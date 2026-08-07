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Universitario vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gianluca Lapadula abrió el marcador con gran anticipación de cabeza en el corazón del área rival. Mientras que Yoshimar Yotún puso la paridad vía penal con remate cruzado

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'Cremas' y 'celestes' igualaron 1-1 en el Estadio Monumental por la jornada 4 del Clausura - Crédito: L1MAX.

Universitario y Sporting Cristal empataron 1-1 en el Estadio Monumental de Ate por la jornada 4 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Con este resultado, los ‘cremas’ apenas sumaron un punto en sus dos últimos partidos del certamen. Todo esto el día de su 102 aniversario como institución.

Gianluca Lapadula abrió el marcador a los 72′ con gran anticipación ante Leonardo Díaz. El delantero cabeceó sobre el suelo y venció al portero Diego Enríquez. Pero a los 82′, Yoshimar Yotún puso la paridad vía penal tras una mano de Caín Fara.

03:22 hsHoy

¡Final del partido! Universitario y Sporting Cristal empataron 1-1 en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura de Liga 1 2026.

03:19 hsHoy

MINUTO 90+4: Cambio en Sporting Cristal. Se fue González y entró Castro.

03:16 hsHoy

MINUTO 90: Se jugarán cinco minutos adicionales en el Estadio Monumental, donde Universitario empata 1-1 con Sporting Cristal.

03:08 hsHoy

MINUTO 82: ¡GOOOOOL de Sporting Cristal! Empató Yoshimar Yotún de penal tras una mano en el área de Universitario. El mediocampista cruzó su remate y puso el 1-1.

El mediocampista nacional puso el empate con remate cruzado de penal - Crédito: L1MAX.
03:04 hsHoy

MINUTO 74: Cambios en Sporting Cristal. Se fueron Barcos y Díaz. Entraron Hoyos y Cabellos.

02:59 hsHoy

MINUTO 72: ¡GOOOOOL de Universitario! Anotó Gianluca Lapadula tras centro a media altura de Alex Valera. El ‘9′ anticipó a Leonardo Díaz y puso el 1-0 de cabeza.

El delantero abrió el marcador de cabeza en el Estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.
02:56 hsHoy

MINUTO 70: Cambio en Universitario. Se fue Santamaría lesionado y entró Riveros.

02:54 hsHoy

MINUTO 68: ¡Gol anulado a Universitario! Di Benedetto había marcado de cabeza, pero estaba en posición adelantada. Seguimos 0-0.

02:50 hsHoy

MINUTO 64: Cambio en Sporting Cristal. Se fue Santana y entró Cuesta.

02:49 hsHoy

MINUTO 63: Muy molesto Cúper con Inga por tardar en sacar el centro. El DT le pidió que no haga una de más cuando llega con peligro por el borde del área de Sporting Cristal.

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