ciclo de 15 años de fallidos intentos de llegar al cargo más importante del Perú por parte de la líder de Fuerza Popular.

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“Como presidente electo de Colombia, me alegra saber que nuestros países estarán guiados por gobiernos que comparten la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones”, indicó De la Espriella, que agregó su intención de fortalecer la relación bilateral. “Estoy seguro de que trabajaremos juntos para fortalecer la histórica relación entre Colombia y el Perú”, agregó el líder.

En sus redes sociales, el presidente electo Abelardo de la Espriella saludó a Keiko Fujimori tras confirmarse su triunfo en Perú - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Y es que de acuerdo con los reportes oficiales, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, se impuso por apenas 49.641 votos, tras obtener el 50,135% de los sufragios válidos, en una de las contiendas más cerradas de la historia. “Recibe mis más sinceras felicitaciones por tu victoria. El pueblo peruano ha hablado en las urnas y te ha confiado la enorme responsabilidad de conducir el destino de tu nación”, acotó De la Espriella.

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Abelardo de la Espriella habló con Keiko Fujimori: “Vamos a estar juntos”

Del mismo modo, en el video adjunto a su publicación, el presidente electo mantuvo un breve diálogo con Fujimori, en el que reiteró su respaldo y proyectó una agenda de cooperación regional. “Quería decirte, primero, darte las gracias por tu lucha por la democracia, la institucionalidad, la libertad y, si Dios nos lo permite, vamos a estar juntos como presidente, tú de Perú y yo de Colombia", expresó De la Espriella.

Tras una lucha de 15 años, Keiko Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, asumirá la presidencia de Perú - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y destacó que va a estrechar los lazos entre dos países hermanos que, a su juicio, “pueden tener una relación inmejorable a nivel comercial y de lucha contra el crimen transnacional”, afirmó el mandatario colombiano. “Será fantástico poder compartir esta presidencia con una mujer de tus calidades, de tus condiciones, de tu patriotismo y de tu valor, Keiko”, se le escuchó al “Tigre” en la videollamada.

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Frente a estos elogios, la presidenta electa peruana destacó la coincidencia generacional y la oportunidad de impulsar las relaciones bilaterales. “Me encanta poder trabajar así, juntos, de la mano. Somos todavía jóvenes, contemporáneos, ¿no? Y le vamos a dar un impulso a las relaciones de amistad y las relaciones comerciales como corresponde”, señaló Fujimori en esta corta charla, que compartió De la Espriella en sus redes sociales.

El presidente electo Abelardo de la Espriella se mostró complacido con el triunfo de Keiko Fujimori en Perú - crédito REUTERS

La confirmación de la victoria de Fujimori se dio tras una extensa carrera política, que inició cuando asumió el rol de primera dama a los 19 años, luego de la separación de sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi. Así, el desenlace para ella fue positivo, pues venía de tres derrotas previas en la contienda presidencial, ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

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El fallecimiento de su padre, en 2023, y la exoneración judicial en el caso Cócteles fueron episodios claves en este camino, luego de estar más de 500 días detenida de manera preventiva por las autoridades de su país. Ahora la presidenta electa buscará sacar adelante su plan de Gobierno, denominado Perú con Orden, en el que propone priorizar la seguridad, reducir el déficit fiscal y combatir la pobreza, entre otros ítems.