Universitario vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

'Cremas' y 'celestes' igualaron 1-1 en el Estadio Monumental por la jornada 4 del Clausura - Crédito: L1MAX.

Universitario y Sporting Cristal empataron 1-1 en el Estadio Monumental de Ate por la jornada 4 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Con este resultado, los ‘cremas’ apenas sumaron un punto en sus dos últimos partidos del certamen. Todo esto el día de su 102 aniversario como institución.

Gianluca Lapadula abrió el marcador a los 72′ con gran anticipación ante Leonardo Díaz. El delantero cabeceó sobre el suelo y venció al portero Diego Enríquez. Pero a los 82′, Yoshimar Yotún puso la paridad vía penal tras una mano de Caín Fara.