Colombia

Abelardo de la Espriella felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta del Perú y celebró nueva era de relaciones entre los países

El presidente electo de los colombianos destacó que ambos comparten valores como la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de derecho y expresó su confianza en que trabajarán de manera conjunta para fortalecer la relación bilateral

Guardar
Google icon

El presidente electo de Colombia se comunicó con la nueva mandataria de los peruanos, que asumirá su cargo el próximo 28 de julio - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, felicitó en la noche del lunes 29 de junio a Keiko Fujimori por convertirse en la primera jefa de Estado del Perú y en su pronunciamiento reiteró los lazos entre ambos países tras la confirmación de los resultados electorales por parte de las autoridades electorales del país vecino. Lo anterior, luego de 22 días de espera por tener el 100% del escrutinio consolidado.

El mensaje del entrante mandatario colombiano, que viene de recibir su credencial como el legítimo sucesor de Gustavo Petro, llegó poco después de que el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) ratificó la ajustada victoria de Fujimori frente a Roberto Sánchez, con lo que cerró un ciclo de 15 años de fallidos intentos de llegar al cargo más importante del Perú por parte de la líder de Fuerza Popular.

PUBLICIDAD

“Como presidente electo de Colombia, me alegra saber que nuestros países estarán guiados por gobiernos que comparten la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones”, indicó De la Espriella, que agregó su intención de fortalecer la relación bilateral. “Estoy seguro de que trabajaremos juntos para fortalecer la histórica relación entre Colombia y el Perú”, agregó el líder.

Abelardo de la Espriella saludó a Keiko Fujimori
En sus redes sociales, el presidente electo Abelardo de la Espriella saludó a Keiko Fujimori tras confirmarse su triunfo en Perú - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Y es que de acuerdo con los reportes oficiales, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, se impuso por apenas 49.641 votos, tras obtener el 50,135% de los sufragios válidos, en una de las contiendas más cerradas de la historia. “Recibe mis más sinceras felicitaciones por tu victoria. El pueblo peruano ha hablado en las urnas y te ha confiado la enorme responsabilidad de conducir el destino de tu nación”, acotó De la Espriella.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella habló con Keiko Fujimori: “Vamos a estar juntos”

Del mismo modo, en el video adjunto a su publicación, el presidente electo mantuvo un breve diálogo con Fujimori, en el que reiteró su respaldo y proyectó una agenda de cooperación regional. “Quería decirte, primero, darte las gracias por tu lucha por la democracia, la institucionalidad, la libertad y, si Dios nos lo permite, vamos a estar juntos como presidente, tú de Perú y yo de Colombia", expresó De la Espriella.

Keiko Fujimori con banda presidencial, delante de Roberto Sánchez, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo con banda presidencial y el Palacio de Gobierno de Perú.
Tras una lucha de 15 años, Keiko Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, asumirá la presidencia de Perú - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y destacó que va a estrechar los lazos entre dos países hermanos que, a su juicio, “pueden tener una relación inmejorable a nivel comercial y de lucha contra el crimen transnacional”, afirmó el mandatario colombiano. “Será fantástico poder compartir esta presidencia con una mujer de tus calidades, de tus condiciones, de tu patriotismo y de tu valor, Keiko”, se le escuchó al “Tigre” en la videollamada.

Frente a estos elogios, la presidenta electa peruana destacó la coincidencia generacional y la oportunidad de impulsar las relaciones bilaterales. “Me encanta poder trabajar así, juntos, de la mano. Somos todavía jóvenes, contemporáneos, ¿no? Y le vamos a dar un impulso a las relaciones de amistad y las relaciones comerciales como corresponde”, señaló Fujimori en esta corta charla, que compartió De la Espriella en sus redes sociales.

Abelardo de la Espriella - Keiko Fujimori
El presidente electo Abelardo de la Espriella se mostró complacido con el triunfo de Keiko Fujimori en Perú - crédito REUTERS

La confirmación de la victoria de Fujimori se dio tras una extensa carrera política, que inició cuando asumió el rol de primera dama a los 19 años, luego de la separación de sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi. Así, el desenlace para ella fue positivo, pues venía de tres derrotas previas en la contienda presidencial, ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

El fallecimiento de su padre, en 2023, y la exoneración judicial en el caso Cócteles fueron episodios claves en este camino, luego de estar más de 500 días detenida de manera preventiva por las autoridades de su país. Ahora la presidenta electa buscará sacar adelante su plan de Gobierno, denominado Perú con Orden, en el que propone priorizar la seguridad, reducir el déficit fiscal y combatir la pobreza, entre otros ítems.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaKeiko FujimoriElecciones en Perú 2026Abelardo de la Espriella presidenteColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gary Lineker y sus elogios a Colombia y James Rodríguez: “El mejor 0-0 que he visto”

El exfutbolista inglés se tomó un momento en su pódcast de Netflix para referirse al juego de la Tricolor en Miami, cuestionando la falta de definición de los de Néstor Lorenzo

Gary Lineker y sus elogios a Colombia y James Rodríguez: “El mejor 0-0 que he visto”

Calendario lunar de julio 2026: los mejores días para cortarse el pelo y depilarse

Esta guía detalla las franjas horarias exactas de este mes para lograr un cabello más fuerte, estimular su crecimiento rápido o conseguir una depilación más duradera según los ciclos de la Luna

Calendario lunar de julio 2026: los mejores días para cortarse el pelo y depilarse

Javier Burrai no sería el único refuerzo de Millonarios: estos serían los dos fichajes que prepararía

El club reorganiza su plantel, tendría casi lista la renovación en el arco y el ataque con otro portero, además del argentino, y un extremo

Javier Burrai no sería el único refuerzo de Millonarios: estos serían los dos fichajes que prepararía

‘Fico’ Gutiérrez también se despachó contra Daniel Quintero, tras anuncio de “visita sorpresa” de Supersalud

El mandatario de la capital antioqueña, en sus redes sociales, se sumó al pronunciamiento del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en relación con lo que sería -según ellos- la persecución que estaría ejerciendo el hoy funcionario

‘Fico’ Gutiérrez también se despachó contra Daniel Quintero, tras anuncio de “visita sorpresa” de Supersalud

Abelardo de la Espriella hizo su primera “alocución” y reveló que recibe al país con “graves” problemas: “Pronto cesará la horrible noche”

El mandatario electo advirtió sobre la difícil situación del país durante el empalme y prometió impulsar cambios en seguridad, salud y economía

Abelardo de la Espriella hizo su primera “alocución” y reveló que recibe al país con “graves” problemas: “Pronto cesará la horrible noche”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Vega reveló cómo es su relación actual con su ex Lina Tejeiro y cómo vivieron la competencia en ‘MasterChef Celebrity’

Sebastián Vega reveló cómo es su relación actual con su ex Lina Tejeiro y cómo vivieron la competencia en ‘MasterChef Celebrity’

Matt Damon y John Leguizamo se robaron las miradas en el partido entre Colombia y Portugal: este fue el motivo de su aparición en Miami

La cercanía entre Altafulla y Melissa Martínez enciende los rumores de un romance en pleno Mundial 2026

Fredy Guarín fue captado tomado de la mano de Andreina Fiallo en Estados Unidos

Ana Karina Soto se refirió a la salida del aire de ‘Mañana Express’ y lo difícil que fue despedirse de sus compañeros

Deportes

Javier Burrai no sería el único refuerzo de Millonarios: estos serían los dos fichajes que prepararía

Javier Burrai no sería el único refuerzo de Millonarios: estos serían los dos fichajes que prepararía

Costa de Marfil vs. Noruega: hora y dónde ver la serie de dieciseisavos entre los elefantes y los vikingos

Yan Diomandé demostró confianza en que Costa de Marfil pueda dar la sorpresa ante Noruega: “En el fútbol no hay verdades absolutas”

Colombia vs. Ghana en riesgo por ola de calor extremo en Kansas: podría haber una sensación térmica de hasta 43 grados centígrados

Así fue el único enfrentamiento de la Selección Colombia contra Ghana en su historia: fue hace más de medio siglo